Полный провал: россиянки отдают максимальную квоту Белоруссии

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!
Главный вывод: женская сборная России с большой долей вероятности потеряет свое пятое место в Кубке наций, уступив его Белоруссии, и лишится максимальной квоты (шесть биатлонисток в гонке) на следующий сезон.
Результаты россиянок: Татьяна Акимова — 25-я (+1:20,4 минуты), Лариса Куклина — 42-я (+1:34,3), Светлана Миронова — 52-я (+1:48,6), Ульяна Кайшева — 58-я (+1:57,8), Евгения Павлова — 65-я (+2:09,3), Ирина Казакевич — 81-я (+2:34,8).
Поздравляем с победой норвежку Тириль Экхофф, которая даже с одним штрафным кругом оказалась быстрее всех и одержала свою шестую победу подряд в спринте (ее время — 18:11,1 минуты). Также поздравляем с серебром немку Дениз Херрман, которая не допустила ни одной осечки (+6,1 секунды), и с бронзой — итальянку Доротею Вирер, которая тоже была идеально точна (+10,5).
Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ»:
«Что случилось со скоростью наших женщин? Прошу прощения у болельщиков и руководства. Вот такие мы на сегодняшний день. Все было нормально, люди восстанавливались, но сегодня так получилось. Прошу прощения за всех спортсменов».
Акимова финишировала с лучшим результатом из россиянок — 23-е место (+1:20,4 минуты). А вот остальные спортсменки нашей сборной не попали в топ-40 и не наберут теперь кубковых очков.
Белоруски выступили намного лучше: Алимбекова сейчас шестая, Сола — 28-я, Кривко — 39-я, Кручинкина — 47-я. Похоже, что за максимальную квоту на следующий сезон мы не поборемся.
Казакевич финишировала, проиграв Экхофф 2:34,8 минуты. На данный момент она занимает 68-е место и точно не попадет в гонку преследования (туда пробивается топ-60).
Акимова закрыла все мишени на «стойке»! Ну хоть какая-то радость. Теперь россиянка проигрывает лидерам минуту и идет на 27-м месте.
Последняя из россиянок Татьяна Акимова допустила одну осечку на первой стрельбе и ушла на трассу с отставанием 44,4 секунды от лидирующей Экхофф.
Первый комментарий Светланы Мироновой в эфире «Матч ТВ»:
«Стрельба? Ничего не произошло, просто три промаха. На «лежке» я с одним выстрелом поторопилась, а на «стойке» я пока не особо понимаю, что случилось. Вы раньше спрашивали, когда вернется прежняя Миронова? На тот момент вопрос был некорректный, потому что отставание в пасьюте у меня было 24 секунды — это мой обычный ход. Сейчас данный вопрос актуален, но ответа пока нет».
Павлова финишировала и с тремя штрафными кругами оказалась на промежуточном 50-м месте с отставанием 2:09,3 минуты.
Куклина на втором огневом рубеже допустила одну осечку и после штрафного круга схватила проигрыш лидерам в 55,5 секунды. Ни одна россиянка сегодня не провела чисто обе стрельбы.
Первый комментарий Ульяны Кайшевой после гонки в эфире «Матч ТВ»:
«Что со стрельбой? Не знаю. Мне казалось, что я очень хорошо и устойчиво встала на позиции, очень старалась. Был абсолютный штиль, ветер не мешал. Так что не знаю, в чем дело (Кайшева допустила четыре промаха. — «Газета.Ru»). Самочувствие у меня хорошее, шла в своем темпе, ничего не форсировала. Я лучшая по скорости из россиянок сейчас? Не ожидала этого».
Пятая из россиянок Лариса Куклина добралась до первой «лежки» не очень резво — проиграла лидерам 17 секунд. К счастью, спортсменка закрыла все мишени и обошлась без штрафных кругов, а то ситуация стала бы критической. Сейчас она уступает лидирующей Экхофф 19,2 секунд и идет 16-й. Пока это лучший результат из россиянок на данном отрезке дистанции.
Павлова допустила два промаха на стрельбе стоя. Она проигрывает лидерам уже 1:40,7 минуты.
Две россиянки уже финишировали. Светлана Миронова на данный момент занимает 26-е место (+1:48,6 минуты от лидирующей Экхофф), а Ульяна Кайшева — 30-е (+1:57,8). Кстати, у Кайшевой было четыре штрафных круга, но она показала почти такое же время, как Миронова — с тремя. Что тут делать: радоваться за неплохую скорость Ульяны или печалиться из-за слабого хода Мироновой?
Четвертая из россиянок Евгения Павлова начала гонку очень медленно — к первому рубежу она проиграла уже 18 секунд. Один промах и один штрафной круг привели к тому, что россиянка откатилась на 45-ю позицию с отставанием 50 секунд от лидеров.
Эх, Казакевич... молодая россиянка промахнулась на второй стрельбе стоя четыре раза! Теперь она проигрывает лидерам более двух минут. Какая тут борьба за максимальную квоту на следующий сезон?
Экхофф пришла к финишу, с такой яростью преодолев последний подъем, словно вообще не заметила всю предыдущую часть дистанции. Сил еще полно. Естественно, норвежка сейчас первая — она обогнала предыдущего лидера Херрман на 6,1 секунды.
Третья из россиянок Ирина Казакевич, к сожалению, совсем не блещет скоростью. К первому огневому рубежу она подошла 34-й (+13,9 секунды). К счастью, девушка не допустила осечек на стрельбе и немного улучшила свое положение — теперь она 23-я (+28,1).
Белоруска Алимбекова финишировала и на данный момент удерживает четвертую позицию (+21,3 секунды от лидирующей сейчас Херрман).
Мощная норвежка Тириль Экхофф вихрем ворвалась на трассу — закрыла все мишени на «лежке», допустила один промах на «стойке», но даже после штрафного круга проигрывает лидерам всего две секунды. Экхофф явно будет бороться за золото.
Немка Херрман, которая стартовала первой в сегодняшней гонке, уже финишировала и до сих пор удерживает лидерство! Это вполне себе сенсация. Даже знаменитая итальянка Вирер не смогла сдвинуть Херрман с первой позиции, хотя тоже не допустила ни одной осечки на двух рубежах. Сейчас итальянка — вторая (+4,4 секунды).
Миронова на второй стрельбе стоя не радует — целых два промаха! Никак не может наладить стрельбу россиянка, которая раньше подавала такие надежды благодаря своей отличной скорости. Но теперь и ход стал хуже, а стрельба так и не пришла. После двух штрафных кругов Миронова стала проигрывать лидерам уже полторы минуты.
Да что ж такое?! Кайшева промахнулась на «лежке» последним выстрелом. После штрафного круга россиянка вернулась в гонку 15-й (+36,1 секунды от лидеров).
Кайшева на отметке 1,6 км лишь на 16-й позиции (+9,4 секунды от лидирующей Бреза).
В гонку вступила вторая из россиянок Ульяна Кайшева. Удачи!
Вторая белорусская спортсменка Динара Алимбекова провела идеальную стрельбу на «лежке» и показывает сейчас третий результат (+4,8 секунд от Бреза).
Белоруска Сола промахнулась на первом огневом рубеже дважды. Возможно, сыграло роль то, что она очень резво начала гонку, — быстрее своей обычной скорости.
Очень жаль! Миронова промахнулась один раз на «лежке» и ушла на штрафной круг. На трассу россиянка вернулась с отставанием в 41 секунду от лидирующей Бреза.
Херрман уже добралась до второй стрельбы стоя и снова закрыла все мишени! Неплохая заявка на медаль.
На отметке 1,6 км отставание Мироновой от лидеров увеличилось до 12,3 секунды. Это печально, учитывая, что раньше эта спортсменка славилась именно скоростью.
Миронова пока идет не очень быстро, но и сильно не отстает. На отметке 0,9 км она пока 12-я с отставанием 7,4 секунды от лидера — француженки Бреза. Вроде бы ничего страшного, но вот белоруска Сола проиграла здесь лидеру всего 1,3 секунды. Борьба за пятое место в Кубке наций разгорается.
Ох, какой провал! Витоцци промахнулась на «лежке» трижды и отправляется на три штрафных круга. А ведь пару лет назад боролась за Большой Хрустальный глобус.
Вирер не допустила ни одной осечки на «лежке» и стала лидером на данном отрезке дистанции. Обогнала предыдущего лидера Херрман на 3,7 секунды.
В гонку ушла первая из россиянок — Светлана Миронова. Желаем удачи!
Стартовавшая первой немка Херрман тем временем добралась до стрельбы лежа — и провела ее прекрасно! Все мишени закрыты, никаких штрафных кругов.
На первой контрольной отметке 0,9 км пока лучший результат у финской спортсменки Мари Эдер. Витоцци проигрывает ей две секунды, Вирер — четыре. Мощные итальянки пока не торопятся выдавать свой максимум.
Уже стартовали знаменитые итальянки Доротея Вирер и Лиза Витоцци, француженка Жюль Симон. На очереди — сильная француженка Анаис Шевалье, немка Франциска Пройсс, а также белорусская биатлонистка Анна Сола, которая сегодня будет бороться за то, чтобы отобрать у сборной России максимальную квоту на следующий сезон.
Гонка началась! Немка Дениз Херрман ушла на трассу первой.
Правила спринта: спортсменки стартуют с интервалом в 30 секунд между собой; после первого круга — стрельба из положения лежа, после второго — стоя; за каждый промах — штрафной круг 150 м.
Сегодня женской сборной России важно выступить хорошо, чтобы сохранить пятое место в Кубке наций. Если мы удержимся на этой позиции, то в следующем сезоне тоже будем иметь полную квоту у женщин — по шесть участниц в каждой гонке. Однако на пятое место в Кубке наций сейчас активно покушается Белоруссия, так что борьба будет нешуточная.
В составе сборной России выступят Светлана Миронова (стартует под 17-м номером), Ульяна Кайшева (28), Ирина Казакевич (42), Евгения Павлова (55), Лариса Куклина (72), Татьяна Акимова (87).
Гонка начнется в 19.30 мск.
На предпоследнем этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место женщины соревнуются в спринте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.