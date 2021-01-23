Штрафной круг не помеха: российские биатлонисты вернулись на подиум

В каком бы состоянии ни находился российский биатлон, даже при неудачных результатах индивидуальных гонок в эстафетах (мужских, женских, смешанных) отечественные спортсмены выступают вполне успешно. С чем это связано, сказать трудно, но факт есть факт. Примечательно и то, что эстафета для россиян вообще в последнее время стала какой-то заколдованной — почти два года отечественные биатлонисты не могли взойти на пьедестал, оставаясь в шаге от медалей.

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В последний раз россияне в мужской эстафете брали награды еще в марте 2019 года на чемпионате мира в Эстерсунде. Тогда за Францию выступал легендарный Мартен Фуркад, а Россию представляли не только Александр Логинов и Матвей Елисеев, которые выступают за сборную и сейчас, но и Никита Поршнев с Дмитрием Малышко, про которых уже все и забыли. С тех пор прошло девять эстафетных гонок, и в восьми из них отечественные биатлонисты финишировали четвертыми.

Сегодня эта серия наконец-то прервалась, и мужская сборная России вновь завоевала медали.

Первый этап у россиян бежал Антон Бабиков, который стартовал с пятой позиции. По ходу первых километров он особо не уступал своим конкурентам в лице Стурлы Холма Легрейда, Эрика Лессера и Пеппе Фемлинга, а после первого огневого рубежа, на котором Бабиков быстро и уверенно закрыл пять мишеней без промахов, Антон убежал в лидеры вместе с немцем. Ненамного оторваться от Лессера россиянину удалось уже после «стойки» — на втором рубеже Бабиков вновь обошелся без промахов, тогда как его немецкий оппонент был вынужден использовать один дополнительный патрон. Казалось, что на своем этапе Бабиков сможет сохранить первую строчку, но Легрейд был иного мнения.

Норвежец сначала отыграл 20-секундное отставание после первого стрельбища, а на втором рубеже быстро отстрелялся и в конце концов отодвинул Бабикова на третью позицию, финишировав вместе с Лессером. Сам россиянин уже позднее признался, что к концу этапа почти лишился сил, а также вообще изначально планировал отказаться от участия в гонке.

«С утра немного опасался за себя. Даже думал замениться, потому что ночью плохо спал, болели мышцы на спине.

Но большое спасибо жене и всем близким, кто поддержал и поверил в меня. Решил все-таки выйти на старт и показать свой максимум. Было тяжело. На втором круге уже понимал, что это почти моя предельная скорость, а на третьем надо прибавлять. Но хорошо отработал на стрельбе, а потом весь круг — как в тумане, работал на максимуме. Понимал, что соперники чуть быстрее сейчас. Но на первом этапе важно удержать позицию для дальнейшей борьбы. Выдал максимум», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Продолжил гонку у россиян Матвей Елисеев, который показал не очень хороший старт и перед своим первым огневым рубежом пропустил вперед француза Кентена Фийона Майе. Впрочем, несмотря на не самую впечатляющую скорость, Матвей принес пользу своей классной стрельбой.

Сначала Елисеев быстро и точно отработал на «лежке». Ко второму рубежу его уже догнала целая стая оппонентов — и Фийон Майе, и немец Роман Рес, и норвежец Йоханнес Дале, и даже украинец Дмитрий Пидручный. Однако после «стойки» борьба за место в тройке развернулась неожиданным образом: Елисеев хоть и использовал один дополнительный патрон, но убежал в лидерах вместе с итальянцем Томмазо Джакомелем, в то время как Фийон Майе и Пидручный смазали трижды, а Дале и вовсе ушел на штрафной круг. К концу своего этапа Елисеев сумел уйти в отрыв и создать для Александра Логинова комфортный запас в 13 секунд.

«Сначала сознательно себя сдерживал. Но это очень сложно. Тренеры помогают, осознанно тормозят меня на первых кругах. Чувствовал преимущество в лыжах, осознанно не реагировал на соперников. С последним выстрелом на «стойке», к сожалению, поторопился. Хотелось убежать. Видел, что Йоханнес ошибается, и хотел принести побольше преимущество», — признался Елисеев.

Для Логинова условия на его этапе и без того были хорошими, но Александр их даже улучшил, «втопив» с самого старта. Взвинтив темп, россиянин смог увеличить свой отрыв еще на три-четыре секунды и при этом на «лежке» отработал быстро и безошибочно. Точны оказались и немец Арнд Пайффер с французом Симоном Детье, которые преследовали Александра, но их отставание перед вторым огневым рубежом только увеличивалось и составляло уже более 20 секунд.

К сожалению, воспользоваться таким преимуществом Логинов не сумел: в «стойке» он допустил два промаха и из трех дополнительных патронов закрыл лишь одну мишень, в результате чего был вынужден уйти на штрафной круг, после которого уже преследовал Пайффера, Детье и итальянца Томаса Бормолини.

«Я чувствовал, что сегодня не мой ход, не мои ноги. Поэтому не справился со стрельбой стоя. Есть такой момент: приходишь и понимаешь, что просто стоишь, а не стреляешь. Мне жаль, я максимально пытался отработать, чтобы помочь команде.

Надеюсь, что меня простят за круг. На этом уровне это непозволительная ошибка, но я старался максимально близко передать для Эдуарда Латыпова, чтобы он мог в борьбе работать. Надеюсь, это идет приход моего лучшего состояния», — объяснил свою ошибку Логинов.

Перед передачей эстафеты Александр смог уменьшить отставание от немца с французом до восьми секунд, а также обогнать Бормолини. В итоге Латыпов начал финальный этап эстафеты третьим.

Восьмисекундное отставание Эдуард отыграл довольно быстро, но у него по сути не было выбора: во-первых, надо было оперативно догонять лидеров, во-вторых, на пятки наступал Йоханнес Бё, который финишировал у норвежцев.

Возможно, именно благодаря Бё-младшему Латыпов и смог быстро нагнать Бенедикта Долля и Эмильена Жаклена — к первому огневому рубежу немец, француз, россиянин и норвежец пришли одной плотной четверкой. А вот со стрельбища первыми убежали только Латыпов и Бё, не допустившие ни одного промаха на «лежке»: Долль в итоге отстал на десять секунд, а Жаклен чуть более чем на 14. Их француз, правда, достаточно быстро отыграл и даже опередил Латыпова.

Последняя стрельба оказалась решающей. Бё в «стойке» допустил один промах, но одного дополнительного патрона ему хватило, чтобы исправить свою ошибку. Жаклен же закрыл пять из пяти мишеней без проблем. Именно между норвежцем и французом в итоге борьба за золото и развернулась: Долль и Латыпов застряли на огневом рубеже, а россиянин и вовсе едва-едва не ушел на штрафной круг, с трудом закрыв последнюю мишень третьим дополнительным патроном. После последнего рубежа разрыв между вторым и третьим местом составлял уже 40 секунд.

До самого последнего подъема перед финишем лидерство удерживал Йоханнес Бё, но совершенно невообразимым образом Жаклен все-таки смог опередить норвежца и на финальном повороте перекрыть тому путь, завоевав золото в красивом стиле. Подобным образом, кстати, бронзу в тяжелейшей борьбе у немца вырвал и Латыпов — все на том же последнем подъеме Эдуард обошел Долля, который на финишной прямой уже откровенно сдался российскому биатлонисту.

«Я очень рад сегодняшнему подиуму. Для нас это маленькая победа. Наконец-то мы дошли до подиума, а дальше, думаю, будем бороться за победу. Есть все шансы, у нас сильная команда. Понервничал на «стойке» и, наверное, заставил понервничать всех. Стрелялось тяжело, ведь в такой компании я не всегда был. Но потом собрался.

Слышал, как немцу подсказывают, что сзади бегу я. И там была информация, что не надо допускать до финиша. Я понял, что он будет делать попытки убежать на круге, — так и было. Он два раза очень сильно взвинчивал темп, и моя задача была удержаться за ним. Нет, я не знаю немецкий, просто слышал свою фамилию и какие-то наставления их тренеров, все додумал сам. Хотел выйти вперед пораньше, но лыжи слишком быстро догнали, и я воткнулся в него, выйдя на свежий снег, из-за чего ситуация усложнилась. Потратил много сил, и в итоге закрыл ему коридор после последнего поворота. Немец в конце уже бросил бежать», — заявил Латыпов.

Перед чемпионатом мира, который пройдет в словенской Поклюке, Антхольцу осталось принять две гонки — женскую эстафету и мужской масс-старт. Оба заезда состоятся в воскресенье, 24 января.