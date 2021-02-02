В помощь Миранчуку: «Аталанта» купила игрока сборной Украины

1 февраля «Аталанта» пополнила состав еще одним выходцем из Восточной Европы. К Руслану Малиновскому и Алексею Миранчуку в линию полузащиты присоединился 24-летний Виктор Коваленко, перешедший в итальянский коллектив из донецкого «Шахтера».

Футболист начал заниматься в академии «горняков» в возрасте 12 лет. Спустя шесть лет выступлений за разные молодежные команды Коваленко дебютировал в основе «Шахтера». Случилось это в октябре 2014 года в матче национального кубка против «Полтавы». Еще через четыре месяца Коваленко пробился в состав команды на матч Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы», став первым местным воспитанником за последние пять лет, дебютировавшим за команду.

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В 2015 году Коваленко принял участие в чемпионате мира среди игроков до 20 лет и стал лучшим бомбардиром, записав на свой счет пять забитых мячей. Тогда украинской сборной не удалось пройти стартовый раунд плей-офф — она вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Сенегала.

Свой первый мяч за «Шахтер» Коваленко забил в феврале 2016 года, поразив ворота гельзенкирхенского «Шальке-04» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Через пять месяцев хавбек смог впервые отличиться в игре чемпионата Украины, забив одесскому «Черноморцу».

В январе 2017-го будущий новичок «Аталанты» получил премию «Золотой талант Украины» как лучший молодой игрок страны.

За время выступлений в составе донецкой команды Коваленко четырежды становился чемпионом Украины, столько же раз поднимал над головой Кубок страны, а также дважды побеждал в матчах за Суперкубок. В нынешнем сезоне национального первенства он провел восемь матчей, в которых забил четыре мяча.

По информации Sky Sport Italia, «Шахтер» получил за Коваленко €1 млн. Подписавший соглашение на 4,5 года футболист стал самым высокооплачиваемым игроком в «Аталанте» — его оклад составит €2 млн в год. Для сравнения, Миранчук получает €1,5 млн. Итальянцы могли подождать и подписать Коваленко летом в качестве свободного агента, однако решили не тянуть и дать возможность новичку быстрее адаптироваться в новой лиге. Свой переход в итальянский клуб игрок встретил с воодушевлением:

«Я этого очень ждал, очень хотел приехать сюда. Я рад, что это случилось. Я разговаривал с Малиновским и про «Аталанту», еще задолго до этого, и вообще, как здесь, какие условия, что и как. И он говорил только все позитивное, мне это понравилось», — заявил Коваленко в интервью клубному телевидению.

Отметим, что бергамаски проявили наибольшую заинтересованность в услугах украинца, заключив с ним предварительный контракт еще в декабре прошлого года. Журналист Бруну Андраде писал об интересе к нему со стороны лиссабонской «Бенфики», но решение о переходе именно в «Аталанту» было уже принято.

Em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko jб tem um prй-acordo com a Atalanta. Mйdio ucraniano de 24 anos nгo quis renovar na Ucrвnia. Й um pedido de Gian Piero Gasperini. Benfica atй fez recentemente uma sondagem, mas chegou "atrasado" — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2020

Основным преимуществом Коваленко называют умение без потери качества выступать на разных позициях в центре поля. Бывший футболист раменского «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко считает, что новичок «Аталанты» сумеет развить свои футбольные качества, работая под руководством Джанпьеро Гасперини.

«Для Коваленко «Аталанта» — шикарный вариант. Это будет огромный шаг вперед как в футбольном, так и личностном плане. Как ни крути, такая смена обстановки делает из вечного таланта, каковым является Коваленко, высококлассного футболиста. «Аталанта» — это отличный пример, как можно сделать команду из незвездных игроков. Я разговаривал с Русланом Малиновским, и он сказал, что никогда так много не бегал и не тренировался. И когда есть результат, это дает силы работать еще в два раза больше», — сказал Левченко в интервью Sport24.

Известный спортивный агент Дмитрий Селюк заявил «СЭ», что определяющим фактором в переходе Коваленко стала игра за «Шахтер», имеющий в Европе репутацию успешной футбольной фермы.

«В клубе любят ребят с постсоветского пространства — есть еще Малиновский и Миранчук. Что касается уровня, то Виктор выступал за «Шахтер», а это бренд. Сначала ты работаешь на имя, потом имя — на тебя. Практически все футболисты, которые уходят из горняков, удачно вписываются в новые команды. Поэтому меня трансфер не удивляет», — пояснил Селюк.

В своем прощальном интервью пресс-службе «горняков» Коваленко выразил надежду, что ему удастся однажды выйти на поле «Донбасс Арены» и сыграть там против своей бывшей команды.