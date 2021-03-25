«Люди умирают во имя футбола»: ЧМ-2022 хотят бойкотировать

24 марта стартовала европейская квалификация к чемпионату мира по футболу — 2022 в Катаре. Сборная Норвегии попала в непростую подгруппу с Нидерландами, Турцией, Черногорией и Латвией, но начинала цикл выездным поединком против Гибралтара, в котором одержала крупную победу — 3:0.

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Но сам результат отошел на второй план из-за акции, устроенной норвежскими футболистами. На построение перед началом встречи они вышли в белых майках поверх игровой формы. На них было написано «Права человека — на поле и вне его».

Посыл скандинавских футболистов был вполне понятен. Таким образом они выразили протест против ситуации в стране-хозяйке мундиаля.

Ранее неоднократно поступали сообщения о неподобающем отношении к рабочим, задействованным на строительстве стадионов и инфраструктуры ЧМ-2022, прибывших в Катар на заработки из других стран.

В последнее время появилась информация о том, что за время возведения объектов мундиаля с 2010 года в Катаре умер как минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Об этом сообщил британский The Guardian.

При этом в тексте сказано также, что общее число погибших на самом деле значительно выше, так как приведенные данные не включают в себя рабочих-мигрантов из других стран (для примера взяты Филиппины и Кения), которых на объектах ЧМ-2022 работает тоже немало.

Кроме того, в тексте не учтены смертельные случаи последних месяцев 2020 года, а еще говорится, что в среднем в неделю умирают 12 иностранных рабочих.

На этот материал остро отреагировало Объединение немецких болельщиков, призвавшее национальный футбольный союз к бойкоту чемпионата мира.

«Мы призываем DFB отказаться от участия в чемпионате мира в Катаре. Пышный футбольный праздник на могилах тысяч рабочих-мигрантов – участие в нем стало бы концом этики и достоинства. Мы с ужасом отворачиваемся от этого.

Футбол – это больше, чем просто игра. Футбол – это также корпоративная и социальная ответственность. Мы уверены, что примеру Германии последуют и другие. Если DFB хочет сохранить хоть немного оставшегося к ним доверия, он должен отказаться от участия в этом турнире, и немедленно!»

Но еще более жесткая дискуссия развернулась именно в Норвегии, где против участия сборной в чемпионате мира высказались сразу несколько клубов.

«Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают во имя футбола. Футбол не может контролировать политику и внутренние дела всех стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам, которые сами проводим. «Тромсе» призывает Норвежскую футбольную ассоциацию (NFF) поддержать бойкот ЧМ-2022. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. «Тромсе» также не будет продвигать ЧМ-2022 на своих платформах», – сказано в заявлении «Тромсе».

С похожим посылом выступили и еще несколько клубов страны, включая действующего чемпиона «Буде-Глимт».

Правда, сама федерация пока что максимально осторожна в своих публикациях, очевидно, опасаясь санкций со стороны Международного футбольного союза (ФИФА).

«NFF никогда не поддерживала решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре. Мы вместе с другими футбольными ассоциациями стран северной Европы провели пропагандистскую работу против УЕФА, ФИФА и властей Катара. Международная правозащитная организация Amnesty International была нашим советником. Мы дважды посетили Катар и встречались с трудовыми мигрантами, а также с представителями властей и футбольной ассоциации этой страны, — говорится в ее пресс-релизе.

— Норвежский бойкот предполагает, что мы не внесем значительного вклада в освещение условий в Катаре. Для нас также важно, что Amnesty придерживается того же мнения. На встрече с трудовыми мигрантами они попросили нас продолжить работу по освещению ситуации».

Однако национальная сборная пошла куда дальше. Игроки, собравшись вместе перед стартом отборочного цикла, обсудили ситуацию и приняли решение выразить свою позицию через выход на поле в соответствующих футболках. Их поддержал и главный тренер Столе Сольбаккен, который раньше высказывался против бойкота ЧМ-2022.

ФИФА, кстати, отреагировала максимально демократично, выпустив короткое заявление: «ФИФА верит в свободу слова и в мощь футбола как силы добра».

Похоже, что команда, имеющая с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором в составе реальные шансы квалифицироваться в финальную часть мундиаля, готова к самому жесткому решению. А ведь Норвегия не выступала на чемпионатах мира с 1998 года!

По информации норвежского журналиста Йеспера Йевера, NFF через несколько месяцев проведет внеочередной собрание, на котором вынесет решение по участию национальной команды в катарском мундиале.