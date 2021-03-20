«Переживал, что он меня переедет»: как чемпиона Европы сбило такси

Известный российский баскетболист, чемпион Европы — 2007 Никита Шабалкин пострадал в результате ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 20 марта. Спортсмен переходил дорогу на 3-й Тверской-Ямской улице недалеко от пешеходного перехода, как его неожиданно сбило такси. Изначально о происшествии сообщили Telegram-каналы Baza и Mash. Последний источник подчеркнул, что спортсмен получил травмы коленей и голеностопа, с данными повреждениями он был госпитализирован.

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Позднее в сети была опубликована видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксировано, что инициатором происшествия стал сам спортсмен.

В частности, баскетболист переходил дорогу в нескольких метрах от «зебры». В этот момент таксист отказался пропускать пешехода, на что в ответ Шабалкин ударил автомобиль ногой по бамперу. В результате между спортсменом и таксистом началась небольшая словесная перепалка, которая закончилась тем,

что водитель нарочно сбил баскетболиста, «уложив» того на капот автомобиля и протащив его в таком состоянии на несколько метров вперед.

В центре Москвы таксист сбил баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылась с места происшествия. Спортсмена госпитализировали с различными травмами.



На видео видно, что Шабалкин первый ударил машину и спровоцировал водителя. pic.twitter.com/rniy9pf3Xb — Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 20, 2021

Как отмечает Mash, водитель, которого разыскивала полиция, сам обратился к сотрудникам ближайшего поста ДПС, а пассажирка, которую он подвозил, подчеркнула, что Шабалкин находился в состоянии алкогольного опьянения, а также обвинила его в том, что он перешел дорогу в неположенном месте.

Позднее информацию прокомментировал сам участник происшествия. Несмотря на то, что он был госпитализирован, на состояние здоровья он жаловаться не стал. Более того, Шабалкин признал свою вину и пообещал в будущем «ходить по пешеходному переходу, даже если нет машин». При этом объясняя свое агрессивное поведение, баскетболист отметил, что не помнит момента, как ударил автомобиль, но в то же время не исключил, что действительно совершил данный поступок.

«Однозначно я был неправ, что переходил дорогу где-то в 15-18 м от пешеходного перехода. Хотя это тихая улица в центре Москвы, там всегда так ходим. Теперь я знаю, что так ходить нельзя, потому что машины паркуются то с одной стороны дороги, то с другой. Когда проходил, там была пробка, я шел к своему товарищу, он меня ждал. И таксист посигналил, я, видно, не ожидал.

На видео видно, что как будто ударил машину, я этого не помню, но, наверно, так и было. После чего он на меня поехал, ударил меня бампером. Я покосился, упал на капот, ударил кулаком по бамперу и испугался. Дальше он нажал на газ, и я уже думал, как мне с капота слезть, потому что, если бы на земле стоял, переживал, что он меня переедет»,

— цитирует Шабалкина «Спорт-Экспресс».

Баскетболист также подчеркнул, что у него уже взяли анализы на кровь, в том числе чтобы проверить и информацию о наличии в организме алкоголя. С самим таксистом спортсмен не связывался, водитель в свою очередь также с данной инициативой не выступил. Впрочем, по словам Шабалкина, сотрудники полиции интересовались у него его данными, чтобы найти таксиста и допросить его.

«Ситуация неприятная, некрасивая и, главное, что самое обидное, на ровном месте. Урок на будущее, что нужно ходить по пешеходному переходу, даже если нет машин. Потому что такая неадекватная реакция, она непредсказуемая», — отметил Шабалкин.

Свою профессиональную карьеру баскетболистка 34-летний спортсмен завершил еще в 2013 году. Выступал Шабалкин за такие клубы, как «ЦСК ВВС-Самара», московские ЦСКА и «Динамо», «Химки», «Триумф», краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС.

Одним из главных достижений в его карьере стала победа в составе сборной России на чемпионате Европы в 2007 году.

Тогда в финале со счетом 60:59 были обыграны теннисисты из Испании, а российская команда под руководством Дэвида Блатта впервые в своей истории стала чемпионом континента. С тех пор россияне своего лучшего результата добились в 2011 году, завоевав бронзу. Шабалкин тогда также входил в состав сборной.