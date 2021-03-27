«Самый горячий парень в лиге»: Овечкин разорвал «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0

«Это действительно впечатляет. Я думаю, он близко к сердцу воспринял слова о плохом старте сезона. Сейчас он, возможно, самый горячий парень во всей лиге. Похоже, любой бросок в его исполнении опасен, и просто здорово наблюдать, сколько возможностей для гола он создает и сколько забивает», — комментирует форвард «Вашингтона» Коннор Шири игру Александра Овечкина.

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Действительно, капитан «Кэпиталз» набрал бешеную форму в последних матчах. В последнем поединке он разбил удобный для его команды «Нью-Джерси», сначала после «стеночки» с Евгением Кузнецовым поразив ворота Скотта Веджвуда из правого круга вбрасывания, а затем поставив в матче точку выстрелом в касание из своего любимого левого круга.

Благодаря этому дублю в текущем сезоне на счету Александра Великого уже 17 заброшенных шайб, и впереди него находятся только пять человек. У Остона Мэттьюса из «Торонто» и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» по 21 голу, у Микко Рантанена из «Колорадо» 19 заброшенных шайб, а Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Тайлер Тоффоли из «Монреаля» отличились по 18 раз.

Кроме того, в своих последних восьми встречах российский нападающий забил девять голов, и это помогло его команде: «Кэпс» выдали девять викторий в десяти последних поединках.

Таким образом, Овечкин в 148 встречах в НХЛ забросил более одной шайбы, и по этому показателю он обошел легендарного Горди Хоу, имевшего четвертый результат в истории лиги.

Что до общих снайперских свершений, то теперь на счету Ови 723 гола, и до располагающегося на пятой строчке среди голеадоров всех времен Марселя Дионна остается восемь результативных бросков.

Овечкин был не единственным героем прошедшего матча. В самом начале поединка «Дэвилз» выглядели очень активными и заряженными, и занявшему место в воротах «столичных» россиянину Илье Самсонову пришлось потрудиться.

Но он справился со всеми угрозами, а затем Овечкин открыл счет и напор оппонентов стал слабее. В итоге на счету российского голкипера 24 сейва и первый шатаут в сезоне.

Между точными бросками Овечкина отличились Никлас Бэкстрем и Шири, причем второй, как и дважды ассистировавший Том Уилсон, отметился двумя баллами за результативность в матче.

Евгений Кузнецов, игравший в звене с капитаном, сделал голевые передачи в обоих взятиях ворот восьмого номера, а также нанес четыре броска в створ и закончил поединок с показателем полезности +2. На счету защитника Дмитрия Орлова два броска, два силовых приема, два блок-шота, одно удаление и тоже полезность +2.

Нападающий «дьяволов» Михаил Мальцев нанес один бросок и заработал полезность -1, а вот Никита Гусев вновь остался в запасе, очевидно, больше не входя в планы Линди Раффа.

«Сент-Луис Блюз» — «Анахайм Дакс» — 1:4

Попавший в полосу неудач «Сент-Луис» рассчитывал закрыть обидное поражение от «Миннесоты», случившееся накануне (0:2), в матче против «Анахайма». Калифорнийский аутсайдер Западного дивизиона уступил «Блюз» во всех предыдущих четырех играх нынешнего сезона, да и вообще не знал побед над «музыкантами» с 16 ноября 2019-го.

Однако в створ ворот «Дакс» вернулся пропустивший шесть матчей из-за травмы Джон Гибсон, и именно американский вратарь стал главным героем встречи, отразив 33 броска по своим воротам и пропустив только раз — от Райана О'Райлли в середине третьего периода при счете 0:2.

Но развить локальный успех хозяевам не удалось, а вот «утки» на последних минутах смогли еще дважды поразить чужие ворота, когда Джордан Биннингтон уже уступил свое место на льду шестому полевому игроку.

Недавно вернувшийся после долгого лечения плеча Владимир Тарасенко не смог отличиться результативными действиями, хотя лидер «Сент-Луиса» был очень активен. На его счету аж шесть бросков в створ и два силовых приема за 19:10 игрового времени на льду, однако при этом он заработал -2, так как оба раза был на площадке, когда «Анахайм» поражал пустой створ.

Начавший с 1+3 в первых четырех встречах после возвращения Тарасенко в последних шести матчах отметился лишь одной результативной передачей, хотя играет россиянин при этом не так уж плохо.

Проблемы есть скорее у всей команды, ведь «Блюз» выиграли только две из последних семи игр, но — главное — смогли в них зажечь красный свет за чужими воротами только десять раз!

«Аризона Койтис» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2

Юбилейный 1100-й матч в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ форвард «Аризоны» Фил Кессел отметил заброшенной шайбой и победой своей продолжающей борьбу за место в плей-офф команды.

Этот гол стал для Кессела 382-м в карьере. Интересно, что только три из ныне действующих хоккеистов лиги за свои 1100 игр смогли отличиться больше: Овечкин — 669, Эрик Стаал — 397 и Патрик Марло — 383.

Последний, пожалуй, главный ветеран лиги и остается одним из важных игроков «Шаркс». Он вышел на лед в этом поединке и смог в концовке, когда, правда, результат был уже предопределен, в большинстве оформить свою вторую шайбу в чемпионате.

Но главное, что это была 1755-я игра Марло в карьере, и теперь он отстает от занимающего второе место в истории НХЛ Марка Мессье только на один матч, а от лидера Горди Хоу — на 11!

Ну а главной звездой матча стал нападающий «Койотис» Кристиан Дворак, оформивший дубль.

Российский защитник победителей Илья Любушкин отметился первой в сезоне голевой передачей и показателем полезности +1. А вот у Николая Кныжова из «Сан-Хосе» -2 при трех силовых приемах и трех заблокированных бросках соперников.

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 2:3

Назначение знаменитого и успешного Дэррила Саттера в «Калгари» пока не оправдывает себя. «Флэймз», остающиеся участником гонки за плей-офф, попали в полосу неудач и потерпели уже четвертое поражение подряд, в то время как приехавший к ним «Виннипег» выиграл третий матч кряду после успешного вояжа в Ванкувер.

И хотя «Джетс» находятся гораздо выше в таблице и имеют лучшую игровую форму, предматчевые расклады были далеко не так однозначны: команда Пола Мориса в Калгари не побеждала с января 2018 года, а в основное время не праздновала тут успех вообще с 11 апреля 2014-го.

Однако на этот раз все для гостей прошло более-менее комфортно. Они вели по ходу встречи 2:0 и 3:1, и хотя в концовке и было напряженно, спастись «огонькам» не удалось.

Ключом к успеху стало объединение в одно звено у «реактивщиков» Пола Штястны, Кайла Коннора и Блэйка Уилера, каждый из которых завершил встречу с 1+1.

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провел три силовых приема и заблокировал один чужой бросок за 14 минут на льду, завершив встречу с нейтральным показателем полезности.