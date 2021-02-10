«Мне станет легче»: Хабиб готов освободить титул UFC

Лучшего на сегодняшний день бойца мира, первого номера рейтинга «паунд-фо-паунд» UFC Хабиба Нурмагомедова не оставляют вопросы о возможном возвращении в октагон. Непобежденный россиянин объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года, победив Джастина Гэтжи и увеличив свой профессиональный рекорд до 29-0, но попытки вернуть Хабиба по-прежнему предпринимаются.

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О том, не соскучился ли чемпион по боям, как надеются в UFC, у Нурмагомедова спрашивают чуть ли не каждый день. По крайней мере, во время каждого появления перед прессой — сам он сравнивает себя с бывшим абсолютным чемпионом мира, боксером Марвином Хаглером, которого тоже продолжительное время мучали подобными расспросами после завершения карьеры. Так произошло и после турнира промоушена Eagles FC, который Хабиб купил после того, как закончил со своими поединками. Раскрутка лиги — новое увлечение и основная работа Нурмагомедова теперь.

Помимо этого Хабиб продолжает на каждом ивенте секундировать или сопровождать своих братьев и друзей. Так, он появился на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где свой дебютный бой в UFC проводил его двоюродный брат Умар Нурмагомедов. Тогда Дана Уайт анонсировал, что у него состоится беседа с чемпионом о возвращении в клетку. Хабиб ответил, что, возможно, подумает над этим, но только если его заинтересует кто-то из потенциальных соперников — Дастин Порье, Конор Макгрегор, Майкл Чендлер. В главном поединке UFC 257 Конор уступил Порье, и Нурмагомедов отправил сообщение Уайту о том, что никакого интереса встречаться с кем-либо из нынешних рейтинговых легковесов у него нет.

Несколькими днями ранее Хабибу снова пришлось конкретизировать свои намерения — он признался, что подвешенная ситуация его напрягает, о чем боец снова написал Уайту. Очередная встреча президента UFC и пока все еще действующего обладателя пояса в легком дивизионе состоится в конце февраля.

Нурмагомедов должен прилететь в Лас-Вегас, где, по неподтвержденной информации, подерутся в марте Зубайра Тухугов и Ислам Махачев, в конце этого месяца — Умар и Абубакара Нурмагомедовы, а на начало апреля намечен дебютный бой в Bellator у Усмана Нурмагомедова.

«Мы всегда встречаемся с Даной, чай пьем. Но что-то сейчас эта тема мусолится — мне она неприятна. Между нами постоянно идет какой-то диалог, я написал ему сообщение, но не хотел бы в СМИ говорить об этом. Пусть между нами останется. Но если коротко: я сказал, что мне не нравится, как остановился без меня дивизион. В то же время все топовые бойцы там подрались, и вроде понятно, кто должен драться за пояс. Где-то в июне должен состояться титульник, и сейчас, к счастью, не то положение, когда нужно быстро принять решение. Но хочется определенности, и чтобы на мне ничего не зацикливать. Хотя и Уайта я понимаю: потерял меня, потерял того… Его положение я понимаю, но хочу, чтобы и мое поняли», — прокомментировал Хабиб предстоящий диалог с главой UFC.

О том, что о возвращении не может и идти речи, Хабиб подтвердил словами о готовности уже освободить свой титул. После этого Нурмагомедов будет исключен из рейтингов, а UFC назначит поединок за ставший вакантным пояс. Россиянин считает, что в легком дивизионе и без него достаточно бойцов, которые сейчас готовы устроить титульный забег.

«Освобождение титула, конечно, снимет давление. Мне легче станет. Будто камень на душе. Пускай дерутся, назначают титульники, претендентские бои. У меня же там еще остались «мои» люди (одни из тех, кого Хабиб побеждал. — «Газета.Ru») — Рафаэл Дос Аньос, Джастин Гэтжи, тот же Конор. Их победы будут меня еще на слуху держать. Оставил там своих людей, пускай работают на мое имя», — объяснил Нурмагомедов.