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Йоханнес Бё или Легрейд: лидеров Кубка мира разделяет три очка. LIVE

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования. LIVE

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В нынешнем сезоне Кубка мира мужчинам осталось провести две гонки. Главная интрига — борьба за победу в общем зачете Кубка мира норвежцев Йоханнеса Бё и Стурлы Легрейда. Сейчас их разделяет три очка. В гонку преследования претенденты уйдут пятым и шестым с разницей в 15 секунд. Россию в пасьюте представят Евгений Гараничев (11), Матвей Елисеев (21), Эдуард Латыпов (23) и Александр Логинов (26). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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17:02

Начало гонки — в 17.15 мск.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в чешском Эстерсунде.

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