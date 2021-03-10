«Пахнет жареным»: «Рейнджерс» убрали Панарина из заявки

Прошло уже полмесяца с тех пор, как Артемий Панарин был обвинен в избиении 18-летней девушки, якобы совершенном десять лет назад в Риге. С тех пор никаких доказательств предоставлено не было, и пока все ограничивается лишь словами бывшего тренера Панарина — Андрея Назарова, который и изложил информацию о рукоприкладстве в интервью kp.ru 22 февраля.

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Однако жизнь нападающего никак не вернется в привычное русло. Россиянин две недели назад взял отпуск за свой счет в «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы разобраться с обвинениями, восстановиться психологически и дать время Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и своему клубу провести расследование ситуации. С тех пор Панарин пропустил уже восемь матчей регулярного чемпионата, и конца этому пока не видно.

В различных Telegram-каналах сообщалось, что вот-вот может быть опубликован протокол полиции с описанием всех деталей происшествия между хоккеистом и гражданкой Латвии. Но этого до сих пор не произошло.

Также в СМИ утверждалось, что Панарин будто бы прилетел в Россию и готовит с адвокатом иск к Назарову за клевету. Но и эта история пока не получила продолжения. К тому же вызывает сомнения тот факт, что нападающий покинул США в разгар сезона НХЛ, несмотря на то что сейчас он не принимает участия в играх.

По информации «Матч ТВ», Панарин в данный момент находится в Нью-Йорке и продолжает регулярно заниматься в тренировочном центре «Рейнджерс». Форвард не выглядит подавленным и спокойно ждет, когда ситуация разрешится и клуб позволит ему вернуться к матчам. Однако пока происходит ровно обратное:

«синерубашечники» официально убрали Панарина из заявки, хотя раньше его фамилия значилась в списке запасных в каждой игре, что являлось жестом поддержки.

Теперь же руководство клуба, кажется, все более настороженно относится к тому факту, что нападающий не может поставить точку в скандальной истории и до сих пор не дал никаких комментариев по ситуации лично (за него отвечал только агент).

Кроме того, инсайдер Павел Лысенков сообщил, что у Панарина есть проблемы с «Рейнджерс», не связанные с обвинениями в насилии.

«Пахнет жареным. Там, внутри, между Панариным и «Рейнджерс», есть какая-то большая проблема, которая вряд ли связана с интервью Назарова. И очень скоро это может выйти наружу. Лично я жду официальные заявления», — написал журналист.

Даже главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн не может обозначить примерных сроков возвращения игрока в состав.

«Мы постоянно разговаривали с Панариным, — приводит слова тренера портал Newsday. — Он не с нами сейчас, но, может быть, ситуация изменится завтра. Мы будем знать больше завтра».

В случае разрыва договора с «Рейнджерс» (если будут доказаны обвинения в избиении) россиянин может потерять около $55 млн, оставшихся ему по контракту, который действует до 2026 года. В среднем в год нападающий получает $11,6 млн.