Провал Большунова: Норвегия забрала весь пьедестал на 15 км

Вот такой получилась эта гонка. Мы, безусловно, ждали иного, но Александр Большунов уступил 43 секунды Хансу Кристеру Холунду, существенно хуже пройдя вторую часть дистанции. В итоге только четвертое место при норвежском пьедестале. Для уже двукратного обладателя Кубка мира это, безусловно, поражение. А вот для проигравшего чемпиону 50 секунд, но ставшему пятым Артема Мальцева — такой результат хорош. У него все впереди. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.