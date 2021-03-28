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Россия потерпела первое поражение на Евро. Выход из группы осложнился

Сборная России уступила Франции в матче молодежного ЧЕ

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Россияне не смогли набрать очков во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы. Подопечные Михаила Галактионова уступили сверстникам из Франции. Встреча завершилась со счетом 0:2. Оба мяча «трехцветные» забили с пенальти.
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Во втором матче группового этапа молодежного чемпионата Европы сборная России встречалась с командой Франции. В первом поединке россияне уверенно обыграли Исландию (4:1), а французы неожиданно уступили Дании (0:1). В стартовом матче дня датчане оказались сильнее исландцев, а это означало, что в случае победы Россия вышла бы в плей-офф, а французы тогда распрощались бы с шансами на выход из группы.

Наставник «трехцветных» Сильвен Риполль отреагировал на неудачу со скандинавами, усадив на лавку сразу нескольких основных футболистов. В запасе, например, остались Уэсли Фофана, Маттео Гюэндузи и Эдуарду Камавинга, а общая стоимость игроков, которые не попали в стартовый состав, превысила €200 млн.

Россия вышла на матч в следующем составе: в воротах играл Александр Максименко, за оборону отвечали Наир Тикнизян, Роман Евгеньев, Игорь Дивеев и Павел Маслов, в центре поля расположились Данил Глебов и Иван Обляков, а Денис Макаров, Арсен Захарян, Даниил Лесовой и Федор Чалов были ответственны за атакующую игру. Тот же состав был сформирован и на матч с Исландией.

Уже в самом дебюте игры россияне могли открыть счет: Арсен Захарян получил мяч в штрафной и пробил по воротам, но Альбан Лафон выручил свою команду, переведя снаряд на угловой. Россия в принципе выглядела активнее в начале встречи, больше держа мяч у себя. «Трехцветные» же присматривались к сопернику и впоследствии, выдержав давление, все-таки забрали мяч под свой контроль, хотя до подходов к чужой штрафной дело не доходило. Россияне удачно сдерживали соперников на дальних подступах к воротам. Но только до поры до времени.

На 14-й минуте Маслов в своей штрафной слегка коснулся французского футболиста, который мгновенно упал и заработал пенальти. Его уверенно реализовал Одсонн Эдуард, разведя мяч и голкипера по разным углам. Это был первый удар в створ по воротам Максименко.

Россия ответила проходом Чалова, но его выстрел пришелся в защитника.

В самой середине первой половине тайма все тот же Маслов нарушил правила в штрафной во второй раз. Он сыграл рукой. Арбитр опять указал на «точку».

На этот раз спартаковского голкипера переиграл Нанитамо Иконе, пробив по центру в стиле Паненки.

После второго забитого мяча Франция окончательно прибрала инициативу к своим рукам. Подопечные Михаила Галактионова всем составом оборонялись на своей половине, практически не владея мячом. За десять минут до свистка на перерыв Денис Макаров нанес удар по воротам метров с 35, но Лафонт не без труда отбил мяч в сторону.

В концовке тайма Россия выровняла игру, однако сократить разницу в счете не удалось.

Сразу после перерыва Макаров навесил в штрафную, Александру Ломовицкому пробить помешал защитник, мяч попал к Чалову, но он махнул мимо снаряда. Было видно, что из раздевалки россияне вышли с желанием исправить ситуацию. Подопечные Галактионова попытались взвинтить темп, создавая напряжение у ворот Лафонта

Французы огрызнулись на 57-й минуте. После навеса со штрафного мяч попал к Амину Гуири, но удар прошелся рядом со штангой. Затем Ломовицкий отдал шикарную передачу на Чалова, но тот ошибся при приеме мяча, защитник и вратарь французов воспользовались оплошностью форварда, ликвидировав опасность.

Россия играла с большим преимуществом, но самый опасный момент создали французы. На 70-й минуте Эдуард пробил в упор, но Максименко не дал довести дело до разгрома.

За 13 минут до финального свистка Чалов пробил метров с 18, но не попал в рамку. Мяч прошел рядом со штангой. В конце матча игра совсем успокоилась. Французы спокойно доиграли мяч, доведя его до победы со счетом 2:0.

31 марта Россия проведет заключительный матч на групповом этапе против Дании. Теперь для выхода из группы команду Михаила Галактионова устроит только результативная победа над нынешними лидерами квартета C, а также желательна осечка французов в игре с Исландией, во что верится с трудом.

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