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Шанс на камбэк: Медведева против Загитовой на Кубке Первого канала. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию команды Евгении Медведевой и Алины Загитовой показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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16:35

Соревнуются команда Евгении Медведевой «Время первых» и команда Алины Загитовой «Красная машина».

16:30

На Кубке Первого канала по фигурному катанию день Произвольных программ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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