За пределами топ-15: россияне провалили спринт в Нове-Место

На этом будем завершать наш репортаж. Кентен Фийон-Майе одержал победу, Тарьей Бе взял серебро, у Лукаса Хофера бронза. Йоханнес Бе остался лишь девятым — непривычно низко. Лучшие из наших — Матвей Елисеев и Александр Логинов — 16-й и 17-й. В пасьют попадают еще и Латыпов (25-й, лучший из наших ходом), Гараничев (30-й) и Халили (38-й). Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.