«Время Клоппа прошло?» Золото АПЛ уходит от «Ливерпуля»

Нынешняя зима складывается для «Ливерпуля» крайне печальным образом, а последний матч с «Бернли» в рамках перенесенного 18-го тура Английской премьер-лиги и вовсе завершился для «красных» катастрофой — мерсисайдцы не просто не смогли справиться со скромным коллективом Шона Дайча, а проиграли. При не самой выразительной игре с рядом упущенных 100%-х голевых моментов «Ливерпуль», завершая матч в меньшинстве, на последних минутах «привез» в свои ворота пенальти, который Эшли Барнс хладнокровно реализовал и нанес скаузерам первое за несколько лет поражение в Премьер-лиге на «Энфилде».

В последний раз на своем поле в рамках АПЛ «красные» проигрывали еще в апреле 2017-го. С тех пор беспроигрышная серия составила аж 68 матчей, но до вечного рекорда «Челси» (86 встреч) команда Юргена Клоппа так и не дотянула.

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Матч с «Бернли» лишь в очередной раз указал на явные проблемы, которые имеются у «Ливерпуля» сейчас. С самого начала сезона «красных» преследует огромная череда из травм вкупе со вспышками коронавируса в команде. И если первую часть чемпионата скаузеры еще прошли успешно на опыте и классе, то к зиме этот запас сил откровенно иссяк. Пять матчей кряду без побед, безголевая серия (что для нынешнего «Ливерпуля» крайне несвойственно) достигла четырех матчей и длится до сих пор, а сама команда показывает худший результат с сезона-2015/16, когда команду под свое руководство и принял Клопп. Тогда после 19 матчей «Ливерпуль» набрал 30 очков, сейчас — 34 и идет на четвертом месте, уступая лидирующему «Манчестер Юнайтед» шесть баллов.

Goals in 2021:



Eibar goalkeeper Dmitrovi: 1

Liverpool: 0 pic.twitter.com/eofBBKjt48 — Footy Humour (@FootyHumour) January 21, 2021

«Трудный матч, нелегко объяснить результат. Эти парни не из тех, кто после победы 7:0 думает, что так будет продолжаться и дальше. Они усердно работали, но победы не случилось. Если что-то не получается, надо стараться еще сильнее, чаще и дольше. Было нелегко проиграть сегодня, и мы это сделали. Речь не идет о том, чтобы кого-то обвинять. Мы должны разобраться с этой ситуацией вместе и сделаем это. На данный момент мы и не помышляем о чемпионской гонке», — заявил Клопп.

Действительно, «красным» сейчас надо думать не столько о чемпионстве, сколько о решении накопившихся проблем. По именам у «Ливерпуля» сейчас все еще один из сильнейших составов в Европе, но на деле ситуация обстоит куда прозаичнее. Трент Александр-Арнолд практически растерял свою форму и сейчас на поле является едва ли не одним из худших, тройка нападения Салах — Фирмино — Мане также перестала быть эффективной и, что главнее, интересной. Разнообразия в атаке мог прибавить Диогу Жота, но тот надолго застрял в лазарете из-за серьезной травмы голеностопа. Откровенно уже не хватает сил и Джордану Хендерсону, потерял «Ливерпуль» и надежность в обороне после того, как с разрывом крестообразных связок колена выбыл Вирджил ван Дейк, а тот резерв, который имеется у Клоппа, не способен давать положительную разницу в результате.

Liverpool fans right now. pic.twitter.com/sRFPAmUdhH — Sunday League (@SundayShoutsFC) January 21, 2021

«Говорил об этом раньше, но скажу еще раз. Этой команде не хватает желания, былой страсти, идей. Клоппу нужна свежая кровь. Отсутствие хороших трансферов в последние 2-3 окна (кроме Тьяго и Жоты, конечно) привело к тому, что команда выглядит вялой. С нашей тройкой атаки что-то определенно не то. Либо тренер получит этой зимой чистого форварда и центрального защитника, либо мы можем попрощаться с титулом. Может, время Клоппа прошло? Так продолжаться больше не может», — возмущаются болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях.

......apart from Thiago and Jota of course.....we look more lively with them in, but they arent we look flat and lethargic. — Gary Croft (@DonXabi) January 22, 2021

Something wrong with our front three..please Klopp get 1 pure striker and 1 CB this January transfer windows for EPL contenders. If not, can say goodbye for EPL title. — Amer Ismail (@Ameruddinismail) January 22, 2021

А свежая кровь очень нужна «Ливерпулю» прямо сейчас, времени на передышку просто нет, учитывая, что команде предстоит не только борьба за золото в АПЛ (а впереди следуют сложнейшие матчи с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Лестером»), но и битва с крепким «РБ» из Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «красные» первый раунд плей-офф главного клубного турнира Европы преодолеть не смогли, если это произойдет вновь, то ничем хорошим для Клоппа это не закончится. А ведь скаузерам также важно не потерять своего тренера, который вывел команду на мировой уровень и вернул к вершине. Достаточно вспомнить пример с дортмундской «Боруссией» — Клопп сделал «шмелей» одной из сильнейших команд Германии и Европы, но после затяжного кризиса был вынужден уйти. Теперь же «Боруссия» хоть и составляет конкуренцию «Баварии», но ее уже недостаточно, чтобы на что-то претендовать. «Ливерпуль» же обладает куда более мощными ресурсами. Боссам «красных» достаточно лишь грамотно распорядиться ими, чтобы преодолеть возникшие трудности и не скатиться вниз.