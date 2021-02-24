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Позади норвежцев: Большунов и Устюгов остались без медалей в спринте

Клебо выиграл спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

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В немецком Оберстдорфе стартовал чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского спринта классическим стилем — с 1/4 до финала.
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Трансляция
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15:15

Первый день чемпионата мира по лыжным гонкам в теплом немецком Оберстдорфе прошел без медалей для сборной России. Но если у женщин наши спортсменки не смогли пробиться даже в полуфинал, то у мужчин в решающем забеге участвовали Александр Большунов и Сергей Устюгов, ставшие четвертым и пятым. Будем надеяться, что дальше будет лучше. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:14

Очень уверенно Клебо завершает гонку своей победой, Вальнес становится вторым, а Таугбол выигрывает бронзу. Как ни старался Большунов, выше четвертого места занять у него не получилось, без медалей финиширует. Устюгов пятый, но в его состоянии это сродни подвигу. Свенссон замкнул финальную шестерку.

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15:13

Вальнес выходил вперед, но Большунов все-таки смог отвоевать позицию, и на подъем заходит первым. Однако тут начинается сумасшедший рывок Клебо и Вальнеса. Легко они Александра оставляют позади, но обходит его и Таугбол. Четвертым россиянин к финишной прямой выкатывает.

15:12

Большунов уверенно работает. Из норвежцев пытается раздергивать Вальнес, а Клебо в своем стиле отсиживается за спинами. Наверняка на подъеме пойдет на рывок. Устюгов изо всех сил цепляется. Обошел Свенссона сейчас.

15:11

Устюгова действительно беспокоит нога. Последним уходит со старта. Большунов сразу же зарубается с норвежцами!

15:10

Старт дан!

15:05

Ну а теперь главный забег у мужчин! Устюгов и Большунов против норвежцев и Свенссона!

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15:02

Итоги женского финала. Фалла все же сохранила серебро!

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15:01

Сундлинг без проблем становится чемпионкой мира в спринте, а Лампич смогла разделаться с Хегстрем и даже догнала Фаллу! Судьбу серебра и бронзы решит фотофиниш!

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15:00

Ощущение, что у норвежек не лучшим образом лыжи работают. Сундлинг уверенно лидирует в подъем, Фалла пошла работать и вырвалась на второе место. Лампич за пределы тройки откатилась.

14:59

Со старта шведки возглавили пелотон, за ними ушла в гонку Лампич, а трио из Норвегии замыкает.

14:58

Женский финал стартовал!

14:56

Есть информация, что Сергей Устюгов сильно захромал после финиша своего полуфинала...

14:56

Время финала у женщин!

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14:53

Таугбол без проблем заканчивает первым. Устюгов удержал вторую позицию, хотя Жув накатывал. Ретивых выбывает. Большунов тоже в финале!

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14:52

В подъем на ускорении Устюгов вырвался на вторую позицию. Ретивых бежит четвертым. Таугбол лидирует!

14:51

Устюгов пока бежит третьим, Ретивых замыкает пелотон, но все в целом рядом. Сейчас пойдет главный подъем.

14:50

Тут наши лыжники никуда не рвут со старта. Ну и вообще никто особо никуда не рвет. Второй забег точно медленнее, так что Большунов и Свенссон наверняка будут в финале.

14:49

Старт дан!

14:48

Второй четвертьфинал. И здесь у Глеба Ретивых и Сергея Устюгова тоже очень неплохая компания. И Голберг с Таугболом, и сам Пеллегрино, и Жув.

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14:46

Вальнес и Клебо спокойно выигрывают этот полуфинал, но уверенное третье место Большунова, по всем раскладам, должно позволить выйти в финал.

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14:47

Пошел подъем. Клебо включается в подъем, но включается еще сильнее Вальнес. Большунов бежит третьим. Бороться за первое или второе место будет сложно.

14:46

Начинают ускоряться норвежцы, вернее, дергает в своем стиле Вальнес. Клебо не спешит. Большунов держит первую позицию.

14:45

Понимая всю сложность расклада, Большунов лучше всех разогнался и занял место в главе пелотона.

14:44

Старт дан!

14:42

Ну а вот и первый мужской полуфинал. Большунов против Клебо, Вальнеса и Иверсена. Еще тут Свенссон и Хедигер, которым будет сложно. Очень похоже на досрочный финал. Вернее, этот забег должен быть быстрее второго, так что, может быть, устроит место в топ-4!

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14:42

Не обошелся забег без падения — Лотта Венг упала. На финиш три спортсменки вышли в борьбе, но Тириль Венг и Хегстрем без проблем прошли. Ну а лаки-лузером вышли Стенсет и Лампич из первого забега.

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14:38

За фальстарт желтую карточку получила Хегстрем. Гонка стартовала.

14:37

Ну а вот второй полуфинал. Он начинается с фальстарта, кстати.

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14:35

Ожидаемо жаркий забег, и Сундлинг его проходит лучше всех. Фалла тоже точно в финале. Стенсет и Лампич будут надеяться пройти по времени.

14:32

Старт дан!

14:31

Без паузы стартуют женские полуфиналы. Вот состав первого. Будет жарко.

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14:29

Голберг и Хедигер в итоге так и вышли лаки-лузерами. У россиян в мужской части соревнований будет трое спортсменов.

14:02

Ретивых выходит на финишную прямую вторым, а там становится лидером забега! Съедают они вместе с Жувом Вуоринена. Без проблем.

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14:27

Третьим Ретивых выходит на подъем. Лидируют чех и финн. И на подъеме завал на двоих! Ретивых был далеко от него!

14:27

Очень медленный забег, в «шахматы» играют. Ретивых перед главным подъемом чуть подотстал.

14:26

Ретивых, признанный спринтер, начал хорошо и выиграл стартовую прямую.

14:25

Старт дан!

14:24

Последний четвертьфинал. Болеем за Глеба Ретивых!

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14:23

Шикарную борьбу норвежец Таугбол навязал Пеллегрино и, похоже, даже выиграл. Но оба идут в полуфинал без проблем.

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14:19

Старт дан.

14:18

В четвертом четвертьфинале россиян нет. Посмотрим, сможет ли кто-то навязать борьбу итальянцу Федерико Пеллегрино.

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14:17

Итак, да, Устюгов в полуфинале вслед за Большуновым, а Терентьев, хоть и стал третьим, выбывает.

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14:16

Плотная борьба. Просто сражение. На финиш первым выкатил Иверсен, за ним Растелли, дальше наши. Иверсен не оставил шансов, но за второе пошла суперборьба. Устюгов ее уверенно выиграл и вышел в полуфинал! У Терентьева за третье место с Хегстремом фотофиниш, но сложно будет пройти лаки-лузером — медленнее был забег.

14:15

Начинается подъем, и в него уже все пошли работать. Устюгов мощно прибавил. Наши вслед за Растелли и Иверсеном идут. Сейчас будет финиш.

14:14

Немножко медленно начали российские спортсмены. Чех Михал Новак возглавил пелотон, тут же Иверсен. Наши пока последние, но явно не форсируют.

14:13

Старт дан! Участие Устюгова после болезненного падения в контрольном старте было под большим вопросом, но он сражается.

14:11

Третий забег. Тут сразу двое наших — Александр Терентьев и Сергей Устюгов. Главный из соперников норвежец Эмиль Иверсен.

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14:10

Ну что ж, Большунов так никому и не отдал свой четвертьфинал, хотя Хедигер сражался до конца за первую позицию на подъеме. Вышел россиянин первым на финишную прямую и удержал перевес. Хедигер не удержал даже второго места, пропустив и Свенссона, и Голберга. Однако пока и Голберг, и Хедигер проходят как лаки-лузеры.

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14:09

В подъем Большунов идет первым. Швейцарец Хедигер попытался с ним сравняться, но россиянин остался лидером.

14:08

Большунов работает в спокойном режиме и тащит за собой пелотон. Важно избежать острых ситуаций, поскольку Александру здесь на все гонки выдали испытательный срок за ту историю столкновений с финном в эстафете.

14:07

Старт дан! Большунов сразу же выходит в лидеры.

14:06

А вот и второй четвертьфинал. Тут Александр Большунов будет сражаться с норвежцем Полом Голбергом и французом Лукой Шавана. Ну и остальными.

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14:05

Очень легко Клебо и Вальнес расправились со всеми конкурентами. Вернее, конкурентов у них в этом забеге просто не было. Даже, сберегая силы, финишировали. Только поэтому разрывы небольшие в итоге.

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14:01

Старт дан!

14:00

А теперь мужские четвертьфиналы. В первом забеге наших нет, зато есть норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес, ставшие первым и вторым в квалификации, финн Ристомати Хакола, пара шведов и француз.

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13:59

Очень неприятно. Женская сборная России выбывает в спринте уже на стадии четвертьфинала...

13:58

Кошмар! Падение одной из лидеров, это могла пойти Сориной на пользу, но ей пришлось уворачиваться, потеря скорости и траектории... Только пятая. А упала Матинтало...

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13:57

Широко зашла в поворот и перед подъемом пропустила двух соперниц вперед, но сражается Сорина. Третьей бежит перед финишем.

13:56

Сорина возглавляет забег, опережая финку и двух норвежек, которые также в группе лидеров.

13:55

А вот на разгоне Сорина неплоха. В четверке лидеров бежит и готова сражаться за выход в полуфинал.

13:55

В третий раз дан старт! Теперь побежали!

13:54

Старт дан снова. И снова фальстарт! Сорина получила желтую карточку.

13:53

Начинается с фальстарта. Он у Сориной, кстати.

13:53

Старт дан!

13:51

Теперь вся надежда на Татьяну Сорину, которая бежит в последнем, пятом четвертьфинале. Тут же норвежка Тириль Венг и, конечно, Йоханна Матинтало из Финляндии, которая в квалификации показала третье время.

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13:49

Диггинс и Хагстрем финишируют на первых двух местах! Ступак обгоняет Йоэнссу из Финляндии и заканчивает третьей! Ай-яй... 0,23 проиграла Стенсет. Не попадает в полуфинал...

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13:49

Диггинс и Хагстрем бегут в подъем лидерами, но Ступак сражается! Четвертой она поднялась. Скоро финиш. Есть шанс стать лаки-лузером!

13:48

Начало дистанции не получилось у Ступак, к сожалению... Только последней бежит...

13:47

Старт дан!

13:45

Ну а сейчас четвертый забег, и тут сборную России представит Юлия Ступак. Также побежит победительница пролога Йоханна Хагстрем из Швеции. А еще норвежка Анна Свендсен и лидирующая в Кубке мира американка Джессика Диггинс!

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13:44

Белоруска Кириллова долго лидировала, но на финише не смогла бороться с соперницами. Шведка Сундлинг и финка Лилинпера выходят в полуфинал.

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13:41

«Конечно абсолютно не то состояние на данный момент. Надеюсь, буду в гонках набирать форму. Сегодня не могла показать ту борьбу, которую обычно можно от меня ожидать. Надеюсь, что в дистанционных гонках будет попроще», — слова Натальи Непряевой. Ну а старт третьего четвертьфинала уже дан.

13:40

В третьем забеге наших нет. Это единственный такой в четвертьфинале. Но тоже будем следить.

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13:38

На финишную прямую Мацокина выкатывается четвертой и так и финиширует. Лампич выигрывает легко финиш, Сван становится второй. Ван дер Граф — третья, ну а Мацокина заканчивает четвертой, но не попадет в полуфинал как лаки-лузер уже точно. Жаль.

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13:37

Сванн и ван дер Граф разгоняют группу. Лампич борется, Мацокина тоже сражается. Сейчас будет финиш.

13:37

Лампич лидирует, Мацокина пока бежит четвертой. Борьба очень плотная. Лидеры пытаются создать просвет. Россиянка подтягивается!

13:36

У Мацокиной старт вышел куда лучше, чем у Непряевой. Ушла третьей-четвертой с разгона. Нормально.

13:35

Старт дан!

13:34

А к старту уже готовы девушки из второго забега. Тут Россию представит Христина Мацокина. Состав тоже приличный. Тут и Сванн, и Лампич...

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13:33

Фалла уверенно выигрывает, Дальквист обходит итальянку и немку, становясь второй. Непряева сумела-таки обойти одну соперницу, но финишировала только пятой. Впрочем, за это поражение точно не стыдно. Уже выход из квалификации — маленький подвиг.

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13:33

Фалла отрывается от всех. Уже есть хороший просвет на подъеме. Но Непряева сражается изо всех сил, но ей тяжело.

13:32

Лидирует Фалла, которая всячески старается раскачивать пелотон. Непряева бежит шестой.

13:31

Непряева выступает через боль. Она взяла палки в руки только четыре дня назад. Сейчас она проиграла старт, но в глубине зацепилась за соперниц и держится в общей группе.

13:30

Старт дан!

13:30

Непряева сосредоточена.

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13:30

Сейчас начнутся женские четвертьфиналы. В забеге номер один побежит Наталья Непряева.

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13:25

Ну а вот результаты мужской квалификации. Тут все наши в десятке: Глеб Ретивых стал пятым, а Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Александр Большунов расположились на местах с восьмого по десятое.

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13:20

Вот положение в женской квалификации. Христина Мацокина имеет девятое время, Татьяна Сорина показала десятый результат, Юлия Ступак — 15-я, Наталья Непряева — 17-я.

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13:15

Нашу сборную, которая, как известно, выступает на ЧМ без национальных флага и гимна, и у женщин, и у мужчин представляют по четыре спортсмена. Все они смогли пробиться в топ-30 и выступят в четвертьфиналах.

13:10

Первое, что важно знать о сегодняшнем старте чемпионата мира по лыжным гонкам — в немецком Оберстдорфе очень жарко. Температура очень плюсовая. Так что трасса подтаивает. Посмотрим, как это отразится на самих соревнованиях.

13:05

Начало четвертьфинального забега у женщин — в 13.30 мск, у мужчин — в 13.55.

13:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция финала мужского и женского классического спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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