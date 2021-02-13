Неудача в пасьюте: Латыпов упустил шанс на медаль

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
Латыпов финишировал седьмым (+1:35,1 минуты) — два штрафных круга сильно его подвели. Логинов занял итоговую 16-ю позицию с четырьмя промахами (+2:28,6), Елисеев — 17-ю с тремя осечками (+2:45,1), а Бабиков — 56-ю с шестью промахами (+6:39,8).
Самуэльссон и Йоханнес Бё до последнего боролись за серебро, но в концовке швед так ускорился, что обошел даже неутомимого норвежца! С другой стороны, усталость Йоханнеса можно понять — он ведь прошел сегодня два штрафных круга, в отличие от Самуэльссона, который был безупречен на стрельбе.
Поздравляем шведа со вторым местом, а норвежца — с бронзой!
Жаклен спокойно финиширует с огромным отрывом от оппонентов, победно вскидывая руки. Он защитил свой титул чемпиона мира в пасьюте. Поздравляем!
Логинов допустил две осечки на последнем огневом рубеже. Учитывая, что и скорость у него не такая хорошая, как у Латыпова, то картина совсем печальная. Сейчас отставание Логинова от лидеров выросло до почти трех минут.
Латыпов, к сожалению, допустил один промах на последней стрельбе. Это хоронит последние шансы на медаль. Эдуард сейчас идет седьмым (+1:32,0 минуты). Несмотря на высокую скорость, россиянин уже не догонит соперников — два штрафных круга сильно его задержали.
Дестье один раз промахнулся и ушел на круг, отпустив от себя Самуэльссона, который закрыл все мишени и убежал бороться за серебро! Йоханнес Бё также не допустил ни одной осечки и ушел на трассу вслед за Самуэльссоном — заруба за второе место будет очень серьезной.
Что творит Жаклен! На последней стрельбе — стоя — француз быстро и уверенно закрыл все мишени. Поздравляем француза с победой в гонке! Свое он уже не упустит.
Елисеев отстрелялся чисто на двух огневых рубежах из трех, но сразу три промаха на первой стрельбе убили все его шансы. Теперь он проигрывает лидерам почти три минуты.
Латыпов держится седьмым — в минуте от лидирующего Жаклена. Логинов — девятый с отставанием в две минуты.
На отметке 9,1 км топ-4 у нас таков — Жаклен, Самуэльссон (+25,6), Дестье (+26,4), Йоханнес Бё (+34,6).
Да что ж такое! Логинов тоже промахнулся последним выстрелом и ушел на трассу десятым — его отставание от лидеров увеличилось до почти двух минут.
После штрафного круга Латыпов остался шестым, однако проигрыш лидеру вырос до минуты. До третьего места, которое занимает Самуэльссон, также очень далеко, — 32 секунды.
Латыпов допустил один промах последним выстрелом! Как обидно, теперь придется пройти штрафной круг. Шансы на медаль стремительно тают.
Жаклен первым пришел на третью стрельбу (стоя) и безупречно закрыл все мишени! Непререкаемый лидер еще больше увеличивает свой отрыв.
Логинов показал идеальную стрельбу на втором рубеже и поднялся на 13-ю позицию (+1:30,7 минуты). Елисеев — три минуты (+2:25,7), Бабиков — в числе последних.
На отметке 5,8 км лидирует по-прежнему Жаклен, второй — Легрейд (+19,7 секунды), третий — Самуэльссон (+20,3), четвертый — Йоханнес Бё (+21,2).
Латыпов снова прекрасен на стрельбе! Закрыл все мишени, причем сделал это гораздо быстрее, чем на первом огневом рубеже. Россиянин уходит на трассу шестым. Правда, проигрыш лидеру вырос до 33, секунды, однако до третьей позиции, которую занимает швед Себастьян Самуэльссон, остается не так уж много — 13 секунд.
Вторая стрельба — тоже лежа. Жаклен и Йоханнес Бё одновременно устроились на ковриках и приступили к стрельбе. Француз быстро закрыл все мишени и по-прежнему остается лидером! А вот норвежец допустил один промах и зашел на круг.
Логинов держится 17-м с отставанием 1:28,2 минуты, Елисеев — 41-й (+2:25,4), Бабиков — 59-й (+3:24,0).
На отметке 4,1 км лидером пелотона стал Жаклен, а в спину ему дышит Йоханнес Бё. На небольшом отдалении от них идет Дестье (+10,4 секунды) и норвежец Легрейд (+10,8). Латыпов, к сожалению, постепенно отстает и проигрывает лидерам уже не 22,6 секунды, а 28,7. Тем не менее место у россиянина все еще седьмое.
Ох, Елисеев допустил три промаха на первой же стрельбе. С гонкой можно прощаться. Логинов сделал одну осечку, а Бабиков — две. В общем, все россияне, кроме Латыпова, зашли на штрафные круги.
Латыпов показывает блестящую стрельбу! Закрыл все мишени — никаких штрафных кругов, никакой лишней затраты сил! И россиянин ушел на трассу седьмым, сократив свое отставание от лидеров до 22,6 секунды.
Началась первая стрельба — лежа. Понсилуома допустил два промаха и зайдет на два штрафных круга! У нас смена лидера.
Между Понсилуомой и всеми остальными биатлонистами все еще серьезный просвет. Не отдает своего швед, не расслабляется.
На отметке 1,6 км Понсилуома лидирует с тем же отрывом от конкурентов в 15 секунд. Йоханнес Бё пытается сокращать отставание, но держится пока в 20 секундах на пятой строчке. Латыпов, Елисеев, Логинов и Бабиков пока не уменьшают отставание от лидеров — просто поддерживают их темп, не бросаясь в отчаянную погоню.
На первой контрольной отметке 0,8 км Латыпов продолжает держаться десятым с отставанием 34,4 секунды от лидера, которым остается Понсилуома. Ближайшие преследователи шведа — это французы Симон Дестье и Эмильен Жаклен, которые отстают от него на 15 секунд.
Логинов, Елисеев и Бабиков тоже на трассе — весь пелотон из 60 человек стартовал.
Первый из россиян Эдуард Латыпов вступил в гонку! Отставание от лидирующего Понсилуомы — 33 секунды.
Гонка началась! Первым на старт ушел швед Мартин Понсилуома, как победитель предыдущей гонки — спринта.
Правила пасьюта: первая и вторая стрельба — из положения лежа, третья и четвертая — стоя, за каждый промах — штрафной круг 150 м.
Из россиян первым на трассу уйдет Эдуард Латыпов под десятым номером, затем — Матвей Елисеев под 19-м, Александр Логинов под 26-м и Антон Бабиков под 53-м.
Старт запланирован на 15.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Поклюке.