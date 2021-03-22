Скандал в КХЛ: фанаты «Ак Барса» заплатят за сорванное исполнение гимна

Розыгрыш плей-офф в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) находится в самом разгаре, и оставшиеся участники вовсю борются за попадание в финал своих конференций, чтобы в конце апреля разыграть Кубок Гагарина, который в прошлом сезоне своего обладателя из-за пандемии коронавируса не получил. Особый интерес вызывает баталия «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в полуфинале Востока. Принципиальное «зеленое дерби» в плей-офф — отличный подарок для болельщиков. Впрочем, сами зрители придумали проблему и стали инициаторами скандала на ровном месте.

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После двух важных побед в Казани «Ак Барс» отправился в Уфу, где в конце концов дожал «Салават Юлаев» (2:1) и сделал большой шаг для выхода в финал конференции. Однако казанские фанаты эту победу омрачили.

Традиционно в КХЛ перед началом каждого матча играет гимн Российской федерации, а в регионах, помимо российского, играют также и местные национальные мелодии. Так, в Казани, например, исполняется гимн Республики Татарстан, а в Уфе — соответственно, Республики Башкортостан.

Его исполнение болельщики «Ак Барса» перед началом третьего матча серии сорвали: после того, как на «Уфа Арене» проиграл гимн России следом должен был быть исполнен гимн Башкирии, однако казанские фанаты в этот момент начали исполнять заряды и кричалки в поддержку своей команды.

В Уфе такое поведение расценили крайне негативно. Например, главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса, несмотря на свое финское гражданство, в ходе послематчевой пресс-конференции отметил, что подобный инцидент «задел» его, а также специалист подчеркнул, что «за всю свою карьеру такого случая не припомнит». Куда более категоричным оказался председатель Госсобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев, который назвал действия казанских болельщиков «вакханалией».

«Мы — две братские республики и для нас всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер. Такой «перфоманс» со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу. Спорт есть спорт, он должен быть чистым. Можно, конечно, сослаться на особые эмоции, но ими нужно управлять», — приводит слова спикера «Башинформ».

О требовании провести особое расследование по данному инциденту высказались и во Всемирном курултае башкир, обратившись с этим вопросом к дисциплинарному комитету КХЛ. Лига прислушалась и применила санкции по отношению к «Ак Барсу», оштрафовав казанский клуб.

«До поступления официальных обращений в Лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии «Салават Юлаев» — «Ак Барс», КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении Технического регламента Лиги. Факт нарушения пункта 3.8 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение № 6 Технического регламента Континентальной хоккейной лиги) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене. В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб «Ак Барс» наложен штраф», — заявили в КХЛ.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», штраф составил 100 тысяч рублей, которые, по данным источника, выплатят сами болельщики. Примечательно, что фанаты «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» четвертой встречи, которая состоится 23 марта, планировали провести между собой товарищеский матч, однако после сорванного гимна уфимцы от этой идеи отказались. Более того, как уточняет «СЭ», не обойдется без санкций против болельщиков из Казани и сам «Салават Юлаев». Отмечается, что

руководство уфимского клуба решило допустить фанатов гостей на трибуны «Уфа Арены» на четвертый матч серии только после гимна Башкирии.

«Ак Барс» в свою очередь одновременно раскритиковал поведение своих болельщиков и оправдал. Казанцы подчеркнули, что случившееся — лишь случайность и недоразумение.

Впрочем, один из болельщиков в комментариях к публикации клуба в Instagram вину казанских фанатов в произошедшем исключил.

«Была гробовая тишина на арене, музыку отрубили, поэтому мы зарядили название клуба! Все подумали, что гимн закончился! В Казани выступают татарские артисты с исполнением гимна, он слышен от начала до конца звонко и четко! Если они вырубают музыку, чтоб арена пела, так пусть учат гимн сами, а не глазами хлопают молча. Я наизусть знаю гимн страны и наизусть на русском гимн республики. Не только я, но как минимум 2/3 фанатского сектора «Ак Барса». Если бы у нас вырубили музыку, то фанаты продолжили бы петь! В Башкирии, видимо, ни российского, ни своего гимна не знают. Позорище!» — написал пользователь с никнеймом andruha116rus.