КХЛ готова принять Панарина после скандала: форвард прилетел в Россию

Панарин готовит иск, НХЛ ждет материалов по инциденту

22 февраля хоккейный тренер Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сделал шокирующее заявление о том, что Артемий Панарин, звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс», якобы избил 18-летнюю девушку в одном из баров Риги. Инцидент, по словам Назарова, произошел еще в далеком 2011 году: тогда еще 20-летний Панарин выступал за «Витязь», а Назаров был главным тренером подольского клуба.

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В рижском отеле, в баре которого якобы произошел данный случай, информацию о произошедшем не подтвердили, однако сам хоккеист все же взял бессрочный отпуск, и «синерубашечники» провели без своего звездного форварда уже четыре матча, одержав две победы. При этом и лига, и «Рейнджерс» Панарина поддержали: в заявлении Назарова они углядели политические мотивы, направленные против спортсмена.

По информации ряда СМИ, сам форвард в этот период уже подготовил документы для подачи иска против Назарова по обвинению в клевете и вылетел в Россию, чтобы судиться со своим бывшим наставником. На фоне этого американское издание ESPN также подчеркнуло, что после обращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) не получило никаких жалоб на спортсмена. Однако в России, как утверждает Telegram-канал «Незыгарь», все же имеют некоторые доказательства в отношении нападающего «Рейнджерс».

«После того как протокол по делу Панарина окажется в распоряжении НХЛ, им придется как-то реагировать. История крайне неприятная и скандальная для НХЛ. Фактически это будет означать закат карьеры Артемия Панарина. Из НХЛ он вылетит. И, вероятно, ему придется вернуться в Россию и заняться публичной оппозиционной деятельностью. Потому что места в большом хоккее для него уже не будет»,

— сообщил источник.

«Полиция искала конкретно Панарина»

На фоне скандала в отношении Панарина оперативно высказался еще один бывший форвард «Витязя» Михаил Анисин, который, по словам Назарова, также фигурировал в том самом инциденте. При этом тренер в своем интервью особенно отметил, что Анисин в отличие от Панарина якобы не находился в состоянии алкогольного опьянения и «пил только сок». Бывший партнер Панарина впоследствии подчеркнул, что выпивали они вместе, но «по 100-150 граммов» крепкого алкоголя, и при этом отметил, что никакого избиения девушки не было. Комментируя заявление Назарова, Анисин заверил, что Артемий «максимум толкнул» женщину, которая и спровоцировала конфликт.

Назаров на слова своего бывшего подопечного отреагировал моментально: в интервью обозревателю русскоязычной версии сайта НХЛ Павлу Лысенкову тренер повторил свои заявления.

«Почитайте это интервью внимательно — Анисин же подтвердил, что инцидент был, полиция приезжала. Я же не соврал, никого не обманул, сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. Сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок. Присутствовал ли я там лично? Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами. Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, просто так она не приезжает. Полиция искала конкретно Панарина», — сказал Назаров.

Знарок готов приютить Панарина?

На фоне возникшего скандала ряд СМИ распространил информацию о возможных сценариях будущей карьеры Панарина. Так, «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники заявил о том, что форвард может вернуться в КХЛ. В России Панарин, помимо «Витязя», выступал за казанский «Ак Барс» и петербургский СКА.

Теперь же, по данным источника, хоккеист может продолжить карьеру в московском «Спартаке», где главным тренером является Олег Знарок, отец невесты спортсмена Алисы Знарок. Сам же специалист эту информацию не подтвердил.

«Вбросы про Панарина в «Спартаке»? Я готовлюсь к плей-офф. По-моему, это вы сейчас раскачиваете обстановку своими вопросами», — сказал Знарок в ходе пресс-конференции, приуроченной к плей-офф КХЛ, где красно-белые в первом раунде встречаются с ЦСКА.

Готовность пригласить в свои ряды Панарина выразили в челябинском «Тракторе».

«Если вдруг что-то случится, мы немедленно войдем с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину. Хотя я искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в НХЛ, он заслуживает места в сильном клубе. Что касается денег, то зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним», — заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «Первому областному».