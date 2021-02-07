Шанс на камбэк: Медведева против Загитовой на Кубке Первого канала. LIVE

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16:35
Соревнуются команда Евгении Медведевой «Время первых» и команда Алины Загитовой «Красная машина».
16:30
На Кубке Первого канала по фигурному катанию день Произвольных программ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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