«Был в депрессии»: Клебо отказался от золота

Еще вечером 9 марта Норвежская лыжная ассоциация подала протест на дисквалификацию Йоханнеса Клебо, которого за столкновение с российским лыжником Александром Большуновым на финише масс-старта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лишили золотой медали. Для этого норвежцы воспользовались услугами юристов, созвали целый консилиум, чтобы составить официальную претензию в отношении жюри, и назвали Большунова виновником произошедшего, а Международная федерация лыжного спорта (ФИС) начала формирование специальной комиссии для расследования дела.

Однако спустя сутки норвежская делегация изменила свою позицию и отозвала апелляцию.

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Решение было принято по личной просьбе Клебо, который признался, что на протяжении всех этих нескольких дней очень переживал из-за утраченного золота в так называемом королевском марафоне, которое могло стать первым в его карьере. В Instagram лыжник опубликовал большое послание болельщикам, подчеркнув, что не считает себя виновником того, что Большунов сломал палку и не смог выиграть гонку, а также поздравил своего соотечественника Эмиля Иверсена, который на финише обошел россиянина и из-за дисквалификации Клебо стал чемпионом. В связи с тем, что апелляция теперь отозвана, такое расположение призеров останется неизменным, и Симен Хегстад Крюгер также сохранит бронзу за собой.

«За последние несколько дней я многое пережил, в плане эмоций будто побывал на американских горках. Я был в глубочайшей депрессии, и я устал тратить на это силы. Я профессиональный лыжник, и мой результат хотели установить в кабинетах, что, на мой взгляд, неправильно. Получить золото спустя несколько дней после гонки — это не то. На этом чемпионате мира у меня были отличные гонки, и я сделаю все, чтобы впредь такие ситуации не возникали.

Да, я никому не препятствовал и не сделал ничего плохого, теперь с этим делом покончено. Поздравляю своего друга Эмиля, а Большунова — с серебром. Он потрясающий лыжник, впереди у нас еще много соревнований»,

— написал Клебо.

В норвежской команде такому решению лыжника удивились, учитывая, что ранее скандинавы говорили о «деле принципа — оправдать Клебо и вернуть ему золото». Однако просьба спортсмена была удовлетворена, а протест отозван. По словам менеджера норвежской сборной Эспена Бьервига, у национальной лыжной ассоциации были подготовлены все аргументы для того, чтобы выиграть дело, однако мнение лыжника оказалось важнее:

«Он захочет покончить с этим, оставить разборки позади. Для него важнее побеждать на стадионе, нежели апеллировать к правилам. Мы знали, как добиться того, чтобы оправдать Клебо и обжаловать его дисквалификацию, но мнение Йоханнеса мы поддерживаем. Да, это все выглядит странно, учитывая, что мы только вчера подали апелляцию, но теперь мы заканчиваем это сложное дело и смотрим в будущее».

На решение Норвегии последовала реакция из России. Голос отечественного биатлона, известный телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поблагодарил Клебо за «правильное решение и мудрые слова» и отметил, что норвежец «молодец и заслуживает уважения». Наставник Большунова и старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко, который еще накануне заподозрил Клебо в злоупотреблении терапевтическими исключениями, также в итоге поблагодарил скандинава за «сильный ход, достойный уважения».

«Эмоции поначалу всегда преобладают. Скорее всего, когда горячие головы остыли, все посмотрели в более объективной и спокойной обстановке и увидели, что нарушение есть, что нет смысла ломать копья и получать отрицательные ответы, что лучше признаться в том, что есть. Это достаточно сильный ход и достойно уважения. Приятно, что это так»,

— цитирует Бородавко «Чемпионат».

Логику в поведении Клебо, который лично участвовал в составлении апелляции на свою дисквалификацию и затем вдруг «дал заднюю», понять непросто, но в данной ситуации можно заглянуть наперед и предположить, каким бы стал итог расследования, проводимого специальной комиссией ФИС. Если бы Большунов был признан виновником произошедшего, то санкции уже последовали бы не к Клебо, а именно к россиянину, который рисковал бы получить длительную дисквалификацию, имея сейчас условное наказание за инцидент в финском Лахти. Вероятно, талантливый норвежский лыжник, успокоившись, вспомнил об этом факте и не пожелал отстранения своего главного соперника. В конце концов, Сан Саныч хотел пригласить Клебо на свою свадьбу с Анной Жеребятьевой, которая состоится 24 апреля.