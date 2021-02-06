Волков против Оверима на UFC Fight Night 184. LIVE

Совсем плохи перспективы остаться в UFC после сегодняшнего ивента у Джерома Риверы (10-5). Американец уступил парню с говорящим именем Оди Осборн (9-3) нокаутом на 26 секунде боя: пропустил с левой, упал на канвас и был добил несколькими ударами. Собственно, третье поражение в трех поединках в карьере Риверы в главном промоушене мира.