«Пандемия подтолкнула»: УЕФА откажется от финансового фэйр-плей

О намерении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смягчить правила финансового фэйр-плей сообщил журналист Танкреди Палмери. Также об этом написала итальянская La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, вместо ФФП планируется учредить другую службу финансового контроля, при этом ожидается, что она будет лояльнее к клубам и позволит им рассчитывать на большую свободу при осуществлении трансферной деятельности.

Президент УЕФА Александер Чеферин должен объявить о реформе в ближайшие дни. Новая система контроля должна быть одобрена к концу 2021 года, а функционировать начать в 2022-м.

Реклама

Правила финансового фэйр-плей были приняты в 2010-м и действуют с 2011 года. ФФП, как было задумано, учредили с целью обеспечения стабильности всего европейского футбола. С тех пор клубам, выступающим под эгидой УЕФА, для участия в турнирах необходимо обязательное предоставление гарантий о том, что они не имеют просроченных долговых обязательств. Кроме прочего, команды также обязаны подтверждать свою безубыточность, то есть документально обосновывать, что тратят не больше, чем зарабатывают. За нарушение правил ФФП предусмотрены для клубов как финансовые взыскания, так и дисциплинарные, которые обычно представляют собой дисквалификацию на участие в еврокубковых соревнованиях.

За несоответствие правилам ФФП были наказаны такие клубы, как «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Манчестер Сити», «Интернационале» и другие. Среди российских команд в разное время пострадали «Ростов», «Краснодар», «Локомотив», «Рубин».

Серьезная критика на действующий регламенты финансового фэйр-плей обрушилась после истории с «Ман Сити». В феврале прошлого года УЕФА уличил «горожан» в нарушении ФФП, что привело к дисквалификации английского гранда в Лиге чемпионов. Впрочем, манкунианцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) и летом выиграли дело, избежав тем самым бана в еврокубках. Эксперты и общественность указывали на несовершенства системы ФФП: по сути, в суде было доказано, что «Сити» действительно нарушил правила, но аргументы клуба были весомее, и в итоге «горожане» отделались только штрафом.

По словам Палмери, выступившего в шоу White & Jordan, к решительным действиям относительны отмены ФФП УЕФА подтолкнули последствия пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире большинство клубов лишились основных доходов, а многие, включая топ-команды, чуть ли не оказались на грани банкротства.

«УЕФА давно размышлял по поводу этой идеи, а COVID лишь продвинул процесс вперед. Союз хочет прийти к более устойчивому формату контроля, который бы не ограничивал финансовые вливания в клубы. Футбол никогда не был в таком кризисе, как сейчас, поэтому глупо было бы ограничивать инвестиции. В то же время это не означает, что ФФП закончился и каждый сможет тратить неограниченные средства», — приводит слова инсайдера talkSPORT.

Возможная отмена ФФП — это не первая серьезная реформа, задуманная УЕФА за последнее время.

В феврале представители ассоциаций-членов Союза единогласно одобрили идею об изменении формата главного еврокубкого турнира Лиги чемпионов. Проект рассчитан на девять лет и должен стартовать начиная с сезона-2024/25. Так или иначе, остается шанс, что реформа окончательно будет принята раньше, и видоизмененная Лига чемпионов предстанет в свете значительно досрочно.

Основные изменения проведения Лиги чемпионов коснутся количества матчей. Общее количество встреч одного розыгрыша увеличится со 125 до 225. Говорилось о том, что таким образом организаторы из УЕФА хотят предотвратить создание грандами Суперлиги. Новая система позволит увидеть больше топ-матчей и, соответственно, рассчитывать клубам на получение большей прибыли. При этом малорейтинговым командам станет значительно сложнее пробиться в турнир, а также среди прочих недостатков — возможное сокращение туров в национальных чемпионатах. Окончательное решение огласят только по итогам встречи руководителей высшего звена европейского футбола. Произойдет это не ранее апреля.