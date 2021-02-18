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Полуфинальный разгром: Медведев разгромил Циципаса

Медведев разгромил Циципаса в полуфинале Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев встречался с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open и одержал победу в трех сетах. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Трансляция
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14:00

Это был неожиданно легкий полуфинал для Медведева, однако в середине третьего сета соперник заставил его понервничать и прийти в тонус. Россиянин справился и теперь померяется силами в финале с королем Австралии Новаком Джоковичем. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

13:57

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ В ФИНАЛЕ AUSTRALIAN OPEN!

13:56

Первую подал в сетку, но вторую подал как первую и в итоге быстро все закончил — 7:5!

13:56

Прием в сетку — 40:15, двойной матч-пойнт у Медведева!

13:56

А теперь в деле форхенд — 30:15.

13:55

Принял Циципас вторую подачу, но не справился с последовавшим бэкхендом россиянина — 15:15.

13:55

Глубокий прием Циципаса, который и определил в итоге исход розыгрыша — 0:15.

13:53

Попал Циципас первым мячом, но Медведев достал, потом догнал и второй удар и отправил по линии вместо ожидавшегося кросса. И обвел — 6:5! Осталось подать на матч!

13:52

Все четко сделал Циципас. Медведев потянул и даже попал свечкой, но ее загасил смэш — 15:40, еще два брейк-пойнта у россиянина.

13:52

В трос попал Циципас, Медведев смог ответить, а потом грек выложил ему подарок на хафкорт, и россиянин забил виннерс в угол — 0:40, тройной брейк-пойнт!

13:51

И опять неудачно идет к сетке Циципас — 0:30.

13:50

Атаковал Циципас и со второй подачи, Медведев хорошо пробежался и запустил ныряющий мяч, который соперник от сетки не смог уложить в корт — 0:15.

13:50

И прием в сетку — 5:5. Опять в сложной ситуации собрался Медведев.

13:49

Отличная подача, после которой оставалось только забить с лета у сетки — 40:30.

13:49

Рискнул второй подачей Даниил, и соперник не принял — 30:30.

13:48

Отличная подача — 15:30.

13:48

Ой-ой, с двух подряд ошибок начинает Медведев — 0:30!

13:45

Остро принимает вторую подачу Циципаса Медведев, но грек еще лучше обостряет сам и в итоге завершает укороченным у сетки — 4:5. Нельзя проигрывать сейчас свою подачу Даниилу.

13:45

Отличная подача — больше.

13:44

Ох, двойная ошибка от Циципаса — 40:40.

13:44

Атаковал Циципас и в итоге заставил Медведева свечку в аут отправить — 40:30.

13:43

А вот тут просто блестящая игра Даниила. Острый прием и косой форхенд навылет вторым ударом — 30:30.

13:43

Отличная подача — 30:15.

13:42

Как попал Даниил в самую линию с приема! 15:15.

13:42

Неожиданно пошел со второй подачи вперед Циципас и взял очко — 15:0.

13:41

Ух, со второй подачи Медведева ошибается Стеф на приеме. 4:4 — тяжелейший гейм в тяжелый момент взял-таки Даниил!

13:40

Уходящий эйс — больше.

13:40

Очко с подачи — 40:40.

13:40

И ошибается вторым ударом после второй подачи россиянин — 30:40, брейк-пойнт!

13:39

Вторая подача. Циципас оборонялся в розыгрыше, Медведев пошел к сетке по ситуации, но ошибся в ударе с лета. В сетку — 30:30.

13:38

Отличный прием второй подачи, и Медведев не справляется — 30:15.

13:38

Эйс — 30:0. Уже 15 эйсов у россиянина.

13:37

Не попал Медведев первой подачей в линию. Со второй грек завязал розыгрыш, но Медведев заставил его ударить в аут по длине — 15:0.

13:35

Очко с подачи — 3:4, впервые Циципас повел в третьем сете, взяв три гейма подряд!

13:34

Не прошла первая, и Даниил провел шикарный розыгрыш, в итоге разведя мяч и соперника по разным сторонам — 40:15.

13:34

Явно на подъеме Циципас, и зрители ликуют — 40:0.

13:33

Шикарно Даниил принял вторую подачу Даниил, вел розыгрыш, но в выигрышной позиции плохо укоротил, и в итоге Циципас достал, а Медведев сыграл в сетку — 30:0.

13:32

Пошла игра на подаче Стефаноса, и снова ошибку делает Даниил — 15:0.

13:32

Не попадает Медведев первым мячом, а в розыгрыше после второго бьет в сетку — 3:3, обратный брейк грека сравнивает счет в третьем сете!

13:31

Циципас принял первую, но Даниил пошел к сетке и сыграл в тело — 30:40, еще брейк-пойнт.

13:30

Двойная ошибка — 15:40, первые два брейк-пойнта у Циципаса.

13:30

Циципас пытается навязать борьбу, рвет темп, и снова косым переводом в коридор играет Даниил, только теперь в другую сторону — 15:30.

13:29

Даниил подключает подачу — 15:15.

13:29

Ну что ж, Циципас действительно включился, провел классный розыгрыш и заставил россиянина ошибиться косым переводом — 0:15.

13:26

Дожал грек тяжелый гейм, отыграв два брейк-пойнта. После такого может воспрять духом — 3:2.

13:26

Выбежал Циципас к сетке, достал пару непростых мячей и в итоге в прыжке неплохую свечку Медведева загасил — больше.

13:25

Эйс — ровно.

13:25

И срывает Циципас удар опять после приема соперника — меньше, еще брейк-пойнт.

13:24

Отличная подача — 40:40.

13:24

Срывает Стеф удар после приема Дани — 30:40, снова брейк-пойнт у россиянина!

13:23

Отличная подача — 30:30.

13:23

А сейчас здорово пошел к сетке грек, и в итоге свеча Даниила ушла в аут — 30:15.

13:22

Не проходит первая подача. Со второй Медведев атаковал, Циципас смог выровнять игру, но переводом по диагонали не попал — 0:30.

13:21

Сразу длинный розыгрыш на подаче Циципаса. И именно грек в обмене глубокими ударами первым бьет в аут по длине — 0:15.

13:21

Принял грек подачу, но Даниил его растаскал по углам и быстренько забил в угол — 3:1.

13:20

И тут же эйс — 40:15.

13:20

Двойная ошибка от Даниила — 30:15.

13:20

Еще одно — 30:0.

13:19

Очко с подачи у Медведева — 15:0.

13:18

Очко с подачи — 2:1.

13:17

Заставляет Медведев в розыгрыше соперника отправить мяч в сетку — 40:15.

13:17

Слишком длинно играет вторым ударом Медведев — 40:0. Как-то слишком успокоился и чуть расслабился сейчас россиянин. Вроде и может себе позволить, но опасно утратить концентрацию.

13:16

Очко с подачи — 30:0. Подбадривают Циципаса его болельщики.

13:16

Слишком длинно принял Даниил вторую подачу Циципаса, что вызвало бурю восторгов у греческой части трибун — 15:0.

13:15

Очко с подачи — 2:0.

13:15

И эйс — 40:0.

13:14

Просто все получается у Даниила сейчас. Вроде убыстрил продолжительный розыгрыш грек, но нарвался на классную обводку от Медведева форхендом — 30:0.

13:14

Вторую подачу Медведева по линии бэкхендом Циципас принимает в сетку — 15:0.

13:13

Не прошла первая подача, и в розыгрыше с обменом косыми кроссами заставил Даниил соперника ошибиться — 1:0! Сразу с брейком повел в третьей партии россиянин!

13:12

И опять длинный обмен ударами, в котором россиянин переиграл грека. Выбил его из корта и забил кроссом в свободную часть — 30:40, брейк-пойнт сразу!

13:11

Вел Медведев долгий розыгрыш, но все-таки ошибся форхендом справа — 30:30.

13:10

Рванул Циципас к сетке с подачи и нарвался на шикарную косую обводку с бэкхенда — 15:30.

13:10

Принял Медведев сложную подачу и достал второй удар, но не уложил в корт бэкхенд — 15:15.

13:09

С подачи Циципаса начинается и третий сет, и Медведев обводит соперника в розыгрыше фирменным бэкхендом по линии — 0:15.

13:06

Перерыв взял Даниил Медведев и покинул корт между партиями. Но уже вернулся.

13:03

Во второй партии случился разгром. Циципас никак не может найти игру, в которой он будет переигрывать Медведева, а сам Даниил шансов оппоненту не дарит и все делает уверенно и спокойно. В сете от второго финала мейджора в карьере россиянин!

13:02

Эйс со второй подачи — 6:2! Второй сет взял Даниил Медведев!

13:02

Очко с подачи — 40:0, три сетбола у Даниила!

13:02

Довольно быстро бьет в коридор грек в розыгрыше — 30:0.

13:01

Эйс — 15:0.

12:59

Прием навылет — 5:2!

12:59

Показалось, что эйс, но мяч коснулся сетки. Переподача, которую Даниил принял и вскоре застал врасплох не подготовившего свой выход к сетке соперника. 0:40 — тройной брейк-пойнт!

12:58

Снова принимает Медведев, пытается обострить Циципас и попадает в коридор — 0:30.

12:57

Новые мячи на подаче Циципаса. С трудом Медведев принял, грек атаковал от сетки по диагонали, но россиянин не только достал, но и попал обводкой через коридор — 0:15!

12:56

Грек принял, но после атаки Медведева с хафкорта вторым ударом уже только, тянувшись, достал в сетку — 4:2.

12:56

Не прошла первая подача у Медведева, и в розыгрыше он сыграл в сетку — 40:15.

12:55

Еще очко с подачи — 40:0.

12:55

Эйс — 30:0.

12:54

Уверенно начинает свой гейм россиянин — 15:0.

12:52

Удачно вышел к сетке с первой подачи грек и укоротил с полулета. Медведев догнал, но над сеткой поднять было малореально. 3:2 — откровенно плыл Циципас, но смог собраться. Однако Даниил все еще ведет с брейком.

12:52

В аут по длине принимает Медведев — 40:30.

12:52

Эйс — 30:30.

12:51

Розыгрыш со второй подачи, и Циципас переводом по линии бьет в коридор — 15:30.

12:51

Опять бежит Циципас к сетке после первой подачи. Нарвался бы на прием навылет, но оказалось, что сам грек не попал. Впрочем, не попадает и вторым мячом — двойная ошибка. 15:15.

12:50

Хорошо начинает свою подачу грек — забивает в свободный корт после приема Медведева. 15:0.

12:49

На этот раз грек принял, но этим лишь отсрочил свое скорое поражение в гейме — 3:1.

12:49

Эйс по линии — 40:0.

12:49

И еще раз Циципас не может принять в корт — 30:0.

12:48

Очко с подачи — 15:0.

12:45

Рванул грек с первой подачи к сетке, но она не прошла. Со второй пошел розыгрыш, Медведев сменил направление и в итоге с форхенда забил по линии — 2:1! С брейком повел россиянин!

12:44

И опять долгий розыгрыш, в котором умная игра Медведева вывела его в позицию завершения, и он закончил виннером с лета у сетки — меньше, брейк-пойнт.

12:44

Еще один розыгрыш, в котором глубокие удары Даниила доставили сопернику массу проблем, и в итоге россиянин закончил виннером по диагонали — ровно.

12:43

Не попал первым мячом Стефанос, и в итоге Даниил в розыгрыше переводил бэкхендом по линии, но как-то не подготовил и не попал — больше.

12:42

Красивейший долгий розыгрыш, в котором Медведев побегал. В концовке перешли на резаные удары, Циципас ударил в трос. Медведев сориентировался и ответил, на что грек кроссом еще раз попал в трос, а от него в аут — ровно.

12:41

Циципас выбил из корта подачей и закончил у сетки смэшем — больше.

12:40

А теперь Циципас ошибся в обмене кроссами — 40:40.

12:40

Тут же очко с подачи — 40:30.

12:39

Классная первая подача, россиянин ее принял, но под давлением опять отправил форхенд слишком длинно — 30:30.

12:39

Пошел Циципас к сетке, выбивая Даниила из корта, но тот послал ударом в ноги, и грек не поднял с лета — 15:30.

12:38

Не попал первым мячом Циципас, но на глубокий второй удар Медведев, догнав мяч, ответил длинновато — 15:15.

12:38

Трос сыграл за Медведева в розыгрыше — отправил мяч после удара Стефаноса в аут. 0:15.

12:37

Вторую подал так, что грек не попал с приема — 1:1.

12:36

Завязал Циципас розыгрыш, но Медведев неожиданно забежал под право, сыграл кроссом, и Циципас ответил в аут по длине — 40:30.

12:36

И тут же очко с подачи — 30:30.

12:36

И со второй подачи Медведев повел розыгрыш, завершал его форхендом по линии, но чуточку смазал по ширине — 15:30.

12:35

Эйс — 15:15.

12:35

Промахнулся Медведев кроссом в угол в розыгрыше — 0:15.

12:34

Быстрая и эффективная комбинация грека после принятой с трудом Медведевым первой подачи — 0:1.

12:33

Подача выручает — больше.

12:33

Не попал первым мячом Стефанос, завязался равный розыгрыш, и Медведев добился от соперника сорванного в коридор удара — 40:40.

12:32

Опять у сетки вторым ударом заканчивает розыгрыш после классной подачи Циципас — 40:30.

12:31

Отбивался Медведев после глубокой второй подачи и глубоких ударов соперника, но сам попал в линию, а Стеф в ответ чуть промахнулся — 30:30.

12:31

Выбивающая из корта подача и смэш — 30:15.

12:30

Обменялись выигранными очками на подаче Циципаса на старте второго сета — 15:15.

12:28

Плотный и близкий первый сет, в котором в деталях Медведев все же был получше и закономерно победил. Но Циципас в отдельные моменты добавлял. Кроме того, грек успешно уводит соперника под не очень хорошо работающий форхенд. Вся борьба впереди.

12:27

И по линии шикарная подача во второй квадрат — 6:4, первый сет за Медведевым!

12:27

Эйс — больше, четвертый сет-пойнт!

12:26

Не попадает первым мячом. И вторым тоже. Двойная ошибка — ровно.

12:26

Подача приносит Медведеву третий сет-пойнт — больше.

12:25

Упустил инициативу россиянин, потому что грек сразу пошел в атаку, и в итоге Даниил вынужден был запускать свечу, но не попал — 40:40.

12:25

Циципас смог зацепиться за розыгрыш со второй подачи и заставил в итоге Медведева из глубины атаковать форхендом по линии. Не попал — 40:30, еще сетбол.

12:24

Очко с подачи — 40:15. Двойной сет-пойнт!

12:23

Долгий и сложный для обоих розыгрыш, в котором Циципас выровнял ситуацию, но снова оказался под огнем атаки Медведева и в итоге сыграл в сетку — 30:15.

12:23

Розыгрыш, в котором Медведев допускает свою первую в матче ошибку с бэкхенда — 15:15.

12:22

Очко с подачи — 15:0.

12:20

И отменной первой подачей берет гейм Циципас — 5:4. Даниил сейчас выйдет подавать на сет.

12:20

Очень грамотно все сделал грек после второй подачи — больше.

12:19

Долгий розыгрыш, в котором Даниил не хотел атаковать и ждал ошибки, в итоге дожддавшись — 40:40.

12:18

Снова не попал первой, но вторую подал глубокую Стефанос, погонял Даниила в розыгрыше и выудил очередную ошибку с форхенда — 40:30.

12:18

Оп, двойная ошибка — 30:30. В шаге от сет-пойнта Даниил!

12:17

Мощная подача и прием в аут по длине — 30:15.

12:17

Первая подача — 15:15.

12:16

Потащил сложейшую подачу грека и первый атакующий удар, а потом сам Циципас ошибся резким кроссом в хафкорт — 0:15.

12:16

А вот наконец и виннер с форхенда — 5:3.

12:15

Не прошла первая, но после приема Циципасом второй атаковал Даниил форхендом. Длинно — 40:30.

12:15

И два эйса подряд — 40:15.

12:14

Отвечает шикарной подачей — 15:15.

12:14

Как будто занервничал Даниил — 0:15.

12:12

Хорошо вторым мячом подал грек и атаковал, Медведев бегал по углам и все доставал, а потом попытался обвести рванувшего к сетке соперника, но малость не попал — 4:3.

12:12

Медведев решил проверить, но мяч попал.

12:11

Эйс — 40:15.

12:11

Мощная подача и прием в сетку — 30:15.

12:10

Стоит не попасть первым мячом, как в розыгрыше снова ошибается Циципас. Сейчас вообще невынужденно — 15:15.

12:10

Медведев атакует с приема, Циципас оказывается в обороне, но когда россиянин выбегает к сетке, обводит его по линии — 15:0.

12:09

И еще эйс — 4:2.

12:09

Эйс — 40:0.

12:09

Опять принял Стеф первую подачу, опять втянулся в розыгрыш, и опять сам не попал в размене — 30:0.

12:08

Медведев повел розыгрыш с первой подачи. Грек играл размашисто, но сам и не попал в итоге — 15:0.

12:05

Опять не прошла первая, и опять в розыгрыше не смог попасть по длине грек — 3:2! В этом гейме Циципас все три очка выиграл подачами, а Даниил забрал все пять розыгрышей.

12:05

Опять вторая подача, опять розыгрыш с кроссами, и вдруг неожиданный перевод от Медведева бэкхендом по линии — меньше и второй брейк-пойнт.

12:04

Мощная и точная подача спешит на помощь — 40:40.

12:04

Хороший прием, и быстрая ошибка Циципаса — 30:40, первый брейк-пойнт!

12:03

Принял Даниил первую, завязал розыгрыш с обменом длинными кроссами, в котором первым ошибся соперник — 30:30.

12:02

Крутит второй подачей Циципас, Даниил завязывает размен, и вскоре подающий не попадает по дальнюю линию — 30:15.

12:02

И еще разок — 30:0.

12:01

Свою подачу по линии показывает грек — 15:0.

12:01

Быстренько растаскивает Даниил соперника по углам, и Стеф бьет в сетку — 2:2.

12:00

Невозможно принять такую подачу в корт — 40:0.

11:59

Быстро выигрывает Медведев розыгрыш — 30:0.

11:58

Первая не прошла у Даниила, со второй пошел вполне равный розыгрыш, в котором постепенно инициативу сначала забрал, а потом отпустил россиянин. И все же он доработал ногами весь размен и в итоге завершил виннером по линии от сетки — 15:0.

11:56

Прием в сетку — 1:2.

11:56

Циципас решил укоротить, но не перебросил в сетку. Не дошел до мяча как надо — 40:30.

11:55

Выводит Циципас глубокими ударами на вынужденные острые ответы с форхенда Медведева, и тот опять ошибается — 40:15.

11:55

Выбивает Медведева из корта подачей Стефанос и спокойно гасит в свободный корт — 30:15.

11:54

Медведев очень хорош в розыгрыше — 15:15.

11:54

Начинает свой гейм с выигранного очка грек — 15:0.

11:53

А вот фирменный виннер бэкхендом от Медведева — 1:1.

11:53

Циципас принял непростую подачу и постепенно перешел в атаку, но перестарался и не попал в угол корта по длине — 40:15.

11:52

А вот уже Даниил ошибается в розыгрыше и на своей подаче справа — 30:15.

11:52

Плохой прием грека — 30:0.

11:51

Классно подает Даниил выбивающим мячом, а потом завершает ударом от сетки — 15:0.

11:50

Вел розыгрыш Медведев, но грек выровнял и опять спровоцировал ошибку Даниила по длине. За Циципасом первый гейм — 0:1.

11:49

Еще одна ошибка Медведева, теперь по длине в коротком размене — 40:15.

11:49

И снова Циципас классно разыграл комбинацию, только уже с первой подачи. И Циципас отправил мяч в сетку.

11:48

Агрессивно подал вторым мячом грек, и Медведев уже второй удар отправил в сетку — 15:15.

11:47

Первый розыгрыш, Медведев сразу повел игру и в итоге вынудил соперника ударить слишком длинно — 0:15.

11:46

Закончена разминка. Сейчас начнется матч!

11:43

Жеребьевку выиграл Циципас. И он, вопреки традиции, выбрал подачу! Интересно. Медведев так и так бы наверняка выбрал прием. Уже идет разминка. Скоро все начнется. Корты, напомним, очень и очень быстрые.

11:42

Сегодня в Мельбурне +31 градус по Цельсию, а трибуны частично заполнены, так как пятидневный локдаун из-за коронавируса уже позади.

11:40

Оба классно прошли турнирный путь уже тут, в Мельбурне. Медведев впервые в карьере выиграл пятисетовый поединок, в третьем круге пощекотав нервы в противостоянии с сербом Филиппом Краиновичем — 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Но потом были трехсетовые виктории над американцем Маккензи Макдональдом и Андреем Рублевым в четвертьфинале.

Циципас во втором круге чуть не проиграл дерзкому австралийцу Танази Коккинакису — 6:7, 6:4, 6:1, 6:7, 6:4. Дальше все было достаточно просто, причем Маттео Берреттини в 1/8 финала вообще снялся. А вот в четвертьфинале грек совершил суперкамбэк у самого Надаля — 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5!

11:35

Выходят на корт теннисисты. Скоро начнется разминка.

11:30

Что важно понимать: все поединки были упорными, а еще соперники не встречались друг с другом больше года! Кроме того, они не очень любят друг друга и уже конфликтовали. Циципас, чья мать, кстати, русская, называл Даниила «сраным русским», а тот предлагал ему выйти один на один и подраться. С тех пор утекло много воды, но вражда в любой момент может вспыхнуть снова. Тем более сегодня очень многое на кону.

11:25

Медведев и Циципас играли друг с другом шесть раз, и тут солидный перевес на стороне россиянина — 5-1. При этом последний матч остался за греком. Итак, вот их встречи:

2018 Майями (ATP Masters), 1/64. Медведев — 2:6, 6:4, 6:2. US Open, 1/32. Медведев — 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

2019 Базель, 1/4. Медведев — 6:4, 3:6, 6:3. Монте-Карло (ATP Masters), 1/8. Медведев — 6:2, 1:6, 6:4. Шанхай (ATP Maters), 1/2. Медведев — 7:6, 7:5. ATP Finals, группа. Циципас — 7:6, 6:4.

11:20

Медведев чуть поуспешнее. Для него это тоже третий полуфинал «шлемов», но первый же стал победным. На US Open-2019 он разобрался с Григором Димитровым (7:6, 6:4, 6:3), а потом выдал на пару с Надалем один из лучших финалов «шлемов» в истории. Испанец уверенно вел, но Даниил перевернул безнадежную ситуацию и играл лучше, однако в пятом сете упустил свои шансы и отдал сопернику два брейка. При этом россиянин не сдался, отыграл один и был близок ко второму, но в итоге все же уступил — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. После этого был полуфинал прошлогоднего US Open с поражением от Доминика Тима — 2:6, 6:7, 6:7.

11:15

Ни Медведев, ни Циципас еще никогда не выиграли турниров «Большого шлема», хотя уже подбирались к ним. Циципас впервые вышел в полуфинал тоже на Australian Open в 2019 году, но без шансов проиграл там Рафе Надалю (2:6, 4:6, 0:6). Потом в 2020 году добрался до полуфинала на «Ролан Гаррос», но и там проиграл, только уже Новаку Джоковичу и в сумасшедшем матче — 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 1:6. И вот теперь третий полуфинал.

11:10

Первый финалист Australian Open определился накануне. Первая ракетка мира серб Новак Джокович в трех сетах расправился с сенсационным россиянином Асланом Карацевым — 6:3, 6:4, 6:2. Это девятый выход в финал для Джоковича. В предыдущих восьми случаях он брал трофей. Сегодня определится, кто попытается прервать его серию.

11:05

Начало матча запланировано на 11.30 мск.

11:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча на Australian Open, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.

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