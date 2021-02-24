Позади норвежцев: Большунов и Устюгов остались без медалей в спринте

Первый день чемпионата мира по лыжным гонкам в теплом немецком Оберстдорфе прошел без медалей для сборной России. Но если у женщин наши спортсменки не смогли пробиться даже в полуфинал, то у мужчин в решающем забеге участвовали Александр Большунов и Сергей Устюгов, ставшие четвертым и пятым. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Очень уверенно Клебо завершает гонку своей победой, Вальнес становится вторым, а Таугбол выигрывает бронзу. Как ни старался Большунов, выше четвертого места занять у него не получилось, без медалей финиширует. Устюгов пятый, но в его состоянии это сродни подвигу. Свенссон замкнул финальную шестерку.
Вальнес выходил вперед, но Большунов все-таки смог отвоевать позицию, и на подъем заходит первым. Однако тут начинается сумасшедший рывок Клебо и Вальнеса. Легко они Александра оставляют позади, но обходит его и Таугбол. Четвертым россиянин к финишной прямой выкатывает.
Большунов уверенно работает. Из норвежцев пытается раздергивать Вальнес, а Клебо в своем стиле отсиживается за спинами. Наверняка на подъеме пойдет на рывок. Устюгов изо всех сил цепляется. Обошел Свенссона сейчас.
Устюгова действительно беспокоит нога. Последним уходит со старта. Большунов сразу же зарубается с норвежцами!
Старт дан!
Ну а теперь главный забег у мужчин! Устюгов и Большунов против норвежцев и Свенссона!
Итоги женского финала. Фалла все же сохранила серебро!
Сундлинг без проблем становится чемпионкой мира в спринте, а Лампич смогла разделаться с Хегстрем и даже догнала Фаллу! Судьбу серебра и бронзы решит фотофиниш!
Ощущение, что у норвежек не лучшим образом лыжи работают. Сундлинг уверенно лидирует в подъем, Фалла пошла работать и вырвалась на второе место. Лампич за пределы тройки откатилась.
Со старта шведки возглавили пелотон, за ними ушла в гонку Лампич, а трио из Норвегии замыкает.
Женский финал стартовал!
Есть информация, что Сергей Устюгов сильно захромал после финиша своего полуфинала...
Время финала у женщин!
Таугбол без проблем заканчивает первым. Устюгов удержал вторую позицию, хотя Жув накатывал. Ретивых выбывает. Большунов тоже в финале!
В подъем на ускорении Устюгов вырвался на вторую позицию. Ретивых бежит четвертым. Таугбол лидирует!
Устюгов пока бежит третьим, Ретивых замыкает пелотон, но все в целом рядом. Сейчас пойдет главный подъем.
Тут наши лыжники никуда не рвут со старта. Ну и вообще никто особо никуда не рвет. Второй забег точно медленнее, так что Большунов и Свенссон наверняка будут в финале.
Старт дан!
Второй четвертьфинал. И здесь у Глеба Ретивых и Сергея Устюгова тоже очень неплохая компания. И Голберг с Таугболом, и сам Пеллегрино, и Жув.
Вальнес и Клебо спокойно выигрывают этот полуфинал, но уверенное третье место Большунова, по всем раскладам, должно позволить выйти в финал.
Пошел подъем. Клебо включается в подъем, но включается еще сильнее Вальнес. Большунов бежит третьим. Бороться за первое или второе место будет сложно.
Начинают ускоряться норвежцы, вернее, дергает в своем стиле Вальнес. Клебо не спешит. Большунов держит первую позицию.
Понимая всю сложность расклада, Большунов лучше всех разогнался и занял место в главе пелотона.
Старт дан!
Ну а вот и первый мужской полуфинал. Большунов против Клебо, Вальнеса и Иверсена. Еще тут Свенссон и Хедигер, которым будет сложно. Очень похоже на досрочный финал. Вернее, этот забег должен быть быстрее второго, так что, может быть, устроит место в топ-4!
Не обошелся забег без падения — Лотта Венг упала. На финиш три спортсменки вышли в борьбе, но Тириль Венг и Хегстрем без проблем прошли. Ну а лаки-лузером вышли Стенсет и Лампич из первого забега.
За фальстарт желтую карточку получила Хегстрем. Гонка стартовала.
Ну а вот второй полуфинал. Он начинается с фальстарта, кстати.
Ожидаемо жаркий забег, и Сундлинг его проходит лучше всех. Фалла тоже точно в финале. Стенсет и Лампич будут надеяться пройти по времени.
Старт дан!
Без паузы стартуют женские полуфиналы. Вот состав первого. Будет жарко.
Голберг и Хедигер в итоге так и вышли лаки-лузерами. У россиян в мужской части соревнований будет трое спортсменов.
Ретивых выходит на финишную прямую вторым, а там становится лидером забега! Съедают они вместе с Жувом Вуоринена. Без проблем.
Третьим Ретивых выходит на подъем. Лидируют чех и финн. И на подъеме завал на двоих! Ретивых был далеко от него!
Очень медленный забег, в «шахматы» играют. Ретивых перед главным подъемом чуть подотстал.
Ретивых, признанный спринтер, начал хорошо и выиграл стартовую прямую.
Старт дан!
Последний четвертьфинал. Болеем за Глеба Ретивых!
Шикарную борьбу норвежец Таугбол навязал Пеллегрино и, похоже, даже выиграл. Но оба идут в полуфинал без проблем.
Старт дан.
В четвертом четвертьфинале россиян нет. Посмотрим, сможет ли кто-то навязать борьбу итальянцу Федерико Пеллегрино.
Итак, да, Устюгов в полуфинале вслед за Большуновым, а Терентьев, хоть и стал третьим, выбывает.
Плотная борьба. Просто сражение. На финиш первым выкатил Иверсен, за ним Растелли, дальше наши. Иверсен не оставил шансов, но за второе пошла суперборьба. Устюгов ее уверенно выиграл и вышел в полуфинал! У Терентьева за третье место с Хегстремом фотофиниш, но сложно будет пройти лаки-лузером — медленнее был забег.
Начинается подъем, и в него уже все пошли работать. Устюгов мощно прибавил. Наши вслед за Растелли и Иверсеном идут. Сейчас будет финиш.
Немножко медленно начали российские спортсмены. Чех Михал Новак возглавил пелотон, тут же Иверсен. Наши пока последние, но явно не форсируют.
Старт дан! Участие Устюгова после болезненного падения в контрольном старте было под большим вопросом, но он сражается.
Третий забег. Тут сразу двое наших — Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Главный из соперников норвежец Эмиль Иверсен.
Ну что ж, Большунов так никому и не отдал свой четвертьфинал, хотя Хедигер сражался до конца за первую позицию на подъеме. Вышел россиянин первым на финишную прямую и удержал перевес. Хедигер не удержал даже второго места, пропустив и Свенссона, и Голберга. Однако пока и Голберг, и Хедигер проходят как лаки-лузеры.
В подъем Большунов идет первым. Швейцарец Хедигер попытался с ним сравняться, но россиянин остался лидером.
Большунов работает в спокойном режиме и тащит за собой пелотон. Важно избежать острых ситуаций, поскольку Александру здесь на все гонки выдали испытательный срок за ту историю столкновений с финном в эстафете.
Старт дан! Большунов сразу же выходит в лидеры.
А вот и второй четвертьфинал. Тут Александр Большунов будет сражаться с норвежцем Полом Голбергом и французом Лукой Шавана. Ну и остальными.
Очень легко Клебо и Вальнес расправились со всеми конкурентами. Вернее, конкурентов у них в этом забеге просто не было. Даже, сберегая силы, финишировали. Только поэтому разрывы небольшие в итоге.
Старт дан!
А теперь мужские четвертьфиналы. В первом забеге наших нет, зато есть норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, ставшие первым и вторым в квалификации, финн Ристомати Хакола, пара шведов и француз.
Очень неприятно. Женская сборная России выбывает в спринте уже на стадии четвертьфинала...
Кошмар! Падение одной из лидеров, это могла пойти Сориной на пользу, но ей пришлось уворачиваться, потеря скорости и траектории... Только пятая. А упала Матинтало...
Широко зашла в поворот и перед подъемом пропустила двух соперниц вперед, но сражается Сорина. Третьей бежит перед финишем.
Сорина возглавляет забег, опережая финку и двух норвежек, которые также в группе лидеров.
А вот на разгоне Сорина неплоха. В четверке лидеров бежит и готова сражаться за выход в полуфинал.
В третий раз дан старт! Теперь побежали!
Старт дан снова. И снова фальстарт! Сорина получила желтую карточку.
Начинается с фальстарта. Он у Сориной, кстати.
Старт дан!
Теперь вся надежда на Татьяну Сорину, которая бежит в последнем, пятом четвертьфинале. Тут же норвежка Тириль Венг и, конечно, Йоханна Матинтало из Финляндии, которая в квалификации показала третье время.
Диггинс и Хагстрем финишируют на первых двух местах! Ступак обгоняет Йоэнссу из Финляндии и заканчивает третьей! Ай-яй... 0,23 проиграла Стенсет. Не попадает в полуфинал...
Диггинс и Хагстрем бегут в подъем лидерами, но Ступак сражается! Четвертой она поднялась. Скоро финиш. Есть шанс стать лаки-лузером!
Начало дистанции не получилось у Ступак, к сожалению... Только последней бежит...
Старт дан!
Ну а сейчас четвертый забег, и тут сборную России представит Юлия Ступак. Также побежит победительница пролога Йоханна Хагстрем из Швеции. А еще норвежка Анна Свендсен и лидирующая в Кубке мира американка Джессика Диггинс!
Белоруска Кириллова долго лидировала, но на финише не смогла бороться с соперницами. Шведка Сундлинг и финка Лилинпера выходят в полуфинал.
«Конечно абсолютно не то состояние на данный момент. Надеюсь, буду в гонках набирать форму. Сегодня не могла показать ту борьбу, которую обычно можно от меня ожидать. Надеюсь, что в дистанционных гонках будет попроще», — слова Натальи Непряевой. Ну а старт третьего четвертьфинала уже дан.
В третьем забеге наших нет. Это единственный такой в четвертьфинале. Но тоже будем следить.
На финишную прямую Мацокина выкатывается четвертой и так и финиширует. Лампич выигрывает легко финиш, Сван становится второй. Ван дер Граф — третья, ну а Мацокина заканчивает четвертой, но не попадет в полуфинал как лаки-лузер уже точно. Жаль.
Сванн и ван дер Граф разгоняют группу. Лампич борется, Мацокина тоже сражается. Сейчас будет финиш.
Лампич лидирует, Мацокина пока бежит четвертой. Борьба очень плотная. Лидеры пытаются создать просвет. Россиянка подтягивается!
У Мацокиной старт вышел куда лучше, чем у Непряевой. Ушла третьей-четвертой с разгона. Нормально.
Старт дан!
А к старту уже готовы девушки из второго забега. Тут Россию представит Христина Мацокина. Состав тоже приличный. Тут и Сванн, и Лампич...
Фалла уверенно выигрывает, Дальквист обходит итальянку и немку, становясь второй. Непряева сумела-таки обойти одну соперницу, но финишировала только пятой. Впрочем, за это поражение точно не стыдно. Уже выход из квалификации — маленький подвиг.
Фалла отрывается от всех. Уже есть хороший просвет на подъеме. Но Непряева сражается изо всех сил, но ей тяжело.
Лидирует Фалла, которая всячески старается раскачивать пелотон. Непряева бежит шестой.
Непряева выступает через боль. Она взяла палки в руки только четыре дня назад. Сейчас она проиграла старт, но в глубине зацепилась за соперниц и держится в общей группе.
Старт дан!
Непряева сосредоточена.
Сейчас начнутся женские четвертьфиналы. В забеге номер один побежит Наталья Непряева.
Ну а вот результаты мужской квалификации. Тут все наши в десятке: Глеб Ретивых стал пятым, а Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов расположились на местах с восьмого по десятое.
Вот положение в женской квалификации. Христина Мацокина имеет девятое время, Татьяна Сорина показала десятый результат, Юлия Ступак — 15-я, Наталья Непряева — 17-я.
Нашу сборную, которая, как известно, выступает на ЧМ без национальных флага и гимна, и у женщин, и у мужчин представляют по четыре спортсмена. Все они смогли пробиться в топ-30 и выступят в четвертьфиналах.
Первое, что важно знать о сегодняшнем старте чемпионата мира по лыжным гонкам — в немецком Оберстдорфе очень жарко. Температура очень плюсовая. Так что трасса подтаивает. Посмотрим, как это отразится на самих соревнованиях.
Начало четвертьфинального забега у женщин — в 13.30 мск, у мужчин — в 13.55.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция финала мужского и женского классического спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.