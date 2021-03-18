Панарин и Бучневич в деле: «Рейнджерс» разгромили «Флайерз»

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз» выдали один из самых результативных матчей за последние недели в регулярном чемпионате НХЛ.

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Первая шайба в воротах «Филадельфии» оказалась на восьмой минуте — отличился Брендан Лемье. Вскоре после этого забил россиянин Артемий Панарин, для которого этот гол стал вторым после возвращения в состав «Рейнджерс». У борта нападающий отвоевал шайбу у игрока «Флайерз», снаряд оказался у Райана Строума, он отдал обратный пас Панарину, и тот в касание сделал счет 2:0.

В дебюте второго периода гол на свой счет записал другой российский форвард «синерубашечников» Павел Бучневич, переправивший шайбу в угол ворот броском из зоны круга вбрасывания.

А спустя ровно две минуты Бучневич оформил дубль. Он получил шайбу от классно сыгравшего в отборе у борта Джейкоба Трубы и бросил низом через всю не самую надежную оборону «Филадельфии», сделав счет на табло 4:0. Главный тренер гостей Ален Виньо отреагировал заменой вратаря, и на льду появился Картер Харт. Обозреватель Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди позднее пошутит, что вратарь Брайан Эллиотт мог бы подать в суд на своих одноклубников за полное отсутствие поддержки.

The top line can't clear and Buchnevich makes them pay. 4-0 Rangers pic.twitter.com/fjOWrqBnFx — Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) March 18, 2021

Впрочем, смена голкипера принесла «Флайерз» еще больше головной боли. В меньшинстве «Рейнджерс» забросили еще одному шайбу, автором которой стал Труба, а ассистентский долг ему вернул Бучневич.

Trouba makes it 5-0 and chases Elliott. pic.twitter.com/m0hEfrB7tp — Ryan Gilbert (@RGilbertSOP) March 18, 2021

А главным героем встречи стал нападающий «Нью-Йорка» Мика Зибанеджад, оформивший голевой и ассистентский хет-трики. Он лишь седьмой хоккеист в истории «Рейнджерс» с шестью очками в одном матче.

Свою вторую по счету шайбу шведский нападающий, завершивший матч с показателем полезности +5, забросил с передачи Панарина.

Zibanejad again! Mika Zibanejad takes the Panarin dish and finishes off a beauty for a power play goal! 7-0 Rangers!#NYR pic.twitter.com/DqdruUAn3z — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 18, 2021

Через несколько минут Зибанеджаду на хет-трик ассистировал уже Бучневич.

Mika Zibanejad puts home the give-and-go with Kreider for the natural hat-trick! 8-0 Rangers!



#NYR pic.twitter.com/G3x5rQAfJo — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 18, 2021

Зинебаджу, выдавшему чрезвычайно слабый старт в регулярке, удалось повторить установленный еще в прошлом веке рекорд НХЛ по количеству очков, набранных за один период, — 6. Интересно и то, что за десять минут швед забил столько же, сколько за последние 27 встреч.

«Я и сам ждал от себя намного большего. Но я просто пытался работать и доверять себе. На прошлой неделе пошло улучшение, меня продолжали поддерживать ребята. Нам нужно просто играть друг за друга и не усложнять ситуацию. Да, много всяких разговоров, но надо выходить и играть», — заявил он по окончании встречи.

Точку в матче — 9:0 — поставил Филип Хитил в конце второго периода. В третьем отрезке встречи «синерубашечники» пожалели своего соперника.

«Стыдно играть так, как сегодня это сделала «Филадельфия». Мы абсолютно не помогли нашим голкиперам. На самом деле мне почти нечего сказать по этому матчу. Мы знаем, что команде нужно проснуться, и очень хорошо, что новая игра уже завтра. Мы обязаны реабилитироваться», — объяснился после матча капитан «Флайерз» Клод Жиру.

Россияне Панарин и Бучневич по итогам игры набрали в сумме на двоих шесть очков — 1+1 и 2+2 соответственно. Хлебушек отличился в каждом из трех матчей с момента возвращения, а Бучневич, ставший второй звездой встречи, укрепился в статусе самого результативного игрока «Рейнджерс» в регулярке с 26 (10+16) баллами. Панарин идет вторым с 24 (7+17) очками, но он провел на десять игр меньше.

Ворота «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией» защищал Александр Георгиев: он отразил все 26 бросков, оформил второй шатаут в сезоне и стал третьей звездой игры. Защитник «Флайерз» Иван Проворов был далеко не худшим в обороне гостей, несмотря на девять пропущенных шайб, и закончил игру с показателем полезности -1.

«Честно говоря, у меня нет слов. Я пытался сосредоточиться на своей работе, но нельзя было не заметить, насколько невероятно играли парни. Все делали только правильные вещи. Мы не играли в сумасшедший открытый хоккей. У нас и защита очень хорошо работала. Мы ждали ошибок соперника, их использовали, и были в этом очень эффективными», — подытожил Георгиев.