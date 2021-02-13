Неудача в пасьюте: Латыпов упустил шанс на медаль

Самуэльссон и Йоханнес Бё до последнего боролись за серебро, но в концовке швед так ускорился, что обошел даже неутомимого норвежца! С другой стороны, усталость Йоханнеса можно понять — он ведь прошел сегодня два штрафных круга, в отличие от Самуэльссона, который был безупречен на стрельбе.

Поздравляем шведа со вторым местом, а норвежца — с бронзой!