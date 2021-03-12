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Полный провал: россиянки отдают максимальную квоту Белоруссии

Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира, Акимова — 25-я

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На предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялся женский спринт. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, серебро взяла немка Дениз Херрман, а бронзу — итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 25-е место. Все идет к тому, что сборная России потеряет пятую позицию в Кубке наций и уступит Белоруссии максимальную квоту в гонках (шесть участниц) на следующий сезон. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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20:45

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!

20:40

Главный вывод: женская сборная России с большой долей вероятности потеряет свое пятое место в Кубке наций, уступив его Белоруссии, и лишится максимальной квоты (шесть биатлонисток в гонке) на следующий сезон.

20:35

Результаты россиянок: Татьяна Акимова — 25-я (+1:20,4 минуты), Лариса Куклина — 42-я (+1:34,3), Светлана Миронова — 52-я (+1:48,6), Ульяна Кайшева — 58-я (+1:57,8), Евгения Павлова — 65-я (+2:09,3), Ирина Казакевич — 81-я (+2:34,8).

20:30

Поздравляем с победой норвежку Тириль Экхофф, которая даже с одним штрафным кругом оказалась быстрее всех и одержала свою шестую победу подряд в спринте (ее время — 18:11,1 минуты). Также поздравляем с серебром немку Дениз Херрман, которая не допустила ни одной осечки (+6,1 секунды), и с бронзой — итальянку Доротею Вирер, которая тоже была идеально точна (+10,5).

20:35

Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ»:

«Что случилось со скоростью наших женщин? Прошу прощения у болельщиков и руководства. Вот такие мы на сегодняшний день. Все было нормально, люди восстанавливались, но сегодня так получилось. Прошу прощения за всех спортсменов».

20:32

Акимова финишировала с лучшим результатом из россиянок — 23-е место (+1:20,4 минуты). А вот остальные спортсменки нашей сборной не попали в топ-40 и не наберут теперь кубковых очков.

Белоруски выступили намного лучше: Алимбекова сейчас шестая, Сола — 28-я, Кривко — 39-я, Кручинкина — 47-я. Похоже, что за максимальную квоту на следующий сезон мы не поборемся.

20:30

Казакевич финишировала, проиграв Экхофф 2:34,8 минуты. На данный момент она занимает 68-е место и точно не попадет в гонку преследования (туда пробивается топ-60).

20:28

Акимова закрыла все мишени на «стойке»! Ну хоть какая-то радость. Теперь россиянка проигрывает лидерам минуту и идет на 27-м месте.

20:26

Последняя из россиянок Татьяна Акимова допустила одну осечку на первой стрельбе и ушла на трассу с отставанием 44,4 секунды от лидирующей Экхофф.

20:23

Первый комментарий Светланы Мироновой в эфире «Матч ТВ»:

«Стрельба? Ничего не произошло, просто три промаха. На «лежке» я с одним выстрелом поторопилась, а на «стойке» я пока не особо понимаю, что случилось. Вы раньше спрашивали, когда вернется прежняя Миронова? На тот момент вопрос был некорректный, потому что отставание в пасьюте у меня было 24 секунды — это мой обычный ход. Сейчас данный вопрос актуален, но ответа пока нет».

20:21

Павлова финишировала и с тремя штрафными кругами оказалась на промежуточном 50-м месте с отставанием 2:09,3 минуты.

20:19

Куклина на втором огневом рубеже допустила одну осечку и после штрафного круга схватила проигрыш лидерам в 55,5 секунды. Ни одна россиянка сегодня не провела чисто обе стрельбы.

20:16

Первый комментарий Ульяны Кайшевой после гонки в эфире «Матч ТВ»:

«Что со стрельбой? Не знаю. Мне казалось, что я очень хорошо и устойчиво встала на позиции, очень старалась. Был абсолютный штиль, ветер не мешал. Так что не знаю, в чем дело (Кайшева допустила четыре промаха. — «Газета.Ru»). Самочувствие у меня хорошее, шла в своем темпе, ничего не форсировала. Я лучшая по скорости из россиянок сейчас? Не ожидала этого».

20:14

Пятая из россиянок Лариса Куклина добралась до первой «лежки» не очень резво — проиграла лидерам 17 секунд. К счастью, спортсменка закрыла все мишени и обошлась без штрафных кругов, а то ситуация стала бы критической. Сейчас она уступает лидирующей Экхофф 19,2 секунд и идет 16-й. Пока это лучший результат из россиянок на данном отрезке дистанции.

20:12

Павлова допустила два промаха на стрельбе стоя. Она проигрывает лидерам уже 1:40,7 минуты.

20:10

Две россиянки уже финишировали. Светлана Миронова на данный момент занимает 26-е место (+1:48,6 минуты от лидирующей Экхофф), а Ульяна Кайшева — 30-е (+1:57,8). Кстати, у Кайшевой было четыре штрафных круга, но она показала почти такое же время, как Миронова — с тремя. Что тут делать: радоваться за неплохую скорость Ульяны или печалиться из-за слабого хода Мироновой?

20:08

Четвертая из россиянок Евгения Павлова начала гонку очень медленно — к первому рубежу она проиграла уже 18 секунд. Один промах и один штрафной круг привели к тому, что россиянка откатилась на 45-ю позицию с отставанием 50 секунд от лидеров.

20:06

Эх, Казакевич... молодая россиянка промахнулась на второй стрельбе стоя четыре раза! Теперь она проигрывает лидерам более двух минут. Какая тут борьба за максимальную квоту на следующий сезон?

20:04

Экхофф пришла к финишу, с такой яростью преодолев последний подъем, словно вообще не заметила всю предыдущую часть дистанции. Сил еще полно. Естественно, норвежка сейчас первая — она обогнала предыдущего лидера Херрман на 6,1 секунды.

20:02

Третья из россиянок Ирина Казакевич, к сожалению, совсем не блещет скоростью. К первому огневому рубежу она подошла 34-й (+13,9 секунды). К счастью, девушка не допустила осечек на стрельбе и немного улучшила свое положение — теперь она 23-я (+28,1).

20:00

Белоруска Алимбекова финишировала и на данный момент удерживает четвертую позицию (+21,3 секунды от лидирующей сейчас Херрман).

19:58

Мощная норвежка Тириль Экхофф вихрем ворвалась на трассу — закрыла все мишени на «лежке», допустила один промах на «стойке», но даже после штрафного круга проигрывает лидерам всего две секунды. Экхофф явно будет бороться за золото.

19:56

Немка Херрман, которая стартовала первой в сегодняшней гонке, уже финишировала и до сих пор удерживает лидерство! Это вполне себе сенсация. Даже знаменитая итальянка Вирер не смогла сдвинуть Херрман с первой позиции, хотя тоже не допустила ни одной осечки на двух рубежах. Сейчас итальянка — вторая (+4,4 секунды).

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19:54

Миронова на второй стрельбе стоя не радует — целых два промаха! Никак не может наладить стрельбу россиянка, которая раньше подавала такие надежды благодаря своей отличной скорости. Но теперь и ход стал хуже, а стрельба так и не пришла. После двух штрафных кругов Миронова стала проигрывать лидерам уже полторы минуты.

19:53

Да что ж такое?! Кайшева промахнулась на «лежке» последним выстрелом. После штрафного круга россиянка вернулась в гонку 15-й (+36,1 секунды от лидеров).

19:51

Кайшева на отметке 1,6 км лишь на 16-й позиции (+9,4 секунды от лидирующей Бреза).

19:50

В гонку вступила вторая из россиянок Ульяна Кайшева. Удачи!

19:49

Вторая белорусская спортсменка Динара Алимбекова провела идеальную стрельбу на «лежке» и показывает сейчас третий результат (+4,8 секунд от Бреза).

19:48

Белоруска Сола промахнулась на первом огневом рубеже дважды. Возможно, сыграло роль то, что она очень резво начала гонку, — быстрее своей обычной скорости.

19:47

Очень жаль! Миронова промахнулась один раз на «лежке» и ушла на штрафной круг. На трассу россиянка вернулась с отставанием в 41 секунду от лидирующей Бреза.

19:46

Херрман уже добралась до второй стрельбы стоя и снова закрыла все мишени! Неплохая заявка на медаль.

19:45

На отметке 1,6 км отставание Мироновой от лидеров увеличилось до 12,3 секунды. Это печально, учитывая, что раньше эта спортсменка славилась именно скоростью.

19:43

Миронова пока идет не очень быстро, но и сильно не отстает. На отметке 0,9 км она пока 12-я с отставанием 7,4 секунды от лидера — француженки Бреза. Вроде бы ничего страшного, но вот белоруска Сола проиграла здесь лидеру всего 1,3 секунды. Борьба за пятое место в Кубке наций разгорается.

19:42

Ох, какой провал! Витоцци промахнулась на «лежке» трижды и отправляется на три штрафных круга. А ведь пару лет назад боролась за Большой Хрустальный глобус.

19:41

Вирер не допустила ни одной осечки на «лежке» и стала лидером на данном отрезке дистанции. Обогнала предыдущего лидера Херрман на 3,7 секунды.

19:39

В гонку ушла первая из россиянок — Светлана Миронова. Желаем удачи!

19:38

Стартовавшая первой немка Херрман тем временем добралась до стрельбы лежа — и провела ее прекрасно! Все мишени закрыты, никаких штрафных кругов.

19:36

На первой контрольной отметке 0,9 км пока лучший результат у финской спортсменки Мари Эдер. Витоцци проигрывает ей две секунды, Вирер — четыре. Мощные итальянки пока не торопятся выдавать свой максимум.

19:34

Уже стартовали знаменитые итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, француженка Жюль Симон. На очереди — сильная француженка Анаис Шевалье, немка Франциска Пройсс, а также белорусская биатлонистка Анна Сола, которая сегодня будет бороться за то, чтобы отобрать у сборной России максимальную квоту на следующий сезон.

19:32

Гонка началась! Немка Дениз Херрман ушла на трассу первой.

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19:30

Правила спринта: спортсменки стартуют с интервалом в 30 секунд между собой; после первого круга — стрельба из положения лежа, после второго — стоя; за каждый промах — штрафной круг 150 м.

19:28

Сегодня женской сборной России важно выступить хорошо, чтобы сохранить пятое место в Кубке наций. Если мы удержимся на этой позиции, то в следующем сезоне тоже будем иметь полную квоту у женщин — по шесть участниц в каждой гонке. Однако на пятое место в Кубке наций сейчас активно покушается Белоруссия, так что борьба будет нешуточная.

19:25

В составе сборной России выступят Светлана Миронова (стартует под 17-м номером), Ульяна Кайшева (28), Ирина Казакевич (42), Евгения Павлова (55), Лариса Куклина (72), Татьяна Акимова (87).

19:20

Гонка начнется в 19.30 мск.

19:15

На предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место женщины соревнуются в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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