Короткие программы команд Загитовой и Медведевой. LIVE

Сегодня появилась интересная информация, что Елизавета Туктамышева поменяла свою короткую программу. Ранее в нынешнем сезоне она выступала под музыку из балета «Спартак», а теперь будет кататься под композицию Lovely, которую исполняют Билли Айлиш и Халид. Новый прокат она представит впервые именно сегодня.