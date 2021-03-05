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Йохауг вне конкуренции: россиянки остались без медалей в масс-старте

Йохауг выиграла масс-старт на ЧМ, Сорина — девятая

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В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта, победу в котором одержала норвежка Терезе Йохауг. Лучший результат из россиянок показала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой.
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Трансляция
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16:05

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

16:00

Лучший результат из россиянок показала Татьяна Сорина, финишировавшая девятой и проигравшая почти четыре минуты. На 12-м месте расположилась Яна Кирпиченко. Мария Истомина стала 20-й, Алиса Жамбалова — 31-й.

15:59

Соответственно, Андерссон и Штадлобер сегодня остаются без медалей.

15:58

Фрида Карлссон на финишной прямой попыталась догнать Венг, но не хватило сил. У нее бронза.

15:58

Хейди Венг воспользовалась ошибкой шведок, прошла в коридор и в стиле Клебо побежала в подъем. Она забирает сегодня серебро.

15:55

Терезе Йохауг — победительница сегодняшней гонки! Это ее четвертая золотая медаль на чемпионате мира — 2021.

15:55

Стало известно, что Калла снялась с дистанции из-за проблем с болями в животе. Еще ночью шведке плохо стало, она попробовала сегодня бежать, но не смогла.

15:52

Йохауг уже начинает потихоньку праздновать победу. Улыбается и играет на публику.

15:47

Четыре девушки по-прежнему претендуют на серебро и золото. На финише будет сумасшедшая борьба.

15:44

Сорина прибавила после смены лыж и где-то в 20 секундах от Кирпиченко. Выпали из борьбы Истомина и Жамбалова.

15:40

Как же обидно! Кирпиченко рыбкой падает и тянет за собой Ханнинг. А были реальные шансы побороться.

15:35

Почти две с половиной минуты выигрывает Йохауг у остальных девушек. Машина просто.

15:33

Начинается борьба за 10 км до финиша. Кирпиченко держится в десятке и примерно 20 секунд отстает от мест призеров.

15:31

В первой группе лидеров падение сразу трех лыжниц. Тереза Штадлобер этим воспользовалась и убежала чуть вперед.

15:28

У Жамбаловой гонка сегодня не задалась. Больше четырех минут отставание, увы.

15:24

После третьего круга практически все девушки заходят на пит-стоп. Из наших спортсменок Истомина только с прежними лыжами осталась, которые она заменила ранее.

15:22

Кирпиченко восьмая. В 35 секундах примерно от первой группы лидеров. Сорина проигрывает чуть больше уже.

15:21

Ханнинг выпала из группы лидеров. Андерссон, Карлссон и Венг — основные претенденты на серебро и бронзу.

15:20

Йохауг проходит отсечку 18 км и меняет лыжи. Может себе позволить не торопиться, две минуты выигрывает почти.

15:14

Лучшая из наших — Сорина — проигрывает 2 минуты и 15 секунд. Совсем скоро уже будет заезд в боксы.

15:10

Отдельного упоминания достойна немка Катарина Хеннинг. Не теряет в темпе и держится наравне с лидерами.

15:06

Кирпиченко и Сорина с графика преследования, к сожалению, начинают сбиваться. Полторы минуты отставание.

15:04

Видно, как трасса начинается разбиваться и превращается практически в кашу. Сейчас могут пойти сложности у спортсменок.

15:00

Шведка Шарлотт Калла сходит с дистанции.

14:57

Сорина и Кирпиченко почти минуту проигрывают на отсечке 8,7 км.

14:56

Все только начинается, а преимущество Терезе уже выросло до 40 секунд.

14:52

В группе, которую тащит Венг, нет россиянок. Наши девушки — Кирпиченко и Сорина — возглавляют вторую группу преследователей.

14:49

Своим темпом идет Йохауг и уже слишком далеко. Всякое бывает на таких дистанциях, но норвежка уже серьезно далеко. Венг и Андерссон в 16 секундах.

14:44

Йохауг накатила и создала небольшой просвет. Следом за ней Андерссон и Венг. Растягивает норвежка — 13 секунд уже.

14:41

Жамбалова и Истомина пока далековато — в 15 секундах от лидера на второй отсечке.

14:39

Сорина и Кирпиченко в первой десятке и проигрывают не так много. Стабильно все на старте, без сюрпризов.

14:36

Трасса сегодня может доставить проблемы. Утром был лед, а с потеплением на некоторых участках все подтаяло.

14:33

Йохауг ожидаемо возглавляет лидирующую группу, дергает и старается уходить. Сорина держится в первой четверке неподалеку.

14:30

Гонка началась!

14:20

Наталья Непряева не участвует в сегодняшнем масс-старте из-за небольшого недомогания. Ее, как и Юлию Ступак, берегут для финала Кубка мира и чемпионата России.

14:15

От сборной России гонку побегут Татьяна Сорина (4-й стартовый номер), Яна Кирпиченко (10), Алиса Жамбалова (12) и Мария Истомина (43).

14:10

Старт запланирован на 14.30 мск.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта классическим стилем на 30 км в рамках чемпионата мира.

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