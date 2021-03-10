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За пределами топ-15: россияне провалили спринт в Нове-Место

Фийон-Майе выиграл спринт на Кубке мира в Нове-Место

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В чешском Нове-Место проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки, в которой российские биатлонисты не попали в топ-15..
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Трансляция
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20:45

На этом будем завершать наш репортаж. Кентен Фийон-Майе одержал победу, Тарьей Бе взял серебро, у Лукаса Хофера бронза. Йоханнес Бе остался лишь девятым — непривычно низко. Лучшие из наших — Матвей Елисеев и Александр Логинов — 16-й и 17-й. В пасьют попадают еще и Латыпов (25-й, лучший из наших ходом), Гараничев (30-й) и Халили (38-й). Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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20:42

Стрельцов 61-й на финише — +2:14,2.

20:36

У Стрельцова два промаха на стойке...+1:50,8 и только 67-е время. Не попадет в пасьют наверняка, к сожалению.

20:32

Гараничев на финише. +1:22,8. Без промахов. Только 30-й.

20:30

Халили финишировал с двумя кругами 36-м — +1:43,9.

20:29

Стрельцов чисто отработал первый рубеж. +27,5 — это 38-е время.

20:27

Гигонна шестой на финише. +23,6. Среди тех, у кого есть штрафной круг, он уступил только Лагрейду. Причем всего +0,2 секунды!

20:25

Гараничев работает стойку: чисто! Убегает с рубежа с 26-м временем. +55,9.

20:24

После первого километра дистанции последний из россиян Кирилл Стрельцов уступает лидеру 11 секунд.

20:22

Самуэльссон финиширует шестым, опережая Дале и Йоханнеса Бе.

20:20

Гигонна!.. Имел все шансы на подиум, но промахнулся последним выстрелом на стойке.

20:19

С трудом накатил на финиш уставший Дале. Однако сумел подвинуть Йоханнеса Бе! Выиграл у него -0,3 секунды!

20:18

Понсилуома с штрафным кругом финиширует с десятым временем.

20:18

Евгений Гараничев чисто работает лежку. 29-е время — +23,1.

20:17

Да, Лукас Хофер уверенно смещает с третьего места Жаклена! +14,8 от Фийон-Майе.

20:16

Кстати, третьим после двух рубежей в протоколе значится итальянец Лукас Хофер. И он сейчас будет финишировать.

20:16

У Карима Халили промах и на стойке.

20:15

Разговорчивый швед Себастьян Самуэльссон чисто работает оба рубежа! У него пятое время — +18,4.

20:14

Латыпов 17-й пока на финише. +1:07,4.

20:13

Француз Антонин Гигонна без промахов с пятым временем уходит с лежки. +6,9.

20:12

Йоханнес Дале имел шанс на медаль, но отправился на круг на стойке.

20:09

Латыпов 19-й после двух рубежей. +54,4.

20:07

У уже добравшегося до лежки Карима Халили один штрафной круг.

20:07

Латыпов к стойке подошел, даже с кругом опережая Елисеева и Логинова. Но снова промедлил на изготовке и промахнулся один раз.

20:06

Симон Эдер только седьмой на финише, но Елисеева и Логинова он сдвинул уже на девятое и десятое места.

20:05

Лагрейд с четвертым временем заканчивает. +23,4 — опередил Йоханнеса Бе.

20:04

Норвежец Йоханнес Дале чисто работает лежку. Он седьмой после нее.

20:03

Чемпион мира из Швеции в этом виде программы Мартин Понсилуома промахивается разок на лежке.

20:03

У Ветле Шестада Кристиансена два промаха на стойке после чистой лежки.

20:01

КЕНТЕН ФИЙОН-МАЙЕ финиширует первым! -11,3 от Тарьея Бе!

19:59

Латыпов с 20-м временем после стойки. +25,8.

19:59

Лагрейд пятым ушел со второго рубежа. +22,1.

19:58

Латыпов на первом рубеже: один промах, к сожалению.

19:57

Стурла Лагрейд на стойке: с одним промахом. А был шанс быть впереди Фийон-Майе. Но все равно будет бороться за медаль.

19:57

У Латыпова приличное девятое время на подходе к рубежу!

19:56

Тут же россиян двигают Яков Фак (+28,5) и Арнд Пайффер (+34,8).

19:56

Бе-младший финишировал со вторым временем. +25,7. Елисеев опередил Логинова на -0,3 секунды! Пока третий.

19:55

КЕНТЕН ФИЙОН-МАЙЕ! Точен и на втором рубеже, -11,3 от Бе-старшего! Новый лидер и главный претендент на золото!

19:54

Логинов проиграл ему +38,9. Оба не промахивались.

19:54

Ну а Тарьей уже финишировал: 22:18,5.

19:53

Эмильен Жаклен точен и на стойке, и он проигрывает старшему Бе всего 2 секунды ровно!

19:53

У немца Эрика Лессера промах на втором рубеже, а здорово разогнавшийся американец Джейк Браун разок промахнулся на лежке.

19:52

Эдуард Латыпов недавно ушел на дистанцию.

19:50

У Фака один промах на стойке, но он все равно впереди Логинова на чуть-чуть. Да и Елисееву сложно будет удержаться впереди словака.

19:48

Йоханнес Бе стремительно и точно стреляет на стойке! Он вклинивается между россиянами с +25,3. Но наверняка обгонит и Елисеева на финишном круге.

19:48

У Елисеева тоже чистая стрельба! Он опережает Логинова. +23,4 от Тарьея.

19:47

Логинов сегодня стреляет без промахов. Он пока второй после рубежей, но +26,6 от Бе-старшего.

19:47

Кентен Фийон-Майе чисто работает лежку. +4,6 — второе время соответственно.

19:46

Тарьей Бе чисто работает на втором рубеже! Очень вероятно золото, а уж медаль-то — наверняка!

19:46

Эмильен Жаклен на первом рубеже. Француз закрывает все пять мишеней. +6,8 от Тарьея — это второе место на данный момент!

19:45

Эрик Лессер из Германии стреляет чисто на лежке. У него пока четвертое место — +10,0.

19:44

Вот такой пока расклад на первом рубеже.

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19:43

Стурла Лагрейд под 25-м номером ушел на дистанцию.

19:42

А самого Фака сдвигает немец Арнд Пайффер. Тоже чистая стрельба и +6,9 от Бе-старшего. Кстати, младший Бе с двумя промахами брату проигрывает всего 33 секунды.

19:41

Яков Фак чисто работает на рубеже и двигает россиян на третью и четвертую строчки. У него +8,9.

19:40

Два штрафных круга у Йоханнеса Бе!

19:40

Чистая стрельба у Матвея Елисеева. Он второй сейчас — +11,8.

19:39

Логинов стреляет достаточно быстро и, главное, чисто! Но проигрывает старшему Бе аж 17,7 секунд!

19:38

Тарьей Бе на первом рубеже. Попадает все пять и становится промежуточным лидером.

19:37

Первым из французов стартовал Эмильен Жаклен.

19:36

Йоханнес Бе лучший на разгоне. 9 секунд везет нашим спортсменам.

19:34

Логинов и Елисеев как стартовали, так и разгоняются третьим и четвертым из четырех пока. Оба чуть больше трех секунд уступают Бе-старшему.

19:33

Якуб Фак и Арнд Пайффер на дистанции.

19:33

Йоханнес Бе в гонке.

19:32

Без раскачки начинается сражение. Александр Логинов на дистанции, а за ним и Матвей Елисеев.

19:31

И сразу же за ним норвежец Тарьей Бе!

19:30

Старт дан! Первым на дистанцию ушел малоизвестный чех Якуб Ствртечки.

19:25

Сегодня за сборную России побегут шесть спортсменов: 3.Александр Логинов, 4.Матвей Елисеев, 42.Эдуард Латыпов, 58.Карим Халили, 78.Евгений Гараничев, 97.Кирилл Стрельцов.

19:20

Старт запланирован на 19.30 мск.

19:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

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