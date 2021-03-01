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Без шансов: ученица Плющенко проиграла юниоркам Тутберидзе

Ученица Тутберидзе Акатьева победила в финале Кубка России, Самоделкина — вторая

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Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию среди юниорок, исполнив два тройных акселя и два четверных прыжка за две программы. Второе место заняла Софья Самоделкина из ЦСКА с одним тройным акселем и двумя четверными. На третьей строчке расположилась юниорка Тутберидзе Аделия Петросян без элементов ультра-си. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, несмотря на два четверных прыжка, стала лишь восьмой из-за провала в короткой программе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Трансляция
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16:50

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

16:45

Поздравляем Софью Акатьеву с золотом финала Кубка России, Софью Самоделкину — с серебром, а Аделию Петросян — с бронзой!

Ученица академии Евгения Плющенко Вероника Жилина, исполнившая сегодня четвертые прыжки, в итоге оказалась лишь восьмой из-за проваленной короткой программы.

Полная таблица (надо кликнуть на картинку):

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16:43

За свой прокат Петросян получает 132,46 балла, а в сумме — 204,22. Это позволяет ей занять третье место. Все ожидание на диванчике kiss-and-cry Тутберидзе продолжает распекать Петросян — кажется, наставница недовольна теперь третьим местом. В этой группе надо всегда работать на максимум.

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16:40

«Ты разве не знаешь, что тебе надо в последней части эмоции показывать? Ну и где эта программа? Мм? Ты вступила раньше времени», — сразу приступает к критике Тутберидзе, встречая ученицу со льда.

«Все мимо музыки», — присоединяется к критике второй тренер Сергей Дудаков.

16:39

К счастью, финальные элементы удались ученице Тутберидзе без проблем — каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной флип.

16:38

С тройным риттбергером и еще одним двойным акселем Петросян справилась без проблем, а вот затем снова последовал каскад 3+2, а не 3+3, — тройной флип + двойной тулуп.

16:37

Девушка начала с уверенного двойного акселя, однако сразу после этого с трудом исполнила каскад тройной лутц + двойной тулуп (после первого прыжка сильно наклонилась ко льду, так что пришлось постараться, чтобы сохранить равновесие и еще добавить второй прыжок).

16:34

Закрывает сегодняшние выступления ученица Тутберидзе Аделия Петросян, которая пока не владеет элементами ультра-си.

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16:34

За свой прокат Самоделкина получает 152,67 балла, а в сумме — 223,67. Это второе место после Акатьевой.

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16:31

Начался величавый вальс «Маскарад» Хачатуряна, и Самоделкина спокойно исполнила сложнейшие каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, а в самой концовке — тройной риттбергер. Какая же мощь! Если бы не гениальная соперница в лице Акатьевой, Самоделкина победила бы с огромнейшим отрывом. Но даже такого проката может не хватить, чтобы обойти ученицу Тутберидзе.

16:31

За дорожку шагов Самоделкиной поставили третий уровень — неплохо для юниорки.

16:30

Тройной флип и двойной аксель — просто разминка для Самоделкиной. Все чисто.

16:29

Сольный четверной сальхов — есть!

16:28

Ух, какое мощное начало! Четверной сальхов + двойной тулуп — безупречно, да еще и 2,5 балла бонусом сверху за качество!

16:27

Следующей выступает ученица Сергея Давыдова Софья Самоделкина, от которой мы тоже ждем тройного акселя и четверных прыжков.

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16:26

За свой прокат Акатьева получает 162,39 балла, а в сумме — 241,04.

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16:24

Идеальный прокат с тремя элементами ультра-си - - тройным акселем, двумя четверными тулупами, — плюс еще все вращения на четвертый уровень, вся хореография исполнена, все в музыку, все артистично. Это было прекрасно.

16:24

Финальный тройной лутц безупречен. Кажется, Акатьеву уже можно поздравлять с победой в финале Кубка России!

16:23

Сольный тройной риттбергер — просто отдых для Софьи. Затем следуют два сложных и дорогих каскада — тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип + ойлер + тройной сальхов, однако и с ними ученица Тутберидзе справляется без видимых усилий.

16:22

Каскад четверной тулуп + двойной тулуп и сольный четверной тулуп — сделано на отлично!

16:21

Идеальный тройной аксель! Акатьева еще и играючи выехала с него, легко подпрыгнув в воздухе, раскинув руки и ноги по сторонам.

16:20

На льду — ученица Тутберидзе Софья Акатьева в образе Мулан!

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16:19

За свой прокат Овчинникова получает 125,88 балла, а в сумме — 190,96.

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16:17

Овчинникова справилась со всеми оставшимися прыжками — тройной лутц, каскад тройной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер и тройной риттбергер. Браво! Девушка справилась с болью и страхом после страшного падения на разминке и сделала почти все идеально.

16:15

Тройной флип, каскад двойной аксель + тройной тулуп и сольный двойной аксель удались Овчинниковой без проблем.

Правда, после этого девушка продемонстрировала не очень убедительное вращение, которое закончила на очень низкой скорости, с явным трудом. Однако судьи все равно поставили четвертый уровень.

Дорожку шагов тоже оценили неплохо для юниорки — на третий уровень.

16:14

Девушка начала с прекрасного каскада тройной лутц + тройной тулуп.

16:12

Следующей выступает Валерия Овчинникова из школы Алексея Мишина «Звездный лед». На разминке девушка очень больно упала на ровном месте и долго не могла подняться. Будем надеяться, что фигуристка смогла собраться.

16:11

За свой прокат Захарова получает 130,82 балла, а в сумме — 198,60.

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16:09

Сложнейший каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной флип не вызвали у Захаровой проблем. Все элементы сделаны практически без видимых ошибок! Одно из лучших выступлений вечера однозначно — мощно, чисто.

16:08

Мария буквально вытащила каскад тройной лутц + тройной тулуп! Очень тяжелым получилось приземление с первого прыжка — девушка наклонилась до самого льда, но устояла и смогла добавить еще один тройной, несмотря на снизившуюся скорость. Браво!

16:07

Ух ты, Захаровой поставили за дорожку шагов третий уровень! Всем остальным давали только второй.

16:06

Девушка играючи исполняет двойной аксель, каскад тройной лутц + двойной тулуп и еще один двойной аксель — со сложным выездом с резким поднятием ноги. Да и заходы у Захаровой тоже непростые на все прыжки — тройной риттбергер она выполнила после проезда ласточкой. Причем все исполняется на высокой скорости, один элемент сменяет другой.

16:05

Следующей выступает Мария Захарова — фигуристка из «Хрустального», которая тренируется у Анны Царевой, своей мамы.

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16:04

За свой прокат Осокина получает 122,77 балла, а в сумме — 188,12.

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16:02

И в самой концовке Осокина с трудом исполнила тройной флип + двойной тулуп (вместо тройного), едва не упав с финального прыжка.

16:01

В итоге первый каскад Осокина исполнила отлично — тройной лутц + тройной тулуп.

А вот следующий уже не удался — тройной лутц + ойлер (с недокрутом) + двойной сальхов (вместо тройного).

16:00

Все три каскада девушка оставила на вторую половину программы, чтобы получить за них прибавку 10% к базовой стоимости за исполнение в концовке. Рискованно, но расчетливо и смело.

15:59

Тройной флип и тройной риттбергер с руками наверх удаются Осокиной без проблем, как и еще один сольный двойной аксель. Все шикарно, точно в музыку — завораживает.

15:59

Какой прекрасный двойной аксель — пролетный, невесомый!

15:58

Открывает выступления второй группы Елизавета Осокина — фигуристка из Татарстана, тренирующаяся в ЦСКА.

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15:56

Результаты уже выступивших девушек:

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15:55

Вовсю идет разминка второй группы участниц.

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15:51

За свой прокат Лагутова получает 112,47 балла, а в сумме — 177,51.

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15:49

Стоит отметить, что Лагутова немного ошиблась с тем, какие прыжки исполнять. Четверной тулуп, с которого она упала, был засчитан как тройной, а затем девушка сделала еще два тройных тулупа в каскадах. В итоге один из них был не засчитан, поскольку три одинаковых тройных прыжка в программе делать нельзя.

Об этом своей ученице сразу сказал Давыдов, стоило ей выйти со льда.

15:49

Все последние прыжки фигуристка исполнила без проблем — тройной риттбергер, каскад тройной флип + двойной тулуп + двойной тулуп и сольный тройной лутц.

15:48

Жаль, но Лагутова снова ошиблась — оперлась рукой на лед после тройного сальхова.

15:47

После болезненного падения Лагутова сумела собраться и выдала сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп, а после него — более простой двойной аксель + тройной тулуп.

15:45

Ужас, как больно! Лагутова планировала начать с четверного тулупа, но ее так перекосило еще в воздухе, что приземлиться на ноги не было никакой возможности — девушка растянулась всем телом на льду. Под развеселую джазовую музыку это выглядело жутко.

15:36

А теперь время выступать Марии Парамоновой из ЦСКА! Девушка стала известна по своим успехам в шоу «Ледниковый период. Дети».

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15:44

Следующей выступает еще одна фигуристка из ЦСКА — ученица Сергея Давыдова Наталия Лагутова.

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15:42

За свой прокат Парамонова получает 115,13 балла, а в сумме — 178,71.

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15:40

После падения фигуристка сразу собралась и выдала два чистых каскада в концовке программы — двойной аксель + тройной тулуп и двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Молодец!

Стоит отметить, что тройной сальхов Парамонова должна была добавить после лутца, с которого упала. В итоге девушка перестроила программу и сделала «ойлер + сальхов» после финального двойного акселя. Мгновенная реакция.

15:38

Ох, как обидно! Какое-то затмение нашло на Парамонову во время исполнения тройного лутца, и она скрутила только два оборота, а затем задела нижней ногой лед и всем телом распласталась на нем. Совершенно необъяснимая ошибка — техника у фигуристки прекрасна.

15:35

За свой прокат Латушкина получает 123,47 балла, а в сумме — 186,47. Фигуристка из Марий Эл обгоняет Жилину и занимает промежуточное первое место.

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15:34

Эх, Агнета коснулась рукой льда на приземлении с тройного флипа! Единственная грубая ошибка за весь прокат. Очень жаль.

15:33

Тройной риттбергер и каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов — все чисто!

15:32

Пока что прыжки не вызывают у Латушкиной никаких проблем: каскад тройной риттбергер + тройной тулуп, тройной лутц, двойной аксель — все получается идеально. А медленная, возвышенная музыка позволяет фигуристке легко соответствовать темпу и лиричному настроению своей героини.

15:31

Вау, с очень красивого и сложного захода Агнета исполняет первый элемент программы — каскад тройной флип + двойной тулуп. Перед этим она проехала несколько метров «ласточкой».

15:30

Следующей выступает Агнета Латушкина из Республики Марий Эл.

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15:28

За свой прокат Свириденко получает 111,59 балла, а по сумме — 172,36.

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15:26

Очень неожиданно оборвалась музыка к произвольной программе Свириденко, но оказалось, что так и было задумано. Что ж, это был спокойный прокат почти без явных ошибок — программы становятся все чище и чище. Хотя судьи нашли недокруты и неясное ребро на одном из прыжков, но в целом вполне рабочий прокат.

15:25

Необычный каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов также удается Полине без проблем, как и сольные тройной лутц и тройной риттбергер, которыми завершается программа.

15:25

Со следующими элементами Свириденко справляется спокойно — двойной аксель и каскад тройной флип + двойной тулуп получаются чисто.

15:24

Ух, чудом избежала падения Полина с тройного флипа! Ее резко развернуло на 180 градусов, после чего девушка неловко подставила вторую ногу и сохранила равновесие.

15:21

За свой прокат Молчанова получает 100,32 балла, а в сумме — 160,29.

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15:19

Композиция «Rain, In Your Black Eyes», под которую выступает Молчанова, неуклонно набирает темп, взвинчивая ритм под самый конец. Фигуристка старалась выдерживать этот бешеный темп и даже смогла показать элегантную дорожку шагов, не сдавшись после кучи ошибок на прыжках. Спасибо за эту борьбу, но баллы, конечно, будут невысокими.

15:23

Девушка прекрасно исполнила сложный каскад тройной лутц + тройной тулуп в самом начале программы.

15:18

Наконец-то чистый элемент — тройной сальхов + двойной тулуп! Держать лицо до конца.

15:22

Следующей выступает Полина Свириденко из школы Алексея Мишина «Звездный лед». Она тренируется у Татьяны Клениной.

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15:18

Что-то совсем не заладилась программа у Станиславы — она делает только двойной флип вместо тройного, а затем допускает «бабочку» на очередном лутце, показывая только одинарный вместо тройного.

15:17

Эх, как жаль! Молчанова упала со второго прыжка — тройного лутца. Тройной риттбергер тоже не совсем удался — девушку сильно закрутило на месте после приземления, так что она едва удержала равновесие.

15:17

Девушка начала с каскада двойной аксель + тройной тулуп — чисто.

15:37

Каскад тройной лутц + двойной тулуп, сольный тройной сальхов, тройной флип и тройной риттбергер Парамонова исполняет так легко, словно ее тело не имеет веса.

15:16

Следующей на льду показывается Станислава Молчанова из Краснодарского края.

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15:15

За свой прокат Жилина получает 131,57 балла, а в сумме — 184,75.

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15:11

Невероятно сложная концовка программа в исполнении Жилиной. После сравнительно простого тройного риттбергера фигуристка исполнила два трудных каскада — тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. А завершила прыжковую часть проката тройным флипом — все чисто. Безумно высокий уровень. Жаль, что из элементов ультра-си в начале программы удался только один, но затем девушка собралась и выдала блестящую концовку.

15:10

Есть чистый сольный четверной тулуп! Браво.

15:10

Четверной тулуп сделала! Правда, сразу же перевалилась на вторую ногу, из-за чего потеряла скорость и сумела прицепить к нему только двойной тулуп вместо тройного после большой паузы.

15:09

Ох, какое болезненное падение в самом начале с тройного акселя!

15:08

Открывает прокаты Вероника Жилина! Ждем четверные прыжки.

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15:02

Началась разминка первой группы участниц.

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15:00

Порядок выступлений сегодня (надо кликнуть на картинку):

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14:55

Расположение в турнирной таблице на данный момент (на картинку нужно кликнуть, чтобы открыть полностью):

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14:52

На третьей строчке по итогам короткой программы оказалась ученица Сергея Давыдова из ЦСКА Софья Самоделкина, которая сделала каскад тройной аксель + двойной тулуп (вместо 3+3) и совсем чуть-чуть уступила Петросян, набрав ровно 71 балл.

14:50

Аделия Петросян чисто исполнила контент без ультра-си и оказалась на промежуточном втором месте (71,76 балла).

14:45

Ученицы Тутберидзе выступили стабильно. Софья Акатьева исполнила сложнейший каскад тройной аксель + тройной тулуп и заняла промежуточное первое место с 78,65 балла.

14:40

В короткой программе произошла неприятная сенсация: одна из самых талантливых фигуристок поколения Вероника Жилина, которая весной ушла от Тутберидзе к Плющенко, упала с двух прыжков — тройного акселя (из-за чего потеряла каскад) и тройного лутца. В результате девушка, считавшаяся одной из фавориток турнира, заняла последнее, 12-е место в короткой программе. Теперь ей предстоит совершить спортивный подвиг и постараться подняться как можно выше.

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Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко
Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко

Тренер Людмила Алферова, Вероника Жилина и тренер Евгений Плющенко

РИА Новости
14:35

Начало прокатов запланировано на 15.00 мск.

14:30

Приветствуем любителей фигурного катания! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция произвольной программы юниорок в финале Кубка России.

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