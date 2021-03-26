Чен выиграл ЧМ, Коляда и Семененко принесли России третью квоту на Игры

Натан Чен становится трехкратным чемпионом мира, выиграв у ближайшего преследователя почти 30 баллов. Серебро у японского дебютанта Юмы Кагиямы, с бронзовой медалью уезжает еще один японец Юдзуру Ханю.

Михаил Коляда замыкает первую пятерку, а Евгений Семененко на своем дебютном ЧМ — восьмой. Это значит, что у России будет три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Спасибо им за этот турнир.