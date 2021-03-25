Сломал ключицу: чемпион Игр выжил после падения со склона

Страшный эпизод произошел в словенской Планице, где проходит очередной этап Кубка мира по полетам на лыжах трамплина. Во время разминки известный норвежский лыжник Даниэль-Андре Танде, вылетев на скорости 102,6 км/ч и преодолев почти 100 метров, потерял равновесие в воздухе и, не справившись с управлением, упал, после чего прокатился по склону несколько десятков метров до самого его конца.

Как отмечали представители норвежской делегации,

признаков жизни Танде не подавал, однако позднее выяснилось, что спортсмен остался в живых, но сознание все же потерял. Естественно, соревнования были прерваны — в это время большая группа медиков оценила состояние здоровье пострадавшего, после чего норвежца оперативно доставили в больницу на вертолете.

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Только после этого прыжки были возобновлены. Соотечественники Танде, к слову, провалились: Роберт Йоханссон занял седьмое место, а Йоханн-Андре Форфанг стал 11-м. Сами спортсмены связали эти неудачные результаты как раз с произошедшим инцидентом.

«В такой момент очень сложно сосредоточиться на своем выступлении. Не знаю, что сейчас с Даниэлем. Единственное, что я слышал, так это то, что он дышит», — сказал Йоханнсон.

Daniel Andre Tande na noszach opuszcza zeskok. Zawodnik jest nieprzytomny. Planica zgasa, cisza, gorycz, strach. pic.twitter.com/SxzXFI2Pqa — Mateusz Lele (@LelenMat) March 25, 2021

Daniel Andre Tande wanie przenoszony do karetki. Od kilku minut chodzi ju helikopter.#skokoholicy #skijumpingfamily pic.twitter.com/UBQZqvjKyh — Antoni Cichy (@antonicichy) March 25, 2021

Ob zaetku prve serije so Tandeja s helikopterjem odpeljali v bolninico #planica @rtvslo pic.twitter.com/KSeIbehbiy — Tilen Jamnik (@TilenJamnik) March 25, 2021

Изначально информации о состоянии здоровья прыгуна практически не было, однако один из норвежских экспертов Андерс Якобсен подчеркнул, что Танде перед падением успел сгруппироваться таким образом, чтобы не приземлиться на голову, чем спас себе жизнь.

«Очевидно, это одно из худших падений, которое вообще возможно, но к счастью, он приземлился не на голову. Да, без травм не обойдется. Очень вероятно, что будут переломы ребер и ключицы. Главное, чтобы спина и шея остались целы», — цитирует эксперта NRK.

В свою очередь главный тренер норвежской сборной Александр Штекль подчеркнул, что виновником произошедшего — пусть и неосознанно — стал сам Танде. Специалист отметил, что трасса была подготовлена хорошо, и спортсмена просто подвела техника.

«Очень тяжело спокойно реагировать, когда происходит такое. Надеюсь на лучшее, верю, что с ним все будет хорошо. Не знаю, как теперь думать о будущих гонках. У Даниэля вышел хороший прыжок с большой энергией, но в фазе полета он немного выдвинул левую лыжу, тем самым «зацепив» воздух носком лыжи. Нам приходится мириться с тем, что такие случаи порой происходят. Что я могу сказать о решении организаторов продолжить соревнования? К ним никаких претензий, они делают хорошую работу. К сожалению, в произошедшем виноват сам спортсмен», — заявил наставник норвежцев.

В Международной федерации лыжного спорта (ФИС) данный инцидент комментировали предельно аккуратно, не делая никаких преждевременных заключений по произошедшему, а также по состоянию здоровья самого спортсмена. Предполагалось, что информация об этом будет опубликована поздно вечером, но это в итоге произошло чуть ранее.

В результате медобследование Танде диагностировали перелом ключицы, а также не исключили вероятность повреждения легкого. В соображениях безопасности он был переведен в состояние искусственной комы.

FIS World Cup #Planica: Here's an update concerning the condition of Daniel Andre Tande after his crash in today's trial round.#skijumping #skiflying #FISskijumping #GetWellSoonDaniel pic.twitter.com/NORtPbCLE2 — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 25, 2021

«Даниэль будет находиться в таком состоянии минимум до завтрашнего дня. Мы проведем еще несколько обследований, и когда убедимся, что он будет в порядке, то вернем его к нормальной жизни. Мы всегда будем находиться рядом с ним. Да, хороших новостей из больницы немного, но они есть. И самое главное — травмы, которые получил Даниэль, не представляют опасности для его жизни. Мы уверены в профессионализме словенских медиков и чрезвычайно благодарны им за все, что они сделали и делают. Это падение выглядело очень ужасно, и мы сейчас чувствуем облегчение, узнав, что жизнь Даниэля не находится под угрозой», — заявил начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен.

Несмотря на то, что Танде всего 27 лет, что считается не таким уж серьезным возрастом в его виде спорта, сам норвежец является очень известным представителем прыжков с трамплина. В своей карьере четырежды становился чемпионом мира на турнирах по полетам на лыжах, в том числе взяв золото в 2020-м как раз в Планице. Также он взял серебро с норвежской сборной на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, а на Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане победил в командном первенстве.

Не избежал Танде и серьезных травм. Дважды в своей карьере он «рвал» крестообразные связки колена, но после произошедшего сегодня норвежец все же будет вынужден взять продолжительную паузу.