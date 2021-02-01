Риск пропустить Олимпиаду: какая дисквалификация грозит Шубенкову

Вероятная допинговая история с участием одного из лучших российских легкоатлетов Сергея Шубенкова постепенно обрастает новыми подробностями, которыми поделились инсайдеры News.ru. Именно этот портал, сославшись на свои источники в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), 27 января буквально взорвал спортивное медиапространство новостью о том, что отечественный чемпион мира в беге на дистанции 110 метров с барьерами якобы провалил допинг-тест. В частности, сообщалось, что в организме Шубенкова был обнаружен фуросемид — препарат, который обычно помогает спортсменам контролировать и сгонять вес, а также скрывать следы приема запрещенных веществ. Сам по себе фуросемид допингом не является, однако входит в список нелегальных препаратов и за его употребление кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) предусмотрены санкции вплоть до дисквалификации.

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Данную информацию уже после первоисточника распространили и инсайдеры других изданий. Например, «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресса». Однако ни в ВФЛА, ни в окружении Шубенкова факт применения им допинга и фуросемида не подтвердили.

Более того, сам спортсмен на следующие сутки выступил с официальным опровержением, назвав сообщения об употреблении фуросемида «наглой клеветой, выдуманной безымянным источником».

«На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Да, мне действительно пришло письмо от дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, но оно вообще ни разу не про фуросемид», — заявил Шубенков.

Теперь же первоисточник всех этих новостей утверждает, что в действительности легкоатлет фуросемид не принимал, однако допинг-тест все-таки провалил. В организме Сергея якобы были обнаружены следы другого запрещенного препарата, что уже установили сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — несмотря на то, что в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил лишить отечественное ведомство статуса соответствия кодексу WADA, оно все еще может тестировать спортсменов на допинг.

Также СМИ сообщают о том, что Шубенков уже получил от ВФЛА конфиденциальное письмо о наличии положительной допинг-пробы. Какой именно запрещенный препарат был обнаружен в организме спортсмена, руководители легкоатлетической федерации знают. Официально об этом представители ведомства и окружение спортсмена, по данным источника, планируют объявить после вскрытия пробы «Б». И прийти к этому ВФЛА желает как можно скорее.

Отмечается, что за применение неназванного запрещенного препарата Шубенкову грозит дисквалификация на срок от трех до шести месяцев. Также утверждается, что проба «Б» все равно даст положительный результат, и в ВФЛА якобы надеются на то, что легкоатлет сможет отбыть наказание и успеть подготовиться к Олимпиаде, которая пройдет с 23 июля по 8 августа этого года.

«Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться. Тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечет. Однако в этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — приводит News.ru слова своего источника.

К Олимпиаде, кстати, Шубенков продолжает готовиться по своему индивидуальному плану. Его тренер Сергей Клевцов, комментируя информацию о возможном проваленном допинг-тесте, заявил, что данная «ненужная шумиха» может негативно сказаться на психологическом состоянии атлета.

«Очень грустно, что журналисты, захлебываясь в безумном ражу, стали писать про моего спортсмена всякую несуразицу, ссылаясь при этом на непонятные источники, которые часто противоречили друг другу. Сергей Шубенков своей долгой безупречной карьерой не заслуживает к себе такого отношения. Он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании», — приводит слова тренера ТАСС.

В данной истории остается неизвестным не только препарат, который предположительно был найден в допинг-пробе Шубенкова, но и когда это тестирование было проведено. За последние два года 30-летний легкоатлет был проверен допинг-офицерами РУСАДА пять раз, из них четыре — еще в 2019-м. Последнее тестирование состоялось в августе 2020 года на Кубке России в Брянске. Тот случай, кстати, завершился скандалом.

Свои старты Шубенков выиграл, однако финальный забег Сергей едва не пропустил: ему помешал допинг-офицер, пришедший за пробой перед самым стартом. После этого спортсмен выступил с критикой в адрес РУСАДА и методов работы сотрудников агентства.