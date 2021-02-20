Россияне остались без медалей в финальной гонке ЧМ

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. До свидания!
Итоги гонки следующие. Отметим, конечно, Жаклена, который допустил пять промахов. Причем все — на одном рубеже.
Халили завершил гонку на 20-й строчке.
Латыпов только 14-й — +1.32,1. За ним финишировал Елисеев, отстав от Эдуарда на почти 11 секунд.
Логинов финишировал девятым, уступив Легрейду 50 секунд.
Дале все-таки дошел до серебра, не смог ничего ему противопоставить Фийон Майе. «Деревяшка» досталась Эдеру.
И финиширует Легрейд. Уверенная победа норвежца.
Еще один норвежец — Йоханнес Дале — тоже набрал сильный ход. Опередил он Эдера и Фака, Фийон Майе тоже проигрывает французу. За серебро борется Йоханнес.
Вот это мощь сейчас выдает Легрейд! Не хватает сил уже у Эдера с Факом, более 20-ти секунд выигрывает норвежец! Похоже, победитель гонки уже определен.
Елисеев закрыл все мишени на последнем огневом рубеже, идет 15-м с отставанием в 1,5 секунды. Халили ушел на один штрафной круг.
Логинов мог бы претендовать на медали, но нет. Допустил один промах Александр. Латыпов отстрелялся чисто, но медленно.
Оглядываясь на огневой рубеж, убежал в лидеры Легрейд. За своим золотом несется норвежец, но преследуют его Фак с Эдером. Там и Кентен Фийон Майе может составить конкуренцию.
И по одному промаху допустили Фак с Эдером!
На один штрафной круг ушел Легрейд.
Подходят к заключительному огневому рубежу лидеры. Легрейд понемногу отрывается от Фака с Эдером.
Логинов показывает неплохой ход, но все еще десятую позицию занимает Александр.
Отрыв тройки лидеров от преследователей, кстати, составляет уже более 25-ти секунд.
Не может оторваться от Фака Легрейд, дышит в спину лидеру и Симон Эдер.
Халили тоже чисто отстрелялся в «стойке», но ушел с огневого рубежа 18-м с отставанием в минуту и 40 секунд. У Елисеева еще один штрафной круг.
А вот Логинов чисто прошел «стойку», идет восьмым, отставая на 44 секунды.
Латыпов, к сожалению, последним выстрелом смазал...
Каков Легрейд! Быстро и точно на «стойке» отработал! И сразу же Фак убегает за норвежцем. А вот Самуэльссон ушел на штрафной круг.
Лидеры уже на третьем огневом рубеже.
Логинов проигрывает уже 40 секунд.
Преодолели отметку 8,1 км биатлонисты. Тройка лидеров все та же, возглавляет ее Легрейд.
Не задалась гонка у Жаклена. Шел в лидерах француз, но на втором огневом рубеже допустил... ПЯТЬ промахов! Ни одной мишени на второй «лежке» не закрыл Эмильен.
26 секунд Латыпов уступает лидеру и идет десятым. Логинов, занимающий 12-ю позицию, проигрывает 37,6 секунды. Елисеев и Халили идут парой на 22-й и 23-й позициях соответственно, отставая более чем на минуту.
Логинов и Латыпов допустили по одному промаху. Ушли на штрафные круги и Елисеев с Халили.
Фак, Лейгрейд и Самуэльссон отстрелялись чисто и ушли в лидеры.
На отметке 5,1 км в лидеры вышел итальянец Хофер. Латыпов уступает ему 7,2 секунды, Логинов — 10,7. Впереди второй огневой рубеж.
Легрейду в спину дышат Яков Фак, Лукас Хофер и Себастьян Самуэльссон. Йоханнес Бё открывает только третий десяток.
Сократили отставание Латыпов с Логинов, но пока все те же места занимают. 4,4 км пройдены.
Халили с Елисеевым бегут в середине третьего десятка.
11-ю и 12-ю позиции соответственно занимают Латыпов и Логинов. Эдуард проигрывает лидеру 8 секунд, Александр — 13.
Латыпов и Логинов «лежку» прошли безошибочно, Халили и Елисеев допустили по одному промаху.
Легрейд отстрелялся чисто и вышел в лидеры, за ним Жаклен. У Йоханнеса Бё два промаха.
Подходят к первому огневому рубежу биатлонисты. Бё понемногу начинает взвинчивать темп.
Латыпов уступает Йоханнесу Бё 5 секунд, Логинов — больше семи, Халили — 11 секунд, Елисеев, который бежит предпоследним, проигрывает лидеру почти 15 секунд.
Прошли отметку 1,4 км биатлонисты. Латыпов 12-й, Логинов 18-й, Халили 25-й, Елисеев 28-й.
Практически ровно год назад, кстати, именно Йоханнес выиграл масс-старт ЧМ в Антерсельве. Сегодня норвежец бежит в желто-золотом бибе.
Йоханнес Бё вырвался на первую позицию, ведет за собой всю 30-ку биатлонистов.
Старт дан! В первой тройке бегут Мартин Понсилуома, Эмильен Жаклен и Стурла Холм Легрейд.
У девушек, к сожалению, этого добиться так и не удалось. Чуть ранее сегодня Светлана Миронова и Ирина Казакевич откатали последний масс-старт и своими результатами красноречиво описали весь турнир для женской российской команды — 19-е и 20-е места соответственно с десятью промахами на двоих.
Сегодняшний мужской заезд закроет программу мирового форума, который для России, конечно, сложился весьма печально. Одна медаль, по крайней мере, есть. Кто знает — может, и сегодня представители мужской российской сборной смогут взобраться на подиум.
Начало гонки — в 17.15 мск. Россию представят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на чемпионате мира в Поклюке.