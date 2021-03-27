Погоня Хэмилтона за рекордом и дебют Мазепина: «Формула-1» возвращается

Прошлый сезон

Сезон-2020 закончился в «Формуле-1» рекордным седьмым подряд Кубком конструкторов «Мерседеса», а также седьмым титулом британца Льюиса Хэмилтона.

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Все было вполне очевидно еще на старте чемпионата. В то время как «Мерседес» представил фактически не имеющий реальных слабых мест болид Mercedes F1 W11 EQ, «Ред Булл» столкнулся с большими проблемами в поведении своего RA620H, а «Феррари» после негласного штрафа от Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушения в конструкции мотора предыдущего сезона была вынуждена срезать 50 л.с. с движка новой конфигурации.

В какой-то момент на тестах даже показалось, что ближе всех к «серебряным стрелам» (перекрасившимся в черный цвет в поддержку движения BLM) будет пользующийся их мотором «Рейсинг Пойнт», представший фактически прошлогодним «Мерседесом», однако «Ред Булл» все же сохранил за собой статус второй силы пелотона. А вот итальянская алая Скудерия рухнула в середину пелотона.

Борьбы за титул не получилось, как второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас ни храбрился и ни говорил о своей версии «Боттас 2.0». Хватило финна на победу в стартовом Гран-при да на еще одну выигранную гонку, когда судьба титула уже давно была решена.

Хэмилтон выиграл 11 из 17-ти этапов «коронавирусного» сезона, не оставив конкурентам никаких шансов. Две гонки, кроме Боттаса, смог выиграть только Макс Ферстаппен на «Ред Булле», который в итоге занял третье место в личном зачете, отстав от финна на 11 баллов.

Сезон не был скучным, в нем хватало ярких моментов, а темп — несколько серий по три этапа за три недели — позволял едва перевести дух. Свои первые победы одержали Серхио Перес на «Рейсинг Пойт» и Пьер Гасли на «Альфа Таури».

Но все же хотелось чего-то большего. Без интриги в борьбе за титулы в личном зачете и Кубке конструкторов скучновато, и с этим ничего не поделать.

Новые ожидания

Новая кампания — шанс на глоток свежего воздуха. Изначально казалось, что его не будет, поскольку из-за пандемии ФИА перенесла переход на новый регламент с 2021 на 2022 год.

Тем не менее несколько факторов все же дают надежду. Во-первых, речь идет о введенном уже сейчас ограничении бюджета команд в $145 млн, что должно сократить пропасть между заводскими коллективами и частными, дав последним шанс на борьбу.

Но это все же вопрос будущего, пусть и довольно близкого. А вот изменения текущих требований к болидам (например, уменьшение прижимной силы) влияют уже сейчас. Машины «Ф-1» стали медленнее больше чем на секунду, и всем командам пришлось искать новые технические решения, что затронуло расклад сил.

К тому же ФИА дала всем коллективам по два жетона на обновления. Их можно использовать либо на два небольших новшества в болиде, либо на одно глобальное.

В итоге тесты, при всей условности полученных на них публичных данных, показали, что «Мерседес» имеет неожиданные проблемы с поведением задней части своего автомобиля, а «Ред Булл», напротив, работает очень хорошо и сбалансированно.

Кроме того, против немецкого коллектива работает также запрет на DAS (систему подвижного руля), которая явно помогала «серебряным стрелам» в квалификациях последнего сезона.

Занявший третье место в прошлом сезоне «Макларен» получил вместо «Рено» мотор «Мерседес». Как минимум не должен стать слабее «Астон Мартин» (экс-«Рейсинг Пойнт»), а «Феррари» теперь не имеет искусственных ограничений и, если не вернется на прежний топ-уровень, то просто обязана прибавить.

Должно это сказаться и на клиентах Скудерии «Хаасе» и «Альфа Ромео», пользующихся итальянскими моторами и свалившихся на дно из-за прошлогодних санкций к «Феррари». Безусловно, велики ожидания от «Альпин» (бывшая «Рено») и «Альфа Таури», а «Уильямс» прогрессировал в последнее время.

Падет ли рекорд Шумахера

Главной интригой в борьбе за чемпионский титул является стоящий на кону восьмой личный титул Хэмилтона. На данный момент британец делит рекорд по количеству побед в чемпионатах «Ф-1» с легендарным немцем Михаэлем Шумахером и, конечно, хочет стать единоличным рекордсменом.

Вообще сам Хэмилтон постоянно подчеркивает, что это не является для него главной мотивацией, но верится в такое с трудом. В последние годы у него не было реальной конкуренции в чемпионате, как бы он всякий раз ни говорил по радио и в интервью о постоянном преодолении страшных сложностей.

С проблемами сталкивается по ходу этапов любой пилот «Ф-1», и вообще это не самая легкая работа в мире. Она требует феноменальной физической подготовки, устойчивости к иногда по-настоящему страшным перегрузкам (Ромен Грожан во время аварии в Бахрейне-2020 пережил перегрузку в 67G), феноменальной реакции и просто таланта.

И все же в пелотоне условия работы Хэмилтона отличаются от соперников в лучшую сторону — слишком уж хорош «Мерседес». А с приходом в команду Боттаса вместо постоянно кусавшего британца и в итоге забравшего титул Нико Росберга пропала еще и реальная внутренняя конкуренция.

В такой атмосфере никто не удивился бы, если бы Льюис решил закончить свою карьеру, тем более срок действия его соглашения с командой истек. Однако договор в итоге был продлен, но, что символично, не на долгий срок, а всего на один сезон. Очень вероятно, что после него британец уйдет из «королевских призов» абсолютным рекордсменом.

Другое дело, что борьба в этом чемпионате обещает быть куда более серьезной. Как уже было сказано, к «Мерседесу» подтянулись поближе и другие соперники, но главной силой-антагонистом останется «Ред Булл», который в этом сезоне имеет чуть ли не лучшую или такую же по силе машину.

Учитывая, что нет никаких сомнений в таланте Ферстаппена, который выгрызает максимум и в куда менее комфортных условиях, борьба за титул действительно может развернуться по-настоящему.

Для самой команды «Ред Булл» тоже очень важно навязать «серебряным стрелам» настоящее противостояние, так как нынешний сезон последний для голландца по контракту, и в паддоке постоянно циркулируют слухи, что именно его позовет «Мерседес» на замену Хэмилтону. Перспектива перебраться в лучший коллектив с постоянными шансами на титул заманчива для голландца. Но прогресс ставшей родной австрийской команды может повлиять на его решение.

При этом «Ред Булл» готов рубиться не только за личный титул, но и за Кубок конструкторов, для чего был подписан контракт с мексиканцем Серхио Пересом вместо провалившегося Алекса Албона. Это противостояние обещает быть очень интересным.

Возвращение Алонсо

Вообще в новом сезоне произошло очень много изменений с командами и в них, ведь изначально планировалось, что он будет ознаменован переходом на новый регламент, и под это заключались многие контракты.

В итоге Перес перебрался в «Ред Булл», так как его место в «Астон Мартине» занял четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, чьи пути с «Феррари» разошлись окончательно.

Партнером Шарля Леклера в Скудерии стал Карлос Сайнс, которого в «Макларене» заменил Даниэль Риккардо. Ну а в «Альпин» вместе с Эстебаном Оконом будет теперь гоняться сам Фернанло Алонсо.

40-летний двукратный чемпион мира возвращается в мир «Больших призов» после двухлетней паузы, во время которой он пробовал много всего, включая Индикар.

Испанец говорит о том, что вернулся в «Ф-1» для того, чтобы бороться за чемпионский титул.

Алонсо, конечно, понимает, что прямо сейчас с «Альпин» достичь этой цели нельзя, но у него двухлетний контракт, и большие надежды связываются с сезоном-2022, когда новый регламент все-таки вступит в силу и расклады изменятся очень серьезно.

В любом случае, возвращение такой глыбы в пелотон значительно поднимает интерес к чемпионату. Алонсо на трассе — это всегда ярко и интересно. Можно не сомневаться, что он будет выкладываться по максимуму и подарит на далеко не самом слабом французском болиде немало красивых гонок и моментов.

Русский «Хаас»

Настоящий вызов всему миру бросил «Хаас», который с каждым годом выступает все хуже и хуже. Американская команда вряд ли сможет за что-то серьезное бороться в новом сезоне, но, понимая это, решила заложить фундамент на будущее.

Во-первых, в рамках закрепления сотрудничества с «Феррари», поставляющей конюшне свои моторы, в «Хаас» взяли пилота молодежной программы итальянцев Мика Шумахера, сына Михаэля Шумахера. Молодой немец выиграл в прошлом году чемпионат «Формулы-2» и полностью заслужил повышение.

Кроме того, подписан контракт с занявшим пятое место в чемпионате «Ф-2» россиянином Никитой Мазепиным. Компания его отца «Уралкалий» стала генеральным спонсором команды и заплатит порядка $20 млн.

Мазепин, который и раньше славился своим буйным нравом и скандальными историями, сразу же попал в переделку из-за «сториз» в Instagram, где было опубликовано видео, как он трогает в такси за грудь не особенно довольную этим фактом подругу.

У россиянина и так была плохая репутация. В свое время он ударил после гонки пилота молодежной программы «Феррари» Каллума Айлотта, а за свои инциденты в «Ф-2» набрал 11 штрафных баллов в лицензию, вплотную подойдя к дисквалификации на гонку (на «Ф-1» те штрафные очки не распространяются).

Многие болельщики сразу обрушили гнев на молодого россиянина, потребовав у «Хааса» расторгнуть с ним контракт, для чего даже была создана петиция.

И хотя ее подписали несколько тысяч человек, никакого разрыва договора, само собой, не случилось. Напротив, «Хаас» выступил максимально дерзко: команда выкрасила свою новую ливрею в цвета российского флага, очевидно намекнув на национальность своего титульного спонсора и одного из пилотов.

Все это на фоне запрета на российские флаг и гимн от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Но к старту чемпионата и Мазепин, и дерзкая сине-бело-красная ливрея на месте.

Правда, бороться в нынешнем сезоне Мазепину, видимо, предстоит не за очки, а за места повыше в хвосте пелотона со своим напарником да с «Уильямсами», но потом случится смена регламента, а контракт подписан на два года.

Квят не прощается

К сожалению, Мазепин в нынешней кампании будет единственным россиянином в пелотоне, так как «Альфа Таури» вместо Даниила Квята подписала пилота молодежной программы «Ред Булл» японца Юки Цуноду, на которого в австрийской системе возлагают большие надежды.

Важно то подписание было еще и из-за сотрудничества с «Хондой». Японские мотористы всячески продвигали Цуноду в «Ф-1», и даже их уход из «королевских автогонок» не сыграл в этом негативной роли.

Напротив, промоушен Цуноды из «Ф-2», где он стал третьим в чемпионате, помог в переговорах о продаже завода по производству двигателей внутреннего сгорания «Ред Булл».

Что до Квята, который уже возвращался в «королевские автогонки» практически из небытия, то для него вторая отставка из «Альфа Таури» могла стать окончательной, однако сам россиянин, неплохо проявивший себя за последние два года, говорит о том, что намерен побороться за место на стартовой решетке в сезоне-2022.

Пока же он подписал контракт резервного пилота с «Альпин» и выйдет на трассу уже в этом сезоне, если Алонсо или Окон получат травму или заразятся коронавирусом, что в нынешних реалиях совсем не исключено.

Ну а годом позже в «Ф-1», в случае возвращения Квята, может впервые оказаться даже не два, а три российских пилота, ведь все ждут продвижения Роберта Шварцмана. Пилот молодежной программы «Феррари» в этом году является главным фаворитом «Формулы-2, и если возьмет титул, то точно поднимется выше.