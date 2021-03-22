«В сборной России все хорошо»: на ЧМ обнаружили коронавирус

За двое суток до старта чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили организаторы соревнований. В Международном союзе конькобежцев (ИСУ) отметили, что для них «здоровье и безопасность участников чемпионата мира является приоритетом номер один», в связи с чем и были созданы крайне серьезные и строгие требования против распространения инфекции.
Как отмечается в официальном заявлении ИСУ, во время тестирования уже в Стокгольме один из тестов на COVID-19 дал положительный результат. На данный момент фигурист (или фигуристка) переведен на карантин, к участию в чемпионате мира он допущен не будет. Кроме того, изолированы были и лица, которые могли контактировать с заразившимся: в ближайшее время их протестируют вновь и в случае отрицательных результатов им разрешат тренироваться и выступать.
Кто именно заразился коронавирусом — пока неизвестно. «Мы уважаем конфиденциальность фигуристов, потому имя спортсмена не афишируется», — говорится в сообщении.
Впрочем, СМИ некоторую информацию все-таки раскрыли. По данным ряда источников,
положительный результат теста на COVID-19 получила представительница сборной Белоруссии Виктория Сафонова.
17-летняя фигуристка довольно известна для российской аудитории, ведь родилась спортсменка именно в Москве. Добиться успехов в своей родной стране, впрочем, ей не удалось. Лишь однажды, в 2015 году, она смогла одолеть нынешних звезд отечественного женского одиночного катания Анну Щербакову и Александру Трусову, а также завоевала золотую медаль на международном турнире Ice Star в Минске, но этого оказалось недостаточно. В итоге летом 2019 года она приняла решение сменить спортивное гражданство на белорусское, и под своим новым национальным флагом фигуристка, например, завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» в Загребе, где установила свой личный рекорд по сумме набранных баллов (192,49) и проиграла Елизавете Туктамышевой.
В прошлом году она должна была принять участие в своем первом чемпионате мира, однако турнир в Монреале из-за пандемии был отменен. Если информация о проваленном Сафоновой тесте подтвердится, то пропустить свой главный старт в карьере ей будет, очевидно, крайне обидно.
Также в сети бытует мнение, что белорусская фигуристка могла лететь в одном самолете вместе с российской сборной, которая на чемпионате мира из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) выступит в качестве команды FSFR (Figure skating federation of Russia).
В защиту этой информации может сыграть тот факт, что сама спортсменка, несмотря на белорусское спортивное гражданства, является москвичкой. Кроме того, известно, что вместе с россиянами главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев. Не исключено, что тем же чартером летела и Сафонова. Впрочем, стоит напомнить, что в ИСУ особенно подчеркнули, что все лица, контактировавшие с зараженным COVID-19, также были переведены на карантин. За Россию в данной ситуации играет тот факт, что все тесты, взятые у отечественных фигуристов, дали отрицательные результаты. Об этом официально объявил генеральный директор ФФККР Александр Коган, который также отметил, что все россияне допущены до тренировок и соревнований. Он же позднее подчеркнул, что произошедший инцидент России не касается.
«К нашей сборной произошедшее не имеет никакого отношения. У нас все хорошо»,
— цитирует Когана «Чемпионат».
Грядущий чемпионат мира обещает быть особенным во многом из-за условий, созданных в период пандемии коронавируса. В Стокгольме решили перенять опыт других стран и провести турнир в формате так называемого «пузыря», при котором все участники соревнований будут проживать исключительно в своих гостиницах. Покидать свои номера фигуристы смогут только в нескольких случаях: при походе на тренировки, на сами соревнования, а также им разрешат посещать игровые комнаты отеля в их свободное время.
Все требования, выдвинутые организаторами и ИСУ, являются действительно строгими. Так, фигуристы будут обязаны каждый день заполнять специальную анкету о состоянии своего здоровья, отмечая в ней температуру своего тела и лиц, с которыми контактировали в течение дня. На саму арену фигуристы будут допущены только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Однако и он не является гарантом: при выявлении симптомов ОРВИ спортсмена могут снять с соревнований. Также спортсменам запретят контактировать со своими тренерами, а именно — передавать им свои личные вещи. Апофеозом этого также является запрет на прикосновение к бортику ледовой площадки — в противном случае все предметы, которых коснется фигурист, он будет обязан продезинфицировать.
Чемпионат пройдет с 24 по 27 марта. 28 марта турнир закроется показательными выступлениями.