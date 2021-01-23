«Норвежец вынес Большунова с трассы»

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (23-24 января) состоялось долгожданное возвращение сборной Норвегии. Скандинавы не соревновались с ноября прошлого года из опасения подхватить коронавирус. За это время они пропустили два этапа КМ — в Давосе и Дрездене, — а также престижную многодневную гонку «Тур де Ски», в которой уверенную победу одержал Александр Большунов.

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Однако, когда до чемпионата мира в Оберсдорфе остался ровно месяц (турнир стартует 23 февраля и закончится 7 марта), норвежцы все же вернулись на лыжню, чтобы постепенно набрать свои лучшие кондиции.

Дома остался только лидер мужской сборной Йоханнес Клебо, но и без него возвращение получилось невероятно эффектным: и в женском, и в мужском скиатлоне первые три места остались за норвежцами.

Но если подиум Терезы Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм и Хейди Венг не вызвал особых сомнений ввиду прекрасного состояния отдохнувших скандинавок (Наталья Непряева стала только шестой), то в мужской гонке с норвежцами активно конкурировал Александр Большунов. И эта борьба закончилась настоящим скандалом.

До последнего километра россиянин шел вровень с пятью норвежцами — Эмилем Иверсеном, Шюрем Рете, Полом Голбергом, Симоном Крюгером и Хансом Холундом, — которые задали невероятно высокий темп, отцепив от борьбы за медали всех остальных.

Когда конкуренты оказались в «серой» зоне для камер телетрансляции и операторы переключились на других лыжников, произошло нечто непредвиденное: Большунов и Холунд столкнулись на трассе так сильно, что упали и безнадежно отстали от четверых норвежцев.

Это падение не попало в трансляцию, и никаких повторов эпизода не существует. Все подробности инцидента известны только со слов конкурирующих сторон, и установить достоверно, кто именно виноват в столкновении, уже невозможно.

Ясно одно: в результате падения Большунова первые четыре места достались норвежцам: золото взял Иверсен, серебро — Рете, бронзу — Голберг, а «деревянная» медаль ушла Крюгеру. Россиянин же стал лишь пятым, проиграв Иверсену 20,9 секунды.

Сразу после гонки Большунов заявил телеканалу NRK, что это была «норвежская тактика». И его вполне можно понять: среди четырех лидеров Холунд сбил именно его, причем так мощно, что не осталось никаких шансов на медали, и случилось это на последнем километре, аккурат перед финишем.

«Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а остальные убежали — без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее, — предположил Сан Саныч в эфире «Матч ТВ».

— Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пускай порадуются. С выходом норвежцев ничего не поменялось, просто не тот день. Я надеюсь, что на ЧМ будет чуть получше».

Однако норвежцы в один голос утверждают, что Большунов сам виноват в инциденте и что именно он наскочил на норвежца.

«Большунов шел сзади и пытался пройти через меня, — рассказывал Холунд норвежским СМИ. — После столкновения я сломал обе палки, когда влетел в сетку. Если кто-то налетает на тебя сзади, то приходится уходить в сторону.

После гонки я подошел к Александру и спросил, зачем он это сделал, в чем был смысл. Это ведь не тот участок, где решается судьба гонки.

Там было полно места. Исход гонки можно было решить где угодно, но не на этом повороте. Такое случается в лыжных гонках, но это разрушило мои шансы и его тоже».

Слова Холунда подтвердил его соотечественник Голберг:

«Я видел их столкновение. Большунов в том эпизоде наехал сзади на Холунда, который ни в чем не виноват. Надеюсь, русский извинится».

А победитель гонки Иверсен даже заявил, что россиянин всегда очень агрессивен на лыжне:

«Большунов постоянно создает опасность, не видит людей на трассе и рвется вперед. Ничего нового, но странно, что с Холундом получилось настолько серьезно. Приходится держать дистанцию, когда идешь рядом с россиянином. Да, Большунов очень хорош, но может быть и опасным».

Правду выяснить теперь едва ли возможно, но, если рассуждать логически, россиянину не было никакого смысла сбивать сзади Холунда, который не является его основным конкурентом, не говоря уже о том, что это лишило Сан Саныча шансов на победу. А вот норвежцы «пожертвовать» Холундом могли — по крайней мере, в этом есть какая-то логика. Тем более что столкновение произошло, по невероятному совпадению, в «серой» зоне для камер, и дополнительный штраф никому назначен не будет, даже если там происходили явно агрессивные действия.

«Холунд просто вынес Саню с трассы. Вынес начисто,

— рассказал «СЭ» личный тренер Большунова Юрий Бородавко. — Специально ли? Нужно спрашивать у Сани, я пока еще не виделся с ним. Ситуация очень неприятная, но наговаривать ни на кого не хочу».

В комментарии ТАСС специалист сообщил, что сборная России не собирается подавать протест, поскольку «ни одна камера не зафиксировала эпизод».

Что ж, возвращение норвежцев в гонки получилось очень горячим. Впереди — еще три этапа Кубка мира, а затем ЧМ.