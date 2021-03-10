Нужно чудо: «Барселона» попытается отыграть три мяча у «ПСЖ»

9 марта в Лиге чемпионов прогремела первая сенсация: туринский «Ювентус» уступил по сумме двух матчей португальскому «Порту» и вылетел на стадии 1/8 финала. Уже 10 марта закончить выступления в главном европейском клубном турнире рискует соперник «старой синьоры» по групповому этапу — «Барселона».

В первом матче, который проходил на «Камп Ноу», сине-гранатовые проиграли французскому «ПСЖ» со счетом 1:4. Это означает, что подопечным Рональда Кумана для выхода в четвертьфинал нужно забить четыре безответных мяча.

Впрочем, наставник каталонцев считает, что у его команды еще остались шансы на успех.

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«Если Лео Месси проведет одну из своих лучших игр, то все возможно. Он может решить исход любого матча в любое время. Но не только он должен быть на своем лучшем уровне, но и вся команда. Будет очень сложно, потому что «ПСЖ» не позволяет соперникам много играть. Этот клуб силен и стремится выиграть Лигу чемпионов», — передает слова Кумана пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В «Барселоне» наверняка помнят, что однажды сине-гранатовые пробились в 1/4 финала, уступив «ПСЖ» в первой игре со счетом 0:4 и победив по сумме двух матчей 6:5.

Сине-гранатовые были близки к провалу еще на 87-й минуте матча — они вели в счете 3:1, и нужно было забивать еще три мяча. Тогда Неймару удалось отличиться с игры, а затем реализовать удар с «точки», а Серджи Роберто поверг в шок игроков и болельщиков французского гранда, забив на последней добавленной минуте (6:1).

Удастся ли устроить подобный камбэк сейчас — большой вопрос. Но в любом случае матч четырехгодичной давности может вселить в каталонцев веру в успех, а «ПСЖ» не даст расслабиться до финального свистка.

Подогревает интерес к этому поединку и информация французского издания L'Équipe о том, что бывший игрок «Барселоны» и близкий приятель Месси Неймар звонил аргентинцу, чтобы уговорить его перейти в стан «ПСЖ». Отмечается, что бразилец рассказывал Месси о том, как хорошо жить в Париже.

Сообщалось, что подобный разговор также происходил месяц назад. Не секрет, что обладатель шести «Золотых мячей» не спешит продлевать с «Барселоной» контракт, который истекает летом 2021 года, и звонок Неймара можно считать неформальным предложением «ПСЖ» о трансфере.

Возможно, переговоры продолжатся и после игры в Париже. Правда, сам Неймар участия в матче не примет из-за травмы, но он должен присутствовать на трибунах. А вот на поле все опять придется брать в свои руки Килиану Мбаппе.

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В национальных чемпионатах обе команды сейчас испытывают проблемы. Парижане занимают второе место в таблице, уступая два очка «Лиллю». Кстати, сразу после триумфа в Барселоне команда Маурисио Почеттино проиграла «Монако» Александра Головина со счетом 0:2, но затем одолела «Дижон» и «Бордо», не пропустив ни одного мяча. В последнем на данный момент матче на внутренней арене «ПСЖ» в рамках Кубка Франции переиграл «Дижон» со счетом 4:0.

«Барселона» в Ла Лиге также занимает вторую строчку, уступая три очка мадридскому «Атлетико», который имеет игру в запасе. Бросается в глаза, что в пяти последних матчах каталонцы пропустили лишь один мяч, однако этого хватило, чтобы потерять очки в противостоянии со скромным «Кадисом», расположившимся на 14-м месте. Зато в Кубке Короля «Барса» смогла совершить камбэк. В первом матче она уступила «Севилье» в гостях (0:2), но в ответном поединке Месси и компания собрались и забили три безответных мяча. Победителя определил овертайм, который андалусийцы заканчивали вдевятером.

Встреча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» начнется в 23.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.