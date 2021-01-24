Выживших нет: в Бразилии разбился самолет с футболистами

В районе города Порту-Насиунал, штат Токантис, разбился малогабаритный легкомоторный самолет, в котором находились представители клуба «Пальмас», выступающего в четвертом футбольном дивизионе страны. На борту судна были 23-летние игроки Лукас Пракседеш и Маркуш Молинари, 27-летний Рануле и 28-летний Гильерме Ноэ, а также президент «Пальмаса» Лукас Мейра.

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Все они, включая пилота, погибли на месте.

Что именно стало причиной крушения, на данный момент неизвестно. По информации издания Globo, самолет разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса, едва набрав высоту.

При крушении судно воспламенилось, и от него практически ничего не осталось. Прибывшие на место трагедии сотрудники безопасности, скорой помощи и пожарные зафиксировали, что выживших в результате инцидента не оказалось.

Tragйdia! Aviгo que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noй, alйm do comandante, caiu. Nao hб sobreviventes! O destino seria Goiвnia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

«Семья «Пальмаса» оплакивает неоценимую потерю нашего президента Лукаса Мейры и футболистов Гельерме Ноэ, Рануле, Маркуша Молинари и Лукаса Пракседеша, а также пилота самолета Вагнера. В настоящий момент мы испытываем очень сильную боль, благодарим каждого, кто выражает нам свою поддержку», — заявили в «Пальмасе».

A famнlia Palmas FR estб de luto pela perda inestimбvel do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noй, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestaзхes de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41 — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021

Футболисты летели в Гоянию на выездную встречу с местным клубом «Вила Нова» в рамках 1/8 финала Кубка Верде. Матч должен был состояться 25 января, однако теперь игра может быть перенесена на неопределенный срок. С такой инициативой после первых новостей о происшествии выступило руководство «Вила Новы».

«С большой печалью восприняли известие об авиакатастрофе в Токантисе, жертвами которой стали президент «Пальмаса» и четыре футболиста клуба, который должен был стать нашим соперником в Кубке Верда. Сейчас у нас нет совершенно никакого настроения для футбола, для игры. Сейчас мы озабочены тем, чтобы просить Бога утешить сердца каждого!»

— заявил президент «Вила Новы» Уго Хорхе Браво.

Recebemos com muita tristeza a notнcia da queda de aviгo, no Tocantins, onde teria como vнtimas o Presidente e 4 jogadores do Palmas/TO, nosso adversбrio de amanhг pela Copa Verde. Nгo hб clima pra jogo. Й momento tгo somente de pedir que Deus conforte os coraзхes de todos! — Hugo Jorge Bravo (@hugojbravo) January 24, 2021

Со словами соболезнования уже выступил целый ряд ведущих клубов Бразилии: «Флуминенсе», »Васко да Гама», «Сан-Паулу», «Интернасьональ», «Фламенго», «Крузейро», «Гремио» и другие.

«С грустью, ужасом и сожалением воспринимаем новости о трагедии, в результате которой погибли представители «Пальмаса» и пилот самолета. Примите нашу солидарность и слова поддержки в это непростое время», — пишут представители бразильских команд.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o acidente aйreo que vitimou jogadores e presidente do Palmas Futebol e Regatas, alйm do comandante da aeronave. Toda a forзa para as famнlias, torcida, colegas de equipe e amigos. pic.twitter.com/4WWmzyWj4M — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 24, 2021

Й com tristeza que recebemos a notнcia da tragйdia envolvendo o presidente e jogadores do Palmas.

Desejamos muita forзa aos amigos, familiares e torcedores neste momento difнcil. — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 24, 2021

O Sгo Paulo FC lamenta profundamente a notнcia do trбgico acidente aйreo envolvendo o Palmas Futebol e Regatas, do Tocantins. Nossa solidariedade аs famнlias das vнtimas: o presidente Lucas Meira, os atletas Lucas, Guilherme, Ranule e Marcus, e o comandante da aeronave, Wagner. — Sгo Paulo FC (@SaoPauloFC) January 24, 2021

O Inter manifesta pesar pela morte de quatro atletas e do presidente do Palmas. Eles estavam em um aviгo que caiu neste domingo a caminho de Goiвnia, onde o time de Tocantins enfrentaria o Vila Nova. Nosso sentimento aos familiares, amigos e torcida neste momento de dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 24, 2021

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de quatro atletas do Palmas Futebol e Regatas, Guilherme Noй, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule, do presidente da equipe, Lucas Meira, e do comandante da aeronave, Wagner, vнtimas de um acidente aйreo. — Flamengo (@Flamengo) January 24, 2021

Com profunda tristeza e consternaзгo, o Cruzeiro Esporte Clube lamenta o trбgico acidente envolvendo o aviгo do @PalmasFutebol, neste domingo.



Desejamos forзa e serenidade aos amigos e parentes das seis vнtimas e tambйm aos torcedores do Palmas — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 24, 2021

O Grкmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta pesar pela tragйdia aйrea ocorrida nesta manhг, que vitimou quatro atletas do Palmas, o presidente do clube, Lucas Meira, e o comandante da aeronave. Desejamos forзas аs famнlias, amigos e torcedores neste momento de grande dor. — Grкmio FBPA (@Gremio) January 24, 2021

O Atlйtico recebeu com tristeza e consternaзгo a notнcia do acidente aйreo envolvendo o Presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noй, Ranule e Marcus, e o comandante Wagner. O clube se solidariza com os amigos e familiares. #Luto — Atlйtico Clube Goianiense (@ACGOficial) January 24, 2021

Произошедшая авиакатастрофа является уже не первой, которую переживает бразильский футбол. В ноябре 2016 года Бразилия понесла большую потерю, когда разбился самолет с футболистами «Шапекоэнсе». Тогда команда отправлялась на первый матч финальной серии Южноамериканского кубка в гости к колумбийскому клубу «Атлетико Насьональ», однако при подлете к Медельину — городу, где базируется «Атлетико» — лайнер врезался в гору. На борту судна находились 77 человек, включая спортсменов, тренеров, клубного персонала, бортпроводников и пилотов. В результате крушения тогда погибла большая часть команды, в том числе ее капитан Клебер Сантана, весь тренерский штаб и президент «Шапекоэнсе» Сандро Палаоро. Выжить удалось только пятерым (один человек, уцелевший в авиакатастрофе, позднее умер в больнице), одному из футболистов врачи были вынуждены ампутировать ногу.

В качестве солидарности руководство «Атлетико Насьоналя» отказалось проводить финальную серию кубка и попросило федерацию КОНМЕБОЛ признать «Шапекоэнсе» чемпионом. Интересно, что с таким же предложением сейчас выступают болельщики «Вила Новы», которые считают, что «Пальмас» должен теперь пройти в следующий раунд плей-офф.

«Сделайте то же, что однажды сделал «Атлетико Насьональ» после крушения самолета с игроками «Шапекоэнсе». И вообще отдайте «Пальмасу» титул. В нынешней ситуации нет никакой сопернической атмосферы и желания проводить турнир. Будет лучше вручить кубок им», — написал один из болельщиков в Twitter.

Впрочем, другие болельщики «Вила Новы» считают, что ситуации отличаются друг от друга, отмечая, что у «Шапекоэнсе» погибла практически вся команда.