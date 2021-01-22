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«Время Клоппа прошло?» Золото АПЛ уходит от «Ливерпуля»

«Ливерпуль» уступил «Бернли» и прервал 68-матчевую серию без поражений дома в АПЛ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

Global Look Press
«Ливерпуль» на протяжении пяти матчей кряду не знает побед в Английской премьер-лиге. Уступив «Бернли», мерсисайдцы прервали 68-матчевую домашнюю серию без поражений в чемпионате. Болельщики уже задумались о необходимости отправить Юргена Клоппа в отставку.
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Нынешняя зима складывается для «Ливерпуля» крайне печальным образом, а последний матч с «Бернли» в рамках перенесенного 18-го тура Английской премьер-лиги и вовсе завершился для «красных» катастрофой — мерсисайдцы не просто не смогли справиться со скромным коллективом Шона Дайча, а проиграли. При не самой выразительной игре с рядом упущенных 100%-х голевых моментов «Ливерпуль», завершая матч в меньшинстве, на последних минутах «привез» в свои ворота пенальти, который Эшли Барнс хладнокровно реализовал и нанес скаузерам первое за несколько лет поражение в Премьер-лиге на «Энфилде».

В последний раз на своем поле в рамках АПЛ «красные» проигрывали еще в апреле 2017-го. С тех пор беспроигрышная серия составила аж 68 матчей, но до вечного рекорда «Челси» (86 встреч) команда Юргена Клоппа так и не дотянула.

Матч с «Бернли» лишь в очередной раз указал на явные проблемы, которые имеются у «Ливерпуля» сейчас. С самого начала сезона «красных» преследует огромная череда из травм вкупе со вспышками коронавируса в команде. И если первую часть чемпионата скаузеры еще прошли успешно на опыте и классе, то к зиме этот запас сил откровенно иссяк. Пять матчей кряду без побед, безголевая серия (что для нынешнего «Ливерпуля» крайне несвойственно) достигла четырех матчей и длится до сих пор, а сама команда показывает худший результат с сезона-2015/16, когда команду под свое руководство и принял Клопп. Тогда после 19 матчей «Ливерпуль» набрал 30 очков, сейчас — 34 и идет на четвертом месте, уступая лидирующему «Манчестер Юнайтед» шесть баллов.

«Трудный матч, нелегко объяснить результат. Эти парни не из тех, кто после победы 7:0 думает, что так будет продолжаться и дальше. Они усердно работали, но победы не случилось. Если что-то не получается, надо стараться еще сильнее, чаще и дольше. Было нелегко проиграть сегодня, и мы это сделали. Речь не идет о том, чтобы кого-то обвинять. Мы должны разобраться с этой ситуацией вместе и сделаем это. На данный момент мы и не помышляем о чемпионской гонке», — заявил Клопп.

Действительно, «красным» сейчас надо думать не столько о чемпионстве, сколько о решении накопившихся проблем. По именам у «Ливерпуля» сейчас все еще один из сильнейших составов в Европе, но на деле ситуация обстоит куда прозаичнее. Трент Александр-Арнолд практически растерял свою форму и сейчас на поле является едва ли не одним из худших, тройка нападения Салах — Фирмино — Мане также перестала быть эффективной и, что главнее, интересной. Разнообразия в атаке мог прибавить Диогу Жота, но тот надолго застрял в лазарете из-за серьезной травмы голеностопа. Откровенно уже не хватает сил и Джордану Хендерсону, потерял «Ливерпуль» и надежность в обороне после того, как с разрывом крестообразных связок колена выбыл Вирджил ван Дейк, а тот резерв, который имеется у Клоппа, не способен давать положительную разницу в результате.

«Говорил об этом раньше, но скажу еще раз. Этой команде не хватает желания, былой страсти, идей. Клоппу нужна свежая кровь. Отсутствие хороших трансферов в последние 2-3 окна (кроме Тьяго и Жоты, конечно) привело к тому, что команда выглядит вялой. С нашей тройкой атаки что-то определенно не то. Либо тренер получит этой зимой чистого форварда и центрального защитника, либо мы можем попрощаться с титулом. Может, время Клоппа прошло? Так продолжаться больше не может», — возмущаются болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях.

А свежая кровь очень нужна «Ливерпулю» прямо сейчас, времени на передышку просто нет, учитывая, что команде предстоит не только борьба за золото в АПЛ (а впереди следуют сложнейшие матчи с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» и «Лестером»), но и битва с крепким «РБ» из Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «красные» первый раунд плей-офф главного клубного турнира Европы преодолеть не смогли, если это произойдет вновь, то ничем хорошим для Клоппа это не закончится. А ведь скаузерам также важно не потерять своего тренера, который вывел команду на мировой уровень и вернул к вершине. Достаточно вспомнить пример с дортмундской «Боруссией» — Клопп сделал «шмелей» одной из сильнейших команд Германии и Европы, но после затяжного кризиса был вынужден уйти. Теперь же «Боруссия» хоть и составляет конкуренцию «Баварии», но ее уже недостаточно, чтобы на что-то претендовать. «Ливерпуль» же обладает куда более мощными ресурсами. Боссам «красных» достаточно лишь грамотно распорядиться ими, чтобы преодолеть возникшие трудности и не скатиться вниз.

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