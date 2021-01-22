Бой по правилам бокса: Большой Папа готов драться с Давой за Бузову

Обладатель звания «Самый большой бицепс России», участник силового экстрима по прозвищу Большой Папа Денис Вильданов не смог остаться в стороне от громкого конфликта между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном (Давой). Знаменитости состояли в отношениях на протяжении долгого времени, однако 22 января артистка объявила, что снова свободна. При этом она рассказала, что блогер часто избивал ее, унижал и изменял.

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Вильданов заступился за Бузову и бросил Даве вызов на боксерский поединок. Стоит отметить, что вес экс-пауэрлифтера составляет 190 кг, а сейчас он проводит подготовку к поединку против самбиста и бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, который провел за решеткой больше десяти лет и получил прозвище Безумный Макс.

«Бузова жалуется, что Дава, зверь такой, ее лупит. Слушай, Дава, ну ты же вроде нормальный парень, а бьешь Ольгу — ну она маленькая такая, кого бить? Я тебе предлагаю — давай выскочим с тобой по правилам бокса! Я тебя уверяю, со мной тебе будет намного интереснее боксировать, чем с Ольгой»,

— заявил Вильданов РЕН ТВ.

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов также поддержал Бузову и пожелал ей как можно быстрее отойти от болезненного расставания. Причем, по заявлению самой певицы, Манукян мог даже плюнуть ей в лицо.

«Оле я хочу пожелать счастья, чтобы все у нее было хорошо, чтобы она не расстраивалась. По странице в Instagram видно, что она очень сильно расстроена. Пусть все у нее будет хорошо.

Я считаю, что ссора из избы была вынесена. Почему? Потому что у многих бывают конфликты. Медийные люди почему-то любят все делать напоказ. Хотя, мне кажется, всегда можно решить все мирным путем. Видимо, у Оли были свои веские причины для того, чтобы так резко высказываться о Даве», — приводит слова блогера РЕН ТВ.

При этом сам Тарасов знаком с Манукяном, однако ответить однозначно на вопрос, мог ли блогер избить свою девушку, он не смог. Боец лишь подчеркнул, что тому, что выставляется в социальных сетях, лучше не верить на 100%.

«Бил ли Дава Олю? Не знаю, не могу говорить, да или нет. Знаю, что это их личные отношения. Самое главное, что я хочу сказать, — ребята, не верьте всему, что происходит в Instagram. Сегодня там любовь, завтра разлука, потом опять любовь», — заключил Тарасов.

Бузова — бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова, с которым она состояла в браке с 2012 по 2016 год. О том, что у певицы роман с Манукяном, стало известно в августе 2019 года.

При этом пару достаточно часто обвиняли в том, что их отношения --это только пиар-ход, и настоящих чувств между Ольгой и Давой нет. Однако встречать Новый год они улетели на Мальдивы, где устроили свадьбу. Впрочем, юридической силы это бракосочетание не имело.

О расставании сообщила сама певица, опубликовав соответствующий пост в своем Instagram.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — заявила Бузова.