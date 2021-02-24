Позади норвежцев: Большунов и Устюгов остались без медалей в спринте

Первый день чемпионата мира по лыжным гонкам в теплом немецком Оберстдорфе прошел без медалей для сборной России. Но если у женщин наши спортсменки не смогли пробиться даже в полуфинал, то у мужчин в решающем забеге участвовали Александр Большунов и Сергей Устюгов, ставшие четвертым и пятым. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.