Норвежцы хотят наказать Большунова: чем закончится скандал с Клебо

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершился два дня назад, однако дискуссии о произошедшем в немецком Оберстдорфе ведутся до сих пор. Главным образом это касается финального мужского масс-старта на 50 км, когда Александр Большунов в драматичной борьбе упустил золотую медаль. Выйдя в конце дистанции из окружения сразу четырех норвежцев, российский лыжник устремился вперед и к финишной прямой убежал первым, однако за несколько десятков метров до конца дистанции Йоханнес Клебо задел Сан Саныча, что привело к поломке лыжной палки россиянина, и в итоге финишировал первым. Большунов из-за этого инцидента ощутимо потерял в скорости, не сумев догнать Клебо и пропустив вперед себя еще и Эмиля Иверсена.

От досады россиянин разрыдался прямо на трассе, а Клебо почти час находился в состоянии неопределенности, беспокоясь за свою победу. Сохранить титул талантливому норвежцу не удалось — жюри, в числе которых была и представительница Норвегии, сочло действия Клебо на финишной прямо противоречащими правилам и дисквалифицировало эпатажного лыжника. Золото автоматически досталось Иверсену, а Большунов стал серебряным призером в масс-старте, удовлетворения от чего не получил: раздосадованное лицо россиянина на церемонии награждения было красноречивее любых слов.

Ситуация могла ограничиться лишь разговорами об итогах гонки, если бы не норвежская делегация, решившая оспорить вердикт судей. По мнению скандинавов, Клебо правил не нарушал и его дисквалификация несправедлива.

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«Считаем правильным обжаловать дисквалификацию, так как не согласны с решением жюри. Мы полагаем, что это был обычный гоночный инцидент», — приводит издание Dagbladet слова менеджера по лыжным гонкам Норвегии Эспена Бьервига.

Эпизод действительно оказался непростым. После последнего спуска перед финишной прямой трасса состояла из двух поворотов, на которых для минимизации рисков потерять скорость необходимо было занять внутренние радиусы с последующим выходом на прямую через правый коридор. Именно так и поступил Большунов, имевший преимущество за счет своей лидерской позиции. По той же траектории поехали и Клебо с Иверсеном, и если последний на победу уже фактически не претендовал, то Клебо пошел в рискованную атаку, обгоняя россиянина справа вне коридора — его норвежец попросту не успел занять. Несколько поравнявшись с Большуновым, скандинавский лыжник случайно задел палку Сан Саныча, когда тот уже замахнулся на новый толчок. К несчастью для россиянина, воткнул он палку уже себе между лыж, в итоге по инерции сломав ее о свою ногу. На замедленном повторе это видно четко, но специальная комиссия Международной лыжной федерации (ФИС) все же оказалась в замешательстве.

Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

«Это крайне трудная ситуация. От этого дела, к сожалению, проиграют все вне зависимости от итогового решения комиссии. Разобраться в этом деле будет очень непросто, особенно если держать в уме похожий случай, произошедший в Лахти, где Большунов был в противоположной роли», — заявил глава комитета ФИС Вегард Ульванг.

Действительно, упомянуть недавний инцидент, произошедший на этапе Кубка мира в Лахти, уместно. Напомним, тогда на финише эстафеты Большунов проиграл финну Йони Мяки борьбу за серебряную награду. Причем сам россиянин имел хороший запас для того, чтобы второе место все-таки занять, однако перед финишем Мяки нарочно преградил тому путь, в результате чего Большунов сначала замахнулся на соперника палкой, а затем свалил его с ног после пересечения финишной линии. За это Сан Саныч сначала был дисквалифицирован (а его команда автоматически лишилась бронзы), а затем дисциплинарный комитет ФИС установил в наказание россиянину условное отстранение на два турнира и испытательный срок, который распространится даже на первые три этапа Кубка мира следующего сезона. В случае повторного нарушения правил в течение этого срока условная дисквалификация Большунова превратится в реальную.

Мяки же какого-либо наказания избежал, хотя специально преграждать траекторию обгоняющему лыжнику и всячески создавать ему помехи запрещено правилами и тоже может караться дисквалификацией.

Если провести аналогию между тем инцидентом и ситуацией в Оберстдорфе, то стоит подчеркнуть, что Большунов в теории мог поступить так же, как и финн, но россиянин этого делать не стал, аргументировав это своим опасением получить дисквалификацию. Однако норвежцы убеждены, что Сан Саныч все-таки создал помеху Клебо (причем якобы специально) и спровоцировал это небольшое, но роковое столкновение.

«Йоханнес не мешал Большунову. Русский сам создал ситуацию, когда был озабочен тем, как создать помеху для Клебо, а не искать для себя правильный путь к финишу», — приводит Dagbladet слова норвежского тренера Эрика Мюр Носсума.

Из-за данной претензии скандинавов, которые особенно настаивают на том, что Большунов якобы нарочно подставился под Клебо, и параллельно с этим ведут против россиянина информационную войну с рассказами о некоем привилегированном положении 24-летнего лыжника, у возникшего скандала образовалось три варианта развития, одним из которых является отстранение Большунова и лишение его серебряной медали.

Произойдет это в том случае, если норвежцы смогут доказать невиновность своего лыжника и вместе с этим намеренное желание россиянина создать помеху для Клебо. Однако в комиссии ФИС пока убеждены, что Сан Саныч своего оппонента не видел, а потому не мог нарочно преградить ему путь. Об этом, впрочем, вовсе нет смысла говорить, ведь Большунов вышел в коридор, а Клебо — нет.

«Боимся ли мы, что у Большунова могут забрать серебро? Надеюсь, этого не произойдет, ведь есть правила и логика. Руководству Международной федерации лыжного спорта в противном случае придется просто встать и уйти со своих постов», — цитирует «Чемпионат» старшего тренера российской сборной Юрия Бородавко.

Среди других вариантов развития дела остается либо сохранение дисквалификации Клебо и автоматическое признание его вины и нарушения правил обгона, либо отмена наказания в отношении норвежца и признание инцидента несчастным, но рабочим случаем.

В данном расследовании необходимо отталкиваться от того, на основании какого правила дисквалифицировали Клебо. Отмечается, что жюри руководствовалось регламентом, который ФИС одобрил осенью прошлого года. Норвежцу вменили в вину нарушение пункта 343.10 под названием «Обгоны». Это правило гласит, что всю ответственность несет именно обгоняющий спортсмен, который обязан не помешать ни идущему впереди сопернику, ни спортсмену, идущему по той лыжне, на которую собирается перейти обгоняющий. Важным примечанием здесь является и тот факт, что этот пункт относится к контактным гонкам с общего старта, а масс-старт как раз таковым является.

«Ответственность за правильной обгон — без создания помех другим лыжникам — несет тот, кто совершает маневр. Обгоняющий лыжник обязан разместить свои лыжи таким образом, чтобы они оказались впереди лыж обгоняемого до того, как он займет желаемую лыжню. На участках с выделенными коридорами лыжники обязаны двигаться в пределах своего коридора», — говорится в регламенте.

Согласно этому пункту, ответственность за обгон лежит на Клебо и именно норвежец должен ответить за произошедшее столкновение, которое к тому же напрямую повлияло на результат гонки. России за примером аналогичных случаев ходить не надо: в начале февраля на финише спринтерского заезда на молодежном чемпионате мира россиянка Анастасия Фалеева при обгоне уронила лидировавшую чешку Терезу Беранову и отобрала у нее золотую медаль. Жюри, проанализировав данный эпизод, признало Фалееву виновной в нарушении правил и лишило ее победы. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) решение судей посчитала обоснованным и обжаловать не стала.

Норвежцы же, подавая апелляцию на дисквалификацию Клебо, акцентируют внимание на примечании о «намеренной блокировке соперника», которое отражено в правилах обгона, а именно в пункте 343.9 «Помехи».

Согласно регламенту, помехой является намеренное создание препятствий и/или блокировка соперника, а также удар и толчок других участников соревнования любой частью тела и снаряжения. Норвежцы считают, что нечто подобное совершил и Большунов, однако доказать тот факт, что россиянин мог подставиться под Клебо нарочно, практически нереально.

Во-первых, по логике, самому Большунову это вряд ли было выгодно, а во-вторых, после инцидента с Мяки Сан Саныч в таком случае мог бы получить вместо условного наказания реальное и пропустить два следующих турнира. Об этом говорил и сам российский лыжник, поэтому резона помешать Клебо в одной гонке, рискуя выбыть на долгий срок, у Большунова не было.