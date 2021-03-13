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Товарищи по несчастью: Большунов и Клебо сдались в пасьюте

Крюгер выиграл гонку преследования на этапе КМ, Большунов — шестой

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На этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине мужчины бежали гонку преследования на 50 км. Выиграл пасьют норвежец Симен Крюгер, а главные фавориты Александр Большунов и Йоханнес Клебо неожиданно не попали на пьедестал. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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14:55

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.

14:50

Результаты всех россиян: Большунов (6), Якимушкин (13), Червоткин (19), Мальцев (27), Белов (58), Мельниченко (59), Порошкин (62), Семиков (DNF).

14:48

Какой-то безумный финиш! Тяжело было предположить, что не выдержат Большунов и Клебо темп, но так оно и получилось. Все разборки остались на чемпионате мира.

14:48

Йоханнес Клебо не попадает на пьедестал и становится четвертым. Большунов — только шестой.

14:47

Ханс Холунд занимает второе место, бронзу забирает швед Йенс Бурман.

14:46

Симен Крюгер становится победителем королевского марафона и последней гонки сезона. Вот так развязка!

14:45

Да, не хватает все-таки Большунову сил, и уже довольно много он проигрывает. Крюгер, Бурман и Холунд.

14:43

Ух! Большунов, как и Клебо, не выдерживает темп и чуть отстает от лидеров. Зато Голберг ускорился.

14:42

Холунд на старте подъема Большунова обгоняет, четверка держится рядом. А вот Клебо дает небольшой просвет.

14:39

Большунов делает классный рывок на подъеме и вытесняет Холунда с первого места. Червоткин, увы, сольный проход свой заканчивает тем, что теперь вне топ-10.

14:36

Догнали Червоткина все-таки. Подсказали ему, что надо садиться в группу перед последним подъемом.

14:34

Мальцев и Якимушкин уже просвет имеют. Сбавили темп и выбились из лидирующей группы.

14:32

До финиша остается 5 км. Большунов по-прежнему никуда не торопится и выжидает момент, чтобы идти в отрыв. За 2 км до финиша будет подходящий для этого подъем.

14:28

Снова Червоткин увеличивает преимущество до 15 секунд. И, конечно, довольно неожиданно это.

14:24

Очень долго держится отрыв Червоткина, да и лидеры боятся идти на обгон. Большунов копит силы, сидит глубоко в пелотоне.

14:20

Белову тяжеловато — больше 40 секунд проигрывает. Там же и Мельниченко.

14:17

Большой пелотон разорвался из-за активных действий Червоткина. Первую группу возглавляет Крюгер теперь. Далее Амундсен, Холунд, Клебо и Большунов.

14:14

Червоткин очень здорово дергает соперников, заставляет их нервничать, поскольку сокращается отставание, но догнать его не могут.

14:10

Из россиян Большунов, Якимушкин и Мальцев в группе лидеров остаются. Червоткина уже догоняют.

14:08

Значительно возрос темп. Периодически такие скачки происходят через каждые 2-3 км.

14:05

До 30 секунд выросло преимущество Червоткина, но вот начинает оглядываться Алексей. В группе преследователей ситуация не меняется. Все-таки 15 км до финиша.

14:00

Еще один норвежец Амундсен наравне с лидерами работает. Большунов дышит ему в спину, но пока не стремится выходить вперед.

13:58

Червоткин увеличивает отрыв до 26 секунд от Клебо и Большунова. В случае попадания в тройку он может обойти Спицова в общем зачете.

13:55

Пока ситуация такая: Червоткин убегает вперед секунд на десять, а Большунов держит группу.

13:53

Порошкин, к сожалению, начинает отставать — уже 40 секунд проигрывает.

13:49

Червоткин держится в тройке лидеров. Надо сказать, что первая группа довольно большая, не слишком растянулся пелотон.

13:45

Большунов все-таки подбирается к голове и меняет Клебо на лидирующей позиции. Впрочем, за 24 км они еще много раз рокироваться будут.

13:41

Клебо тем временем решил немного полидировать и тянет группу. Большунов держит дистанцию.

13:38

Опасный спуск все преодолевают успешно. В отрыв никто не стремится уходить.

13:35

Якимушкин и Мельниченко тоже в игре — семь секунд отставание.

13:33

Большунов и Клебо бегут рядом, но в глубине. Они понимают, что пока рано включаться.

13:30

20 км позади. Червоткин предпринял попытку убежать в лидерах, но понял, что идея бессмысленная. Первая группа идет серьезным темпом.

13:20

Большунов на отсечке проигрывал семь секунд вместе с Клебо, а лидерство забрал норвежец Голберг. Экономит силы россиянин, но уже начинает включаться потихоньку.

13:10

Ну, и никак нельзя не вспомнить о событиях, произошедших в последней гонке чемпионата мира, когда Клебо задел Большунова на финише и лишил того шансов на золото, а сам впоследствии был дисквалифицирован. Марафоны — это вообще не конек Йоханнеса, но в последнее время он очень прибавил в этом компоненте. Сегодня будет очередная проверка.

13:00

Сегодняшний марафон с точки зрения турнирных раскладов ничего не меняет, поскольку Большунов еще в феврале обеспечил себе досрочную победу в общем зачете во второй раз подряд. Норвежцы и шведы не участвовали в этапах в январе и пропустили множество гонок, так что конкурентов у Сан Саныча не было.

12:50

Накануне состоялся мужской масс-старт. В гонке одержал победу Большунов — причем в доминирующем стиле. Йоханнес Клебо стал вторым.

12:40

Основные события марафона стартуют не ранее, чем через час.

12:35

Гонка началась!

12:30

От сборной России в гонке участвуют Александр Большунов (1-й стартовый номер), Артем Мальцев (6), Алексей Червоткин (10), Иван Якимушкин (25), Евгений Белов (27), Илья Порошкин (32), Илья Семиков (34) и Андрей Мельниченко (64).

12:30

Начало гонки — в 12.35 мск.

12:25

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской гонки преследования свободным стилем на 50 км в рамках этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

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