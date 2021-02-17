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Латыпов сломал палку и промахнулся: Россия осталась без медалей

Франция выиграла супермикст на чемпионате мира по биатлону, Россия — 11-я

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В словенской Поклюке продолжается чемпионат мира по биатлону. В индивидуальной смешанной эстафете (супермиксте) победила команда Франции, серебро взяла Норвегия, а бронзу — Швеция. Россия, которую представляли Эдуард Латыпов и Евгения Павлова, финишировала 11-й. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Трансляция
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18:00

На этом «Газета.Ru» заканчивает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера.

17:56

Павлова подъехала к финишу. Россия заняла 11-е место с отставанием 2:11,7 минуты от Франции.

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17:55

Третье место заняли шведы в лице Ханны Эберг и Себастьяна Самуэльссона. Поздравляем!

17:55

Второе место занимает Норвегия — Йоханнес Бё и Тириль Экхофф. Поздравляем!

17:53

Что творит Симон! На трассе она обходит именитую Экхофф, которая славится невероятной скоростью! Француженка, которая никогда не была даже призером чемпионата мира, обходит гениальную норвежку и финиширует первой! Поздравляем! Мало кто ставил на сборную Франции в этой гонке, поскольку Симон и Гигонна — не самый оптимальный состав, однако эти ребята сотворили сенсацию.

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17:52

Павлова впервые за гонку закрыла все мишени без доппатронов, но уже поздно за что-то бороться. Она ушла на трассу десятой (+1:44,0 минуты).

17:51

Обидно и за австрийку Хаузер, которая зашла на круг, как и Вирер, хотя до этого находилась в топ-4. Теперь же она шестая (+41,8 секунды).

17:50

Да что ж такое?! Вирер затрясло! Промахнулась последним выстрелом и так не смогла закрыть мишень тремя доппатронами. На трассу итальянка вернулась только пятой (+33,4 секунды), а ведь претендовала на золото!

17:48

Началась заключительная стрельба стоя. Экхофф показала себя настоящей чемпионкой — ни одной осечки, железные нервы, и она уходит на трассу лидером — побеждать. Француженка Симон допустила один промах, закрыла доппатроном и ушла второй (+0,3 секунды).

17:46

Павлова промахнулась двумя последними выстрелами, исправилась при помощи доппатронов и оказалась на 11-й позиции (+1:37,7 минуты).

17:45

Пошла стрельба лежа. Вирер не допустила осечек и вернула Италии лидерство! Француженка Симон промазала последним выстрелом, потратила время на доппатрон и из-за этого сместилась на вторую строчку (+2,4 секунды). На третьей позиции — Экхофф, которая не позволила себе ни одной осечки (+9,3).

17:44

Произошла последняя передача эстафеты. Павлова вступила в гонку на десятой позиции.

17:42

Эх, Латыпов... снова два промаха. Одно радует — не уходит на штрафные круги, закрывает все доппатронами. Но перезарядка убивает драгоценные секунды, и россиянин отправляется на трассу 11-м с огромным для супермикста отставанием от оппонентов (+1:21,6 минуты).

17:41

Началась стрельба стоя — заключительная для мужчин. Гигонна закрывает все мишени с первой попытки и уходит лидером! Просто красавец. Хофер допустил один промах, завозился с доппатроном и ушел вторым (+4,9 секунды). Самуэльссон использовал один доппатрон и сохранил третью строчку (+10,7).

Йоханнес Бё допустил одну осечку и отправился на трассу пятым (+16,3).

17:39

На отметке 8,3 км положение Латыпова не поменялось — отставание то же, позиция та же (11-я). Лидирует Хофер.

17:38

Латыпов промахнулся дважды, закрыл мишени доппатронами и ушел на трассу 11-м. Отставание от лидеров выросло до 1:03,3 минуты.

17:37

Стартовала стрельба лежа. Италия по-прежнему зажигает — Хофер быстро закрыл единственный промах и остался лидером. Француз Гигонна вообще не допустил осечек и стал вторым (+0,8 секунды). На третью строчку поднялся швед Самуэльссон, тоже показавший безупречную стрельбу (+5,7).

Что-то не то происходит с Йоханнесом Бё — он промахнулся трижды, чудом избежал штрафных кругов и теперь идет лишь шестым, проигрывая лидерам 20 секунд.

17:37

Приблизиться к лидерам по времени у Латыпова никак не получается, однако он продвинулся на одну позицию вперед — с десятой на девятую — за счет того, что один из ближайших соперников сдал по скорости.

17:35

Павлова передала эстафету на десятой позиции. Латыпов уходит на трассу, уступая лидерам почти минуту.

17:34

Как жаль! Павлова промахнулась последним выстрелом. К счастью, быстро закрыла эту мишень и убежала в гонку десятой (+55,4 секунды от лидеров).

17:32

Началась вторая стрельба — стоя. Вирер снова вне всякой конкуренции — ноль промахов и уверенная первая позиция. Такую же идеальную стрельбу показала Хаузер и ушла на трассу второй (+6,7 секунды). На третью позицию неожиданно поднялась француженка Жулия Симон, не допустившая осечек (+7,0).

17:31

На трассе Павлова потихоньку отстает от лидеров — проигрыш вырос с 40 до 45 секунд.

17:29

Вирер просто безупречна — закрыла все мишени с первой попытки и сохранила лидерство! Вторая — Экхофф (+5,9 секунды), которая допустила один промах, но быстро закрыла его, а третья — шведка Ханна Эберг (+8,7 секунды), не сделавшая ни одной осечки.

17:28

На первой стрельбе лежа Павлова допустила один промах, но закрыла его первым доппатроном и ушла на трассу 12-й (+40,5 секунды от лидера).

17:26

Латыпов передал эстафету 16-м, Павлова вступила в гонку с отставанием в 31 секунду от лидеров, которыми стали итальянцы (бежит Доротея Вирер). На второй позиции — австрийка Хаузер (+0,7 секунды), на третьем — норвежка Экхофф (+1,5).

17:25

А вот Латыпов расстроил — допустил целых три осечки. К счастью, удалось закрыть их доппатронами и не зайти на штрафной круг, но отставание от лидера теперь выросло до 30 секунд.

17:24

Началась вторая стрельба — стоя! Австриец Эдер просто безупречен — второй раз подряд закрыл все мишени с первой попытки и заслуженно ушел на трассу лидером. Почти также идеален Хофер, который допустил одну осечку, но быстро закрыл эту мишень и ушел вторым. Йоханнес Бё сделал два промаха, но также избежал штрафных кругов, справившись при помощи доппатронов, и ушел третьим.

17:23

Ох, как обидно! Латыпов сломал палку. Пришлось терять время, получать помощь от тренера. В итоге россиянин откатился на шестую позицию (+9,6 секунды от лидера, который снова стал Йоханнес).

17:22

Итальянец Хофер не допустил ни одного промаха и возглавил пелотон, на второй позиции — Бё с одной осечкой, которую он быстро закрыл доппатроном, на третьей — австриец Эдер (без осечек).

17:21

А вот уже и первая стрельба лежа! Латыпов допустил один промах, но закрыл его первым же доппатроном — сумел решить проблему быстро. Россиянин ушел на трассу четвертым (+7,5 секунды от лидера).

17:20

Что творит Бё! Оторвался на десяток метров от преследователей. Даже на такой короткой дистанции хочет разорвать пелотон и получить какое-то преимущество за счет скорости.

17:19

На отметке 0,8 км Латыпов стал пятым и лишь 3,1 секунды проигрывает лидеру — норвежцу Йоханнесу Бё.

17:15

Гонка началась! Первыми в этом супермиксте бегут мужчины, а вторыми — женщины.

17:17

Пелотон пока держится единой толпой. Латыпову нужно выбираться из глубины девятой позиции к лидерам.

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17:10

У России будут шансы на медаль, если Павлова и Латыпов допустят минимум промахов, а также вообще не зайдут на штрафные круги. Оба являются быстрыми стрелками и даже с доппатронами в случае необходимости оперативно справляются. Что касается скорости на лыжне, то на короткой дистанции проигрыш лидерам не так важен: биатлонисты не должны успеть закислиться. Так что будем надеяться на лучшее, главное — без штрафов.

17:05

Правила супермикста: каждая команда состоит из двух спортсменов — мужчины и женщины — которые передают друг другу эстафету на протяжении восьми огневых рубежей, причем смена участников происходит несколько раз — после каждой пары рубежей (лежа и стоя). В итоге один спортсмен проходит по четыре круга трассы и по четыре огневых рубежа.

На каждый стрельбе у биатлонистов есть по три запасных патрона, а за одну не закрытую мишень они бегут штрафной круг 75 метров.

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Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

РИА "Новости"
17:00

Мощных соперников сегодня достаточно. За Норвегию побегут Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, за Швецию — Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, за Италию — Лукас Хофер и Доротея Вирер, а за Австрию — Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Будет очень жарко.

16:55

Сборную России (она же — команда RBU под нейтральным флагом) представят Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

По Латыпову вопросов нет — лучший из мужской сборной на этом турнире, дважды финишировал в топ-10 — в спринте и гонке преследования. А вот кандидатура Павловой вызывает вопросы — стрельба в последнее время разладилась, скоростью девушка тоже не радует (в спринте и пасьюте на ЧМ не поднималась выше 40-й позиции).

С другой стороны, после того, как лидер женской сборной Светлана Миронова совсем потеряла стрельбу и стала допускать по шесть промахов за гонку, явного первого номера не осталось. Почему бы не попробовать Павлову? Ведь раньше она отлично проявляла себя в эстафетах и была уверенным стартером. Надо только показать свои лучшие качества прямо сейчас.

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Российская биатлонистка Евгения Павлова Российская биатлонистка Евгения Павлова
Российская биатлонистка Евгения Павлова

Российская биатлонистка Евгения Павлова

Global Look Press
16:50

Старт запланирован на 17.15 мск.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция индивидуальной смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке.

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