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Россияне остались без медалей в финальной гонке ЧМ

Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на ЧМ, Логинов — 9-й

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В словенской Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта, победу в котором одержал норвежец Стурла Холм Легрейд.
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Трансляция
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18:01

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!

18:00

Итоги гонки следующие. Отметим, конечно, Жаклена, который допустил пять промахов. Причем все — на одном рубеже.

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17:53

Халили завершил гонку на 20-й строчке.

17:53

Латыпов только 14-й — +1.32,1. За ним финишировал Елисеев, отстав от Эдуарда на почти 11 секунд.

17:52

Логинов финишировал девятым, уступив Легрейду 50 секунд.

17:52

Дале все-таки дошел до серебра, не смог ничего ему противопоставить Фийон Майе. «Деревяшка» досталась Эдеру.

17:51

И финиширует Легрейд. Уверенная победа норвежца.

17:49

Еще один норвежец — Йоханнес Дале — тоже набрал сильный ход. Опередил он Эдера и Фака, Фийон Майе тоже проигрывает французу. За серебро борется Йоханнес.

17:48

Вот это мощь сейчас выдает Легрейд! Не хватает сил уже у Эдера с Факом, более 20-ти секунд выигрывает норвежец! Похоже, победитель гонки уже определен.

17:47

Елисеев закрыл все мишени на последнем огневом рубеже, идет 15-м с отставанием в 1,5 секунды. Халили ушел на один штрафной круг.

17:46

Логинов мог бы претендовать на медали, но нет. Допустил один промах Александр. Латыпов отстрелялся чисто, но медленно.

17:45

Оглядываясь на огневой рубеж, убежал в лидеры Легрейд. За своим золотом несется норвежец, но преследуют его Фак с Эдером. Там и Кентен Фийон Майе может составить конкуренцию.

17:45

И по одному промаху допустили Фак с Эдером!

17:45

На один штрафной круг ушел Легрейд.

17:43

Подходят к заключительному огневому рубежу лидеры. Легрейд понемногу отрывается от Фака с Эдером.

17:41

Логинов показывает неплохой ход, но все еще десятую позицию занимает Александр.

17:40

Отрыв тройки лидеров от преследователей, кстати, составляет уже более 25-ти секунд.

17:40

Не может оторваться от Фака Легрейд, дышит в спину лидеру и Симон Эдер.

17:39

Халили тоже чисто отстрелялся в «стойке», но ушел с огневого рубежа 18-м с отставанием в минуту и 40 секунд. У Елисеева еще один штрафной круг.

17:38

А вот Логинов чисто прошел «стойку», идет восьмым, отставая на 44 секунды.

17:37

Латыпов, к сожалению, последним выстрелом смазал...

17:37

Каков Легрейд! Быстро и точно на «стойке» отработал! И сразу же Фак убегает за норвежцем. А вот Самуэльссон ушел на штрафной круг.

17:36

Лидеры уже на третьем огневом рубеже.

17:36

Логинов проигрывает уже 40 секунд.

17:35

Преодолели отметку 8,1 км биатлонисты. Тройка лидеров все та же, возглавляет ее Легрейд.

17:32

Не задалась гонка у Жаклена. Шел в лидерах француз, но на втором огневом рубеже допустил... ПЯТЬ промахов! Ни одной мишени на второй «лежке» не закрыл Эмильен.

17:31

26 секунд Латыпов уступает лидеру и идет десятым. Логинов, занимающий 12-ю позицию, проигрывает 37,6 секунды. Елисеев и Халили идут парой на 22-й и 23-й позициях соответственно, отставая более чем на минуту.

17:30

Логинов и Латыпов допустили по одному промаху. Ушли на штрафные круги и Елисеев с Халили.

17:30

Фак, Лейгрейд и Самуэльссон отстрелялись чисто и ушли в лидеры.

17:28

На отметке 5,1 км в лидеры вышел итальянец Хофер. Латыпов уступает ему 7,2 секунды, Логинов — 10,7. Впереди второй огневой рубеж.

17:27

Легрейду в спину дышат Яков Фак, Лукас Хофер и Себастьян Самуэльссон. Йоханнес Бё открывает только третий десяток.

17:26

Сократили отставание Латыпов с Логинов, но пока все те же места занимают. 4,4 км пройдены.

17:24

Халили с Елисеевым бегут в середине третьего десятка.

17:23

11-ю и 12-ю позиции соответственно занимают Латыпов и Логинов. Эдуард проигрывает лидеру 8 секунд, Александр — 13.

17:22

Латыпов и Логинов «лежку» прошли безошибочно, Халили и Елисеев допустили по одному промаху.

17:22

Легрейд отстрелялся чисто и вышел в лидеры, за ним Жаклен. У Йоханнеса Бё два промаха.

17:21

Подходят к первому огневому рубежу биатлонисты. Бё понемногу начинает взвинчивать темп.

17:20

Латыпов уступает Йоханнесу Бё 5 секунд, Логинов — больше семи, Халили — 11 секунд, Елисеев, который бежит предпоследним, проигрывает лидеру почти 15 секунд.

17:18

Прошли отметку 1,4 км биатлонисты. Латыпов 12-й, Логинов 18-й, Халили 25-й, Елисеев 28-й.

17:17

Практически ровно год назад, кстати, именно Йоханнес выиграл масс-старт ЧМ в Антерсельве. Сегодня норвежец бежит в желто-золотом бибе.

17:16

Йоханнес Бё вырвался на первую позицию, ведет за собой всю 30-ку биатлонистов.

17:15

Старт дан! В первой тройке бегут Мартин Понсилуома, Эмильен Жаклен и Стурла Холм Легрейд.

17:11

У девушек, к сожалению, этого добиться так и не удалось. Чуть ранее сегодня Светлана Миронова и Ирина Казакевич откатали последний масс-старт и своими результатами красноречиво описали весь турнир для женской российской команды — 19-е и 20-е места соответственно с десятью промахами на двоих.

17:10

Сегодняшний мужской заезд закроет программу мирового форума, который для России, конечно, сложился весьма печально. Одна медаль, по крайней мере, есть. Кто знает — может, и сегодня представители мужской российской сборной смогут взобраться на подиум.

17:05

Начало гонки — в 17.15 мск. Россию представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на чемпионате мира в Поклюке.

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