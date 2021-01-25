Хавбек «Милана» и нападающий «Эвертона»: кого планирует купить ЦСКА

Трансферы на выход

Кристиан Бистрович. ЦСКА — «Касымпаша»

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22 января московский ЦСКА объявил о переходе хорватского полузащитника Кристиана Бистровича в турецкий «Касымпаша» на правах аренды. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона и предусматривает опцию дальнейшего выкупа футболиста. Бистрович перешел в московский клуб в январе 2018 года. Хорватский полузащитник сыграл за красно-синих 88 матчей и забил шесть мячей.

В большинстве случаев игроки, ушедшие в аренду из армейского клуба, не возвращаются. Тем не менее Бистрович имеет хорошие шансы построить успешную карьеру в Европе.

Адольфо Гайч

Чаще всего в трансферных новостях, связанных с московским ЦСКА, упоминается аргентинский нападающий Адольфо Гайч.

Форвард перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренцо» 30 июля 2020 года за 8,5 млн евро, но так и не смог проявить себя в московском клубе. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 13 матчей и не забил ни одного мяча.

Несмотря на неудачную игру в армейском клубе, СМИ регулярно сообщают об интересе к Гайчу со стороны множества европейских клубов. Появилась информация, что итальянские «Дженоа» и «Болонья», немецкий «Унион», бельгийские «Генк» и «Антверпен», а также турецкий «Бешикташ» рассматривают аргентинского нападающего в качестве усиления.

Будущее Гайча в ЦСКА остается под вопросом. Но вероятность полноценного трансфера нападающего из московского клуба низка. Как минимум по двум причинам — слишком мало времени прошло с момента перехода аргентинца в армейский клуб и слишком много денег было заплачено, чтобы ставить крест на будущем 21-летнего нападающего.

Трансферы на вход

Алексей Сухарев. «Авангард» — ЦСКА

24 января курский «Авангард» объявил о переходе 18-летнего защитника Алексея Сухарева в московский ЦСКА. Стоимость трансфера футболиста составила 12 тысяч евро. В нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) Сухарев сыграл за «Авангард» 13 матчей и забил один мяч.

Скорее всего, Сухарев перешел в московский клуб на перспективу. Однако в основной команде армейцев уже есть ряд молодых защитников в лице Игоря Дивеева, Вадима Карпова и Никиты Котина. И как знать, может быть, дебют 18-летнего игрока за красно-синих вынужденно произойдет раньше, чем планируется. Тем более, что 21-летний бразильский защитник Бруно Фукс, перешедший в ЦСКА 25 августа 2020 года за 8 млн евро, продолжает восстанавливаться от очередной травмы.

Тигран Аванесян. Молодежная команда ЦСКА

После ухода Бистровича в московском ЦСКА вновь появилась необходимость усиления центра полузащиты. 22 января к основной команде на сборе в Кампоаморе присоединился полузащитник молодежной команды Тигран Аванесян. Хавбек является воспитанником и одним из лидеров молодежной команды московского клуба. В 14 матчах молодежного первенства РПЛ он забил шесть мячей.

Ни для кого не станет удивлением закрепление очередного воспитанника армейского клуба в основной команде. Несмотря на это, в СМИ сообщается о желании красно-синих приобрести еще одного полузащитника.

Данило Барбоза. «Ницца» — ЦСКА

Данило Барбоза — 24-летний бразильский полузащитник французской «Ниццы». Он является финалистом молодежного чемпионата мира по футболу в составе национальной сборной Бразилии.

Барбоза считался одним из главных талантов бразильского футбола и к 24 годам успел поиграть за «Брагу» и «Бенфику» в чемпионате Португалии, за «Валенсию» в Ла Лиге, а также за «Стандард» в бельгийском первенстве. Полузащитник перешел в «Ниццу» в 2018 году и успел провести за французский клуб 42 матча.

СМИ сообщали о переговорах ЦСКА с «Ниццей» по переходу игрока. Агент полузащитника также подтвердил факт переговоров. При этом московский клуб рассматривает возможность приобретения как минимум еще одного полузащитника из топ-5 европейских чемпионатов.

Раде Крунич. «Милан» — ЦСКА

Также сообщается об интересе ЦСКА к 27-летнему боснийскому полузащитнику итальянского «Милана» Раде Круничу. Хавбек является воспитанником боснийского клуба «Сутйеска Фоча».

За свою карьеру футболист успел поиграть в сербском клубе «Доньи Срем» и «Борац», а также в итальянских командах «Эллас Верона» и «Эмполи». В нынешнем сезоне итальянской Серии A 27-летний босниец провел 12 матчей.

Югославские футболисты легко адаптируются к жизни в России. Элвер Рахимич, Милош Красич, Зоран Тошич, Никола Влашич и Ивица Олич уже вписали свои имена в историю ЦСКА. Может быть, и Раде Крунич станет очередным любимцем армейских болельщиков?

Дженк Тосун. «Эвертон» — ЦСКА

25 января появилась информация об интересе московского ЦСКА к 29-летнему турецкому нападающему английского «Эвертона» Дженку Тосуну. Форвард — воспитанник немецкого «Айнтрахта». Однако большую часть игровой карьеры нападающий провел в чемпионате Турции, играя за «Газиантепспор» и «Бешикташ».

В 2018 году 29-летний турок перешел из «Бешикташа» в «Эвертон» за 30 млн евро. В 49 матчах за английский клуб нападающий забил девять мячей.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Тосун провел пять матчей и ни разу не отличился. Очевидно, что турецкому футболисту необходимо перезагрузить игровую карьеру. Вариант с ЦСКА выглядит для этого довольно перспективным и правдоподобным. Как минимум по той причине, что в прошлом также перешел из «Эвертона» в ЦСКА и реанимировал свою карьеру Никола Влашич.

Итог

ЦСКА всегда был примером в работе селекционного отдела для других российских клубов. Армейцы редко совершают ошибки на трансферном рынке. Однако после затратного летнего трансферного окна 2020 года красно-синие вряд ли готовы сорить деньгами. Потому, если в московском клубе и будут приобретения, то лишь точечные и на максимально выгодных финансовых условиях.