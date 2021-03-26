Чен выиграл ЧМ, Коляда и Семененко принесли России третью квоту на Игры

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Натан Чен становится трехкратным чемпионом мира, выиграв у ближайшего преследователя почти 30 баллов. Серебро у японского дебютанта Юмы Кагиямы, с бронзовой медалью уезжает еще один японец Юдзуру Ханю.
Михаил Коляда замыкает первую пятерку, а Евгений Семененко на своем дебютном ЧМ — восьмой. Это значит, что у России будет три квоты в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Спасибо им за этот турнир.
Не задался сегодня день у Юдзуру Ханю: не пошли прыжки с самого начала программы, помарки практически на каждом элементе. Выдержал этот темп японец, поправил положение во второй части, но без ошибок и там не обошлось. Без падений, но прокат очень далек от Чена и Кагиямы. 184,82 за короткую набирает Юдзуру и 289,18 в сумме. Это бронзовая медаль.
Победитель Олимпиады среди юниоров Юма Кагияма выдал очередное вслед за Ченом. 17-летний японский дебютант не так идеально откатал свою программу, перекрутил тройной аксель даже, но чистота прыжков у него нереальная. Он гарантирует себе место в призах, к сожалению, выбивая из тройки Коляду. 190,81 за короткую у Юмы и 291,77 в сумме.
Натан Чен — это какой-то монстр. Лишь один элемент из своего сложнейшего контента не совсем получился, все остальное просто другой уровень. Фантастический прокат американца провожают трибуны, на которых все зрители стоя аплодируют. На более чем 30(!) баллов по технике он Уно обгоняет. 222,03 за короткую и 320,88 в сумме! Это вообще возможно?!
178,52 за короткую получает Коляда и 272,04 в сумме. В пятерке лидеров гарантирует себе место Коляда и приносит России третью квоту на Олимпийские игры в Пекине.
Идеальный каскад четверной тулуп + тройной тулуп, сольный четверной тулуп с серьезной надбавкой, вытащил каскад тройной аксель + двойной тулуп, потом, к сожалению, коснулся рукой льда после тройного сальхова и завалил тройной аксель. Тройной флип и тройной риттебергер получились. Недоволен Михаил, и довольно мало у Коляды на медаль сегодня. Но, так или иначе, прокат и номер выдающиеся. Зрители в социальных сетях пишут, что это настоящий балет.
А теперь болеем за Михаила Коляду.
Если бы не степаут на тройном акселе, то идеальное бы выступление получилось у Кигана Мессинга. И визуально программа возрастного фигуриста была одной из самых приятных и интересных, буквально под контроль он взял зал. 176,75 за короткую и 270,26 в сумме. Он пока второй.
Чрезвычайно сложны контент у японца Шомы Уно, но, так или иначе, справился. Были помарки, конечно, однако каждый второй прыжок он буквально выгрызал. Артистически чудесно одарен Шома, хотя и это не секрет. И, как итог, самые высокие баллы пока: 184,82 за произвольную и 277,44 в сумме. Это заявка на медаль.
Состав участников завершающей соревнования четвертой разминки:
Плачет от счастья Джейсон Браун. Действительно прокат очень серьезный, четверной сальхов наконец-то попробовал исполнить, пусть и не без ошибки. Баллы за компоненты, конечно, у него будут сумасшедшими, хоть и по технике он уступил Семененко. Но по сумме он все-таки смещает Евгения с лидирующей позиции.
Практически безупречную классику показал лучший фигурист Южной Кореи Чха Джунхван, если бы не падение с тулупа в каскаде. 154,84 балла за произвольную и 245,99 в сумме. Это значит, что Семененко продолжает лидировать.
Опытный Кевин Аймос по потенциалу мог претендовать на топ-5. но увлекся четверными и в итоге так и не догнал Семененко. 166,28 получает француз за произвольную, а в сумме с короткой это 254,52.
171,59 балла за произвольную программу получает наш фигурист. В сумме это 258,45. Фантастика.
За 90 баллов набирает Семененко за технику.
Чистый четверной тулуп, следом с большим трудом приземленный четверной сальхов, каскад тройной аксель + тройной тулуп, сольные тройной риттбергер и тройной аксель, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной риттбергер + двойной аскель. Шикарно! Победно вскидывает Семененко кулаки. Получился у него этот чемпионат мира, однозначно.
А сейчас болеем за 17-летнего дебютанта Евгения Семененко.
Маттео Рицци, катавшийся под саундтрек из «Величайшего шоумена», сумел впечатлить публику. Хороший у него арсенал, но первый четверной тулуп с помаркой, хоть и сольный шикарный, а также падение с тройного акселя, которое все испортило. 162,07 получает за этот номер и 245,37 в сумме.
Прекрасная композиция от чемпиона Китая, первая часть программы с фирменным тройным акселем — идеальная. Но вот во второй пошли ошибки, да и без четверных претендовать на высокие места тяжело. Долгий перерыв явно сказался на форме Янь Ханя. 153,79 балла по итогам произвольной и 235,31 суммарно.
В третьей разминке выступят Янь Хань из Китая, итальянец Маттео Риццо, россиянин Евгенией Семененко, француз Кевин Аймос, кореец Чха Джунхван и американец Джейсон Браун.
Перерыв на заливку льда. Через 15 минут выйдет разминаться третья группа участников.
После двух разминок лидирует Даниэль Грассль, следом идут Квителашвили и Селевко.
Серию неудачных выступлений продолжает ветеран современного мужского одиночного фигурного катания Михал Бржезина. Четверной сальхов в самом начале программы попытался исполнить, но опасно упал и, видимо, получил травму. Оставшаяся часть программы, конечно, уже совсем не получилась. Докатывал просто. 129,30 балла всего за прокат получает чех и 210,73 в сумме.
Некогда любимец публики Денис Васильев свой пятый чемпионат мира в карьере, увы, занести в актив не может. Явно далек от оптимальной формы: падение с первого четверного сальхова и тройного лутца, степаут, недокруты и ошибки на выездах. Презентация, как и всегда, у латвийского фигуриста на высоте, но этого мало. 131,83 балла за сегодняшний прокат и 213,05 в сумме.
Прекрасно воплотил образ Джокера итальянец Даниэль Грассль, с трансформацией костюма. Очень артистичный и мастеровитый 18-летний юноша. Весь заявленный контент исполнил, лишь небольшие помарки допустил и выходит в лидера — 163,38 за произвольную и 242,81 в сумме. Это его первый чемпионат мира, к слову.
Музыкальное и довольно приятное исполнение продемонстрировал Константин Милюков из Белоруссии. Были помарки, поэтому только 142,47 балла и 221,33 в сумме. Сегодня у уроженца Казани день рождения, между прочим. Хороший подарок себе делает.
Первое по-настоящему чистое выступление сегодня показал швейцарец Лукас Бричги. 147,28 балла ставят ему судьи, в сумме это 225,55 и второе промежуточное место. Лучший результат в карьере 23-летнего фигуриста.
У Алексея Быченко из Израиля, ранее представлявшего Украину, прокат с образом из «Пиратов Карибского моря» не получился совершенно. Какое-то невероятное количество падений, просто не пошла программа и все. 112,40 балла за произвольную и 190,45 в сумме.
На очереди — вторая группа участников.
Квителашвили промежуточное лидерство забирает после выступления первой разминки:
У шведа российского происхождения Николая Майорова прокат, откровенно говоря, не получился. Сплошные недокруты и падения, хотя и программа с большим потенциальном. Чемпион Швеции набирает только 117,20 за произвольную и 192,79 балла в сумме. Не сдержал молодой человек слез.
Квителашвили исполнил каскад четверной сальхов + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов с помаркой и ошибся на сольном четверном тулупе — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз нервно покачали головами, а также сделал чистые тройные аксель, флип и риттбергер, высоченный шикарный каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Но программа, конечно, очень красивая.
157,15 ставят грузину судьи, в сумме это 231,18.
Трехкратный чемпион Украины Иван Шмуратко с довольно интересной программой катался, но ошибок наделал огромное количество. Только 130,19 получает за произвольный прокат и в сумме 204,17.
Напомним, что по итогам короткой программы лидерство захватил двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (106,98 балла). Он выигрывает у своего ближайшего преследователя — соотечественника Юмы Кагиямы — шесть баллов. Также в сильнейшую разминку вошли американец Натан Чен (98,85), канадец Киган Мессинг (93,51), еще один японец Шома Уно (96,2) и, собственно, Коляда (93,52).
Тем временем соревнования открыл последним пробившийся в произвольную программу Александр Селевко из Эстонии, ученик Ирины Кононовой. Молодой человек набрал 151,32 за свой чистый прокат и в сумме теперь имеет 222,06. На русском языке благодарит всех за поддержку в kiss and cry.
Список всех четырех разминок с фигуристами, которые выступят с произвольными прокатами сегодня.
Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, покажет свою программу четвертым. Это примерно 13.38 по мск.
В произвольной программе свои номера покажут 24 участника, состав разбит на четыре разминки.
Представители России Михаил Коляда (21-й стартовый номер) попал в сильнейшую разминку и выйдет на лед примерно в 16.30 по мск. Евгений Семененко (15) начнет выступление в 15.35.
Михаил Коляда выступает в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.РИА Новости
Прокаты начнутся в 13.07 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы в мужском одиночном катании.