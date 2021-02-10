Катастрофа со стрельбой: Россия провалилась в эстафете на ЧМ

Комментарий главного тренера сборной России Валерия Польховского:

«Результат не совсем тот, которого мы ожидали. Около 1:54 минуты проиграли ходом норвежской команде. С первого этапа как-то все не пошло.

По поводу причин — сделаем хорошую аналитику, не будем посыпать голову пеплом. Ребята работали, не могу предъявить им претензии.

Чем объяснить проигрыш 1:12 минуты лидерам после этапов Логинова и Латыпова? Латыпов мне говорил, что было немного тяжело, с Логиновым еще не общался. Со стрельбой были проблемы весь сезон — они сейчас и проявились.

Штрафные круги Мироновой? Это биатлон, это может быть у всех ребят, поддерживаем Светлану. Многие чемпионаты мира мы начинали без медалей, но проводили хорошую концовку».