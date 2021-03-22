«В сборной России все хорошо»: на ЧМ обнаружили коронавирус

За двое суток до старта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили организаторы соревнований. В Международном союзе конькобежцев (ИСУ) отметили, что для них «здоровье и безопасность участников чемпионата мира является приоритетом номер один», в связи с чем и были созданы крайне серьезные и строгие требования против распространения инфекции.

Как отмечается в официальном заявлении ИСУ, во время тестирования уже в Стокгольме один из тестов на COVID-19 дал положительный результат. На данный момент фигурист (или фигуристка) переведен на карантин, к участию в чемпионате мира он допущен не будет. Кроме того, изолированы были и лица, которые могли контактировать с заразившимся: в ближайшее время их протестируют вновь и в случае отрицательных результатов им разрешат тренироваться и выступать.

ISU Statement: During one of the rounds of testing, a positive case was identified. Protocol is being followed. The respective person will not be allowed to participate at the World Figure Skating Championships and has been quarantined.

More information: https://t.co/CaE5Wsr0Ob — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 22, 2021

Кто именно заразился коронавирусом — пока неизвестно. «Мы уважаем конфиденциальность фигуристов, потому имя спортсмена не афишируется», — говорится в сообщении.

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Впрочем, СМИ некоторую информацию все-таки раскрыли. По данным ряда источников,

положительный результат теста на COVID-19 получила представительница сборной Белоруссии Виктория Сафонова.

Стало известно имя заболевшей коронавирусом фигуристки на ЧМ



По нашей информации, спортсменом, сдавшим положительный тест на коронавирус перед чемпионатом мира по фигурному катанию, стала фигуристка из Белоруссии Виктория Сафонова. — Телеспорт (@telesporttv) March 22, 2021

17-летняя фигуристка довольно известна для российской аудитории, ведь родилась спортсменка именно в Москве. Добиться успехов в своей родной стране, впрочем, ей не удалось. Лишь однажды, в 2015 году, она смогла одолеть нынешних звезд отечественного женского одиночного катания Анну Щербакову и Александру Трусову, а также завоевала золотую медаль на международном турнире Ice Star в Минске, но этого оказалось недостаточно. В итоге летом 2019 года она приняла решение сменить спортивное гражданство на белорусское, и под своим новым национальным флагом фигуристка, например, завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» в Загребе, где установила свой личный рекорд по сумме набранных баллов (192,49) и проиграла Елизавете Туктамышевой.

В прошлом году она должна была принять участие в своем первом чемпионате мира, однако турнир в Монреале из-за пандемии был отменен. Если информация о проваленном Сафоновой тесте подтвердится, то пропустить свой главный старт в карьере ей будет, очевидно, крайне обидно.

Также в сети бытует мнение, что белорусская фигуристка могла лететь в одном самолете вместе с российской сборной, которая на чемпионате мира из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) выступит в качестве команды FSFR (Figure skating federation of Russia).

В защиту этой информации может сыграть тот факт, что сама спортсменка, несмотря на белорусское спортивное гражданства, является москвичкой. Кроме того, известно, что вместе с россиянами главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев. Не исключено, что тем же чартером летела и Сафонова. Впрочем, стоит напомнить, что в ИСУ особенно подчеркнули, что все лица, контактировавшие с зараженным COVID-19, также были переведены на карантин. За Россию в данной ситуации играет тот факт, что все тесты, взятые у отечественных фигуристов, дали отрицательные результаты. Об этом официально объявил генеральный директор ФФККР Александр Коган, который также отметил, что все россияне допущены до тренировок и соревнований. Он же позднее подчеркнул, что произошедший инцидент России не касается.

«К нашей сборной произошедшее не имеет никакого отношения. У нас все хорошо»,

— цитирует Когана «Чемпионат».

Грядущий чемпионат мира обещает быть особенным во многом из-за условий, созданных в период пандемии коронавируса. В Стокгольме решили перенять опыт других стран и провести турнир в формате так называемого «пузыря», при котором все участники соревнований будут проживать исключительно в своих гостиницах. Покидать свои номера фигуристы смогут только в нескольких случаях: при походе на тренировки, на сами соревнования, а также им разрешат посещать игровые комнаты отеля в их свободное время.

Все требования, выдвинутые организаторами и ИСУ, являются действительно строгими. Так, фигуристы будут обязаны каждый день заполнять специальную анкету о состоянии своего здоровья, отмечая в ней температуру своего тела и лиц, с которыми контактировали в течение дня. На саму арену фигуристы будут допущены только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Однако и он не является гарантом: при выявлении симптомов ОРВИ спортсмена могут снять с соревнований. Также спортсменам запретят контактировать со своими тренерами, а именно — передавать им свои личные вещи. Апофеозом этого также является запрет на прикосновение к бортику ледовой площадки — в противном случае все предметы, которых коснется фигурист, он будет обязан продезинфицировать.

Чемпионат пройдет с 24 по 27 марта. 28 марта турнир закроется показательными выступлениями.