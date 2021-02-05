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Короткие программы команд Загитовой и Медведевой. LIVE

Короткая программа команд на Кубке Первого канала. ОНЛАЙН

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На Кубке Первого канала фигуристы, которые разделены на команды под капитанством Алины Загитовой и Евгении Медведевой, покажут короткие выступления. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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17:50

Турнир начинается с визитных карточек. Сначала на льду появилась команда Евгении Медведевой.

17:45

Сейчас в московском «Мегаспорте» начнется заливка льда, после которой и начнутся первые разминка и выступления.

17:40

Сегодня появилась интересная информация, что Елизавета Туктамышева поменяла свою короткую программу. Ранее в нынешнем сезоне она выступала под музыку из балета «Спартак», а теперь будет кататься под композицию Lovely, которую исполняют Билли Айлиш и Халид. Новый прокат она представит впервые именно сегодня.

17:35

Танцевальные пары, которые представят ритм-танец:

Команда Алины Загитовой

Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро Аннабель Морозова – Андрей Багин Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Команда Евгении Медведевой

Александра Степанова – Иван Букин Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин Софья Шевченко – Игорь Еременко

17:30

Мужчины:

Команда Алины Загитовой

Дмитрий Алиев Макар Игнатов Андрей Мозалев

Команда Евгении Медведевой

Михаил Коляда Александр Самарин Марк Кондратюк

17:25

Девушки:

Команда Алины Загитовой

Анна Щербакова Камила Валиева Дарья Усачева

Команда Евгении Медведевой

Александра Трусова Елизавета Туктамышева Майя Хромых

17:20

Давайте посмотрим, кто сегодня выступит в короткой программе и за какую команды. Вот спортивные пары:

Команда Алины Загитовой

Евгения Тарасова – Владимир Морозов Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

Команда Евгении Медведевой

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский Анастасия Мишина – Александр Галлямов

17:15

В прыжковом фестивале выступали команды мужчин и женщин, которые и победили с огромным отрывом. Вот результаты:

Женщины (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева) – 246,42 Мужчины (Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев) – 194,78

17:10

Это будет вторая часть Кубка Первого канала, за который соревнуются команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Накануне состоялся фестиваль прыжков. Сегодняшние короткие программы стартуют в 17.45 мск.

17:05

Напомним, что на турнире соревнуются две команды под капитанством Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

17:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы на Кубке Первого канала.

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