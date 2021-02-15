Необъяснимая катастрофа: как сборная США погибла накануне ЧМ

Крушение в поле

15 февраля 1961 года самолет с американскими фигуристами на борту успешно преодолел Атлантический океан и должен был сделать посадку в Брюсселе для дозаправки. Однако сесть воздушному судну не позволили: на взлетной полосе находился другой самолет, поэтому лайнер со сборной США попросили сделать еще один круг.

В тот момент не наблюдалось никаких признаков неполадок, пилоты вышли на связь и послушно развернули самолет. Однако спустя несколько секунд все изменилось: воздушное судно пошло по очень странной траектории, а пилоты перестали отвечать.

В отчете о происшествии на сайте Aviation Safety Natwork сообщается: «На высоте 900 футов (274 метра) самолет убрал шасси и увеличил мощность. Судно сделало три оборота по 360 градусов и поднялось на высоту 1500 футов. С каждым поворотом угол крена становился все больше, пока самолет не оказался почти в вертикальном крене. Затем положение лайнера выровнялось, произошел еще один резкий подъем, после чего самолет совсем потерял скорость, начал быстро вращаться по направлению к земле носом вниз, разбился и загорелся».

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Судя по этому описанию, пилоты разными способами пытались справиться с неуправляемостью самолета, трижды заходя на круг, чтобы вернуться в аэропорт, но ситуация становилась лишь хуже, пока судно совсем не вышло из-под контроля и не потерпело крушение.

Лайнер влетел носом в землю в 3 км от аэропорта на поле, где работали фермеры. В результате один мужчина погиб на месте, а второй остался без ноги из-за отлетевших обломков самолета.

Тайна крушения

Комиссия, расследовавшая авиакатастрофу, пришла к выводу, что причину крушения следует искать в отказе систем управления полетом, однако явных доказательств того, что подобная неисправность действительно имела место, так и не было найдено. И это одна из главных загадок происшествия.

«Только материальный отказ двух систем мог бы полностью объяснить произошедшее, однако достаточных доказательств, подтверждающих это, не было обнаружено», — говорится в отчете комиссии.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) считает, что наиболее правдоподобной гипотезой является неисправность механизма регулировки стабилизатора — хвостового оперения самолета, которое обеспечивает его устойчивость, балансировку и управляемость.

Однако и это не может считаться исчерпывающим объяснением. Даже при некоторых трудностях с балансировкой можно было пытаться что-то сделать, а самолет полностью потерял скорость, словно в нем что-то отключилось, и рухнул носом в землю.

Если же одновременно отказали системы управления и сломался стабилизатор, то выходит, что такие серьезные поломки произошли одновременно за считаные мгновения и именно в тот момент, когда самолет уже готов был заходить на посадку. Неудивительно, что эта история показалась следствию очень странной.

Полицейские даже изучали версию теракта, но результаты этого расследования так и не были опубликованы.

Чемпионат мира был отменен

Спустя неделю после катастрофы стартовал чемпионат мира в Праге, но фигуристы явно находились в подавленном состоянии. После первого дня соревнований организаторы провели опрос, который показал, что большинство спортсменов выступают за отмену турнира. Так и было сделано — ЧМ-1961 не был закончен.

США потеряли поколение фигуристов и тренеров

Американскому фигурному катанию пришлось долго восстанавливаться после такого удара. В тот момент сборная «звездно-полосатых» как раз переживала смену поколений: после 1940-50 годов, когда на международной арене безоговорочно доминировали американские одиночники (европейский спорт в это время был отброшен назад во многом из-за Второй мировой войны), настало время для новых звезд. Возрастные спортсмены завершили карьеру, и некоторые из них стали тренерами, а в качестве участников на ЧМ-1961 отправились в основном юные фигуристы, средний возраст которых составлял 18 лет.

В итоге американский спорт потерял два поколения — действующих тренеров и спортсменов, которые затем стали бы наставниками. На следующем чемпионате мира, который состоялся в Праге в 1962 году, не участвовал ни один фигурист из США.

Однако вернуться на международную арену получилось относительно быстро: в 1966 году американская одиночница Пегги Флеминг уже выиграла чемпионат мира. Эта девушка потеряла в авиакатастрофе 1961 года своего тренера Марка Кларезона, но не бросила спорт и стала символом возрождения фигурного катания в США. В 1968 году она выиграла и Олимпийские игры в Гренобле.

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В Америке бережно хранят память о погибших в авиакатастрофе. В 2011 году все спортсмены из того рейса были введены в национальный Зал славы в Гринсборо. В честь них также был назван благотворительный фонд, который распределяет средства в помощь фигуристам.

Кроме того, в США был принят закон о том, что сборные, которые направляются на международные соревнования, не могут лететь всем составом в одном самолете.