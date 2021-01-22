«Что-то впечатляющее»: Макгрегор и Порье бьются для Хабиба

Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию боя Макгрегор — Порье

Прямую трансляцию боя-реванша между Конором Макгрегором и Дастином Порье в России покажет телеканал «Рен ТВ». Начало — в 06:40 по московскому времени 24 января. Букмекер Olimp.bet дарит фрибет 500 рублей к этому бою!

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Кроме того, трансляцию боев турнира UFC 254 можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который доступен у оператора Триколор.

Ставки и коэффициенты на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье, кто победит

По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя – Конор Макгрегор. Поставить на победу ирландца в букмекерской компании Olimp.bet можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 68% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 3.35 (30%). На ничейный исход предлагают коэффициент 50.00 (2%).

Поставить на полный бой можно с коэффициентом 4.25, а на то, что поединок завершится досрочно, можно сделать ставку с коэффициентом 1.22.

На то, что Конор выиграет нокаутом, можно сделать ставку с коэффициентом 1.57. Поставить на то, что Ноториус победит сабмишном, можно за 33.00, а на победу ирландца по очкам предлагают коэффициент 6.75. Победа Дастина Порье решением судей идет за 6.45, а нокаутом за 6.50. Вероятность того, что Бриллиант победит болевым или удушающим, мала, коэффициент на такой исход 13.00. Можно не рисковать своими деньгами и использовать фрибет 500 рублей без депозита у Olimp.bet.

Форма Конора Макгрегора и Дастина Порье

Бой Макрегор - Порье на UFC 257 носит статус реванша. В 2014 году Конор и Дастин уже встречались в полулегкой весовой категории, но тогда все завершилось очень быстро. Ноториус отправил Порье в нокаут в первом же раунде. Сейчас бой пройдет в легком весе. И внимание к нему очень велико, ведь вполне возможно, что победитель станет соперником Хабиба Нурмагомедова, если сможет впечатлить россиянина своим мастерством.

«В первом бою я был слишком эмоциональным. Я хотел сделать ему больно. Конор — отличный боец. В UFC он прикончил много парней, включая меня. Но сейчас мы стали намного более зрелыми, реванш будет совершенно другим. Я хочу просто перехитрить и победить его. Сейчас у меня нет злобы к Конору, это просто бизнес», — заявил Дастин Порье.

Американец свой последний бой провел в июне 2020 года, победив Дэна Хукера. А всего на его счету 26 побед в 33 поединках.

Что до Макгрегора, то Конор, по собственному признанию, в отличной форме. Он не выходил в октагон год. В январе 2020 года он за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне. Сейчас Макгрегор заявляет, что уничтожил самого себя годичной давности в первом же раунде.

«Наибольшее количество нокдаунов в поединке за чемпионский титул UFC! Хирургическая точность ударов. Сейчас я в разы лучше того уровня. С нетерпением жду возможности это продемонстрировать!» — распаляется ирландец. Как и всегда, Конор развлекается трештоком. Он уже успел заявить, что Хабиб - не настоящий чемпион. Мотивировал Макгрегор это тем, что после победы над Конором россиянин ушел из октагона, поэтому коронации не произошло. Узнаем старого доброго Макгрегора!

Отдельную интригу бою придают слова Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что он подумает о возобновлении карьеры, если Макгрегор и Порье «покажут что-то впечатляющее». Хабиб сейчас в том положении, когда он может заказывать музыку, а Макгрегору остается только принимать правила и думать исключительно о зрелищной победе над Порье. Если, конечно, Ноториус хочет ещё раз встретиться с Орлом в октагоне..

Прогнозы экспертов на бой Конор Макгрегор — Дастин Порье

Конечно, ирландец — фаворит боя и большинство экспертов на его стороне. Так, Колби Ковингтон не сомневается в победе Конора.

«Дастин Порье сломлен психологически. Он любит поплакать на публике. У него нет ни челюсти, ни храбрости. Бой с Конором не будет интересным и конкурентным. Макгрегор выключит ему свет в первом раунде, а Дастин вновь будет плакать на пресс-конференции о своих упущенных шансах и несбывшихся мечтах», — отметил Ковингтон.

На Конора ставит и тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

«Дастин прибавил с момента их первого боя. В ударной технике и других компонентах. Однако и Макгрегор прогрессировал. Думаю, мы увидим то же, что и в первый раз. Конор — ударник высочайшей точности, но тут главный вопрос, не потерял ли он это качество.

Если Макгрегор так же хорош, то бой снова завершится досрочно… Но это если Конор по-прежнему точен. Да, его могут перевести в партер, но Порье никогда не отличался тейкдаунами. С точки зрения качества ударки Макгрегор является лучшим в истории лёгкого веса, одним из лучших в истории промоушена. Он выиграет этот поединок, пусть и с большим трудом, чем в первый раз», — подчеркнул Мендес.

Российский боец UFC Александр Шаблий, который помогал Дастину в тренировочном лагере, и вовсе считает, что Порье неверно выстроил подготовку к бою.

«Я так понял, у него наверное больше будет план в бою бороться. Мы отрабатывали комбинации, переводы в партер и борьбу. Я от него многого не ожидал в борьбе, потому что я-то видел его бой с Хабибом. Все мы понимаем, что он с борьбой не так уж хорошо дружит.

На его месте я бы по-другому подготовку построил. Я бы на что упор сделал? У Макгрегора игровой бокс, он двигается. А здесь игровиков нет. Я бы взял хороших спарринг-партнеров боксеров левшей. Покидал бы ноги с тхэквондистами, потому что у Макгрегора хорошие ноги. И атаковал бы переднюю ногу, как делал это Хабиб. Переводил бы и контролировал. Я бы не рубился с ним в стойке. Вот увидите, бой начнется, Дастин выйдет, он попробует перевести, не получится, и он будет рубиться с ним в стойке», — заявил Шаблий.

Но есть и те, кто верит в победу Порье. На его стороне, например, Лиана Джоджуа.

«Порье со времени их первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — подчеркнула Лиана.

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