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Провал Большунова: Норвегия забрала весь пьедестал на 15 км

Большунов занял четвертое место на ЧМ на 15 км, уступив трем норвежцам

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На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе прошла мужская гонка на 15 км свободным стилем, обернувшаяся для Александра Большунова и сборной России разочарованием. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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16:20

Вот такой получилась эта гонка. Мы, безусловно, ждали иного, но Александр Большунов уступил 43 секунды Хансу Кристеру Холунду, существенно хуже пройдя вторую часть дистанции. В итоге только четвертое место при норвежском пьедестале. Для уже двукратного обладателя Кубка мира это, безусловно, поражение. А вот для проигравшего чемпиону 50 секунд, но ставшему пятым Артема Мальцева — такой результат хорош. У него все впереди. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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16:14

Нисканена не хватило на финиш. Только 18-й он, даже французу Париссу проиграл, тот 14-м закончил.

16:11

Дождемся финиша финна Иво Нисканена через несколько минут и будем подводить итоги, потому что дальше никто не сможет вмешаться в борьбу лидеров.

16:10

Что ж, сборная России остается без медалей в этой гонке совсем!

16:09

А Холунд выигрывает у Крюгера аж 20,2! Это новый чемпион мира!

16:08

Крюгер на финише выигрывает у Амундсена 15,4 с!

16:05

Мальцев на финише пока третий. +15,1 секунды от Амундсена. Большунову проиграл ровно 7 секунд.

16:04

Ого! Как добавил Крюгер! На 12,9 км он аж 7,9 с выигрывает у Амундсена! Россия так может остаться без медалей вообще сегодня...

16:02

Очень неплохо идет Мальцев сейчас. На 12,9 км у него +21,7 с от Амундсена и всего +3,2 от Большунова.

16:01

Не хватило сегодня Большунова на финиш. Даже с падением Амундсен обогнал его на 8,1 с!

16:00

Сундбю финишировал, отыграв на последнем отрезке несколько секунд у упавшего Амундсена. В итоге +20 секунд у теперь уже точно экс-чемпиона мира на этой дистанции.

15:59

Мельниченко тоже сдал. На 12,9 км он отстает от Амундсена на 35,2 с. Пока шестое время.

15:58

Большунов явно на второй половине дистанции сдал, а норвежская сборная как раз значительно прибавила!

15:57

-10,0 с преимущество Холунда над Большуновым на отметке 10 км!

15:56

Выглядит не очень свежим Большунов на отметке 12,9 км. И явно проигрывает Амундсену. Фантастика! +18,5 от Амундсена. Что случилось с Большуновым?

15:55

Финский Классист Иво Нисканен с четвертым временем прошел отсечку 6,6 км! А ведь нужно держать в уме падение Амундсена. Нисканен может претендовать на медаль!

15:54

За следующие 600 м Холунд до 2,2 секунд увеличил преимущество над Большуновым!

15:53

Амундсен, который шел в борьбе за медаль, не справился управление и упал! Он на отметке 11,8 км проигрывал Большунову всего 2,9 с!

15:52

На отсечке 7,4 км Холунд обогнал Большунова на 1,6 секунды!

15:51

Та-а-а-к, Холунд начал отыгрывать! Он всего 3,9 с отстает от Большунова на отсечке 6,6 км!

15:50

Вот ситуация после 10 км дистанции на данный момент.

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15:49

Крюгер на отсечке 6,6 км четвертый. +15,6 от Большунова.

15:47

Пока надо констатировать, что вся гонка превратилась на данный момент в борьбу исключительно россиян и норвежцев. Что в целом было ожидаемо.

15:46

Мальце на отсечке 6,6 км третий — +8,2 с от Большунова. Тяжело держать ритм лучшего лыжника планеты.

15:44

Рете пятый на той же отметке.

15:43

Мельниченко 15 секунд проигрывает на 6,6 км Большунову. Но это все равно третье время — -2,2 от Сундбю.

15:41

Большунов прошел отсечку 6,6 км и выигрывает у Амундсена 6,8 с.

15:40

Так, в от на отметке 5 км Большунов явно ускорился. -5,4 от Амундсена отрыв! Мельниченко проигрывает Сан Санычу 11 секунд.

15:38

Ого, Мальцев шикарный отрезок прошел. Вдумайтесь, на 2,9 км он проигрывает Большунову всего +0,1 с!

15:36

Но, кстати, второй отрезок Мельниченко прошел очень мощно. Он уже третий! +3,9 от Большунова. А четвертым идет Якимушкин — +6,4.

15:35

На первой отсечке Мальцев и Якимушкин в одни ноги — делят пятое место. У Мельниченко девятый результат. +7,2 у него от Большунова.

15:33

На отсечке 2,9 км Амундсен чуть отыграл у Большунова — 2,8 с между ними! Сундбю третий — +6,7.

15:32

На первой отсечке ориентиром, как и ожидалось, сначала стал Амундсен, но Большунов пролетел эти 1,8 км аж на четыре секунды быстрее.

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15:31

Морис Манифика из сборной Франции в гонке.

15:30

В гонку ушел последний из россиян — Артем Мальцев. Ну а минутой ранее стартовал Шюр Рете.

15:28

Андрей Мельниченко на дистанции.

15:27

Иван Якимушкин в гонке.

15:26

А вот и Александр Большунов ушел на дистанцию!

15:24

Мартин Сундбю на трассе.

15:21

Сегодня нет сборной Италии, которая снялась в полном составе с турнира из-за коронавируса в команде!

15:20

Очень опасный юный норвежец Харальд Амундсен убежал на дистанцию. Будет первым ориентиром.

15:19

У сборной России должен был сегодня бежать специально готовившийся к этой дистанции олимпийский призер Денис Спицов, но случилось несчастье — на тренировке уже Оберстдорфе упал и сломал руку... В итоге его в составе заменил Артем Мальцев.

15:18

У Норвегии сегодня бегут пять лыжников, так как Мартин Йонсруд Сундбю, стартующий под 19-м номером, имеет персональную квоту за победу на прошлогоднем ЧМ на этой дистанции. Вот кто у норвежцев бежит еще:

10. Харальд Амундсен 19. Мартин Сундбю 28. Шюр Рете 38. Симен Крюгер 40. Ханс Холунд

15:17

Пока у нас стартуют не самые сильные лыжники, стоит отметить, что сегодня, конечно, сборная Норвегии будет прикладывать все силы, чтобы не дать победить Большунову, у которого тут уже есть золото в скиатлоне.

15:15

Старт дан! Первым на дистанцию ушел ирландец Томас Малони Вестгард.

15:10

Сегодня нас ждет гонка с интервальным стартом. Сборную России, которая выступает без флага и гимна, представят четыре спортсмена: 22. Александр Большунов 24. Иван Якимушкин 26. Андрей Мельниченко 30. Артем Мальцев

15:05

Старт будет дан в 15.15 мск.

15:00

На чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоится мужская гонка на 15 км свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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