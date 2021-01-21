Российский скандал в НХЛ: Овечкин нарушил протокол COVID-19 и подставил «Вашингтон»

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» угодили в скандал. Капитан команды Александр Овечкин, один из ведущих нападающих Евгений Кузнецов, основной защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов устроили посиделки в гостиничном номере, нарушив тем самым протокол безопасности по COVID-19, принятый в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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Согласно правилам, хоккеисты могут пересекаться в свободное от матчей и тренировок время только в специальных зонах возле раздевалок и при этом находиться в масках. Активное дружеское общение после матчей, вечеринки и прочие мероприятия, несущие риск вспышки коронавируса, НХЛ намерена строго пресекать.

За свое нарушение Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов были помещены лигой в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды. Также НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на $100 тысяч.

При этом руководство лиги до сих пор не уточнило, на какой срок ведущие исполнители «Кэпиталз» выбыли из тренировочного и игрового процесса. Следующий матч «столичных» состоится через два дня, 23 января, против «Баффало Сэйбрз», а 21-е число является выходным днем. Если россиян уберут из «черного списка» спустя сутки, то они могут ничего не потерять. Теперь остается ждать решения лиги.

«Вашингтон» уже выступил с заявлением, в котором полностью согласился со своим наказанием и крупным штрафом:

«Наш тренерский штаб не покладая рук работал для того, чтобы обеспечить безопасные условия для игроков и персонала и позволить им соревноваться в этом сезоне. Мы разочарованы тем, что наши игроки приняли решение пообщаться в номере отеля, за пределами одобренных зон. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз проговорим действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что хоккеисты полностью соблюдают их».

Также в официальном Twitter клуба приводится лаконичное извинение Овечкина:

«Я сожалею о своем решении провести время вместе с моими партнерами по команде в гостиничном номере. Буду учиться на этом опыте».

Если четыре россиянина будут вынуждены пропустить матчи НХЛ, то серьезно подставят «Вашингтон», который и так стартовал в сезоне не очень уверенно — две победы и два поражения.

Кроме того, это нанесет удар и по Овечкину: нападающий все еще лелеет надежду превзойти «вечный рекорд» Уэйна Гретци по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — 894. Сейчас у капитана «Вашингтона» 707 шайб, ему уже 35 лет, нынешний сезон НХЛ проходит с сокращенным количеством матчей, и терять драгоценное время никак нельзя. Тем более — пропускать матчи из-за нехватки дисциплины. На данный момент Овечкин записал на свой счет только один гол в сезоне-2020/21.

Любопытно, что в североамериканской прессе отнеслись к жесткому решению НХЛ без особого восторга.

«По информации нашего источника, лига решила прижать «Вашингтон», чтобы послать жесткий сигнал всем остальным клубам о неукоснительности соблюдения всех протоколов, особенно в ситуациях, подконтрольных игрокам»,

— говорится в статье The Athletic.

«НХЛ предупреждала перед стартом сезона, что нарушения протоколов по COVID приведут к возможным техническим поражениям, штрафам и выплатам издержек, а также потерям драфт-пиков. Штраф «Вашингтона» в $100 тысяч — это первый пример закручивания гаек», — пишет журналист ESPN Грег Вышински.

«Я думал, игроки «Вашингтона» вышли в город или еще что-то, но это нарушение не тянет на что-то серьезное, — признал автор Newsday Тед Старки. — С одной стороны, правила есть правила, с другой, они же не общались с другими людьми. НХЛ посылает сигнал, что не допустит никаких вольностей и дружеских посиделок за пределами арены».

И боссов НХЛ вполне можно понять — прошла только неделя нового сезона, а уже перенесены три матча «Каролины Харрикейнз», пять игроков которой отправлены в список недоступных из-за протокола по COVID-19.

Кроме того, в «Даллас Старз» были вынуждены отложить старт своего сезона из-за положительных тестов в команде, а в «Питтсбург Пингвинз», «Виннипег Джетс» и «Коламбус Блю Джекетс» отменялись тренировки или до них не допускались отдельные игроки.

НХЛ явно не желает очередных переносов, которые сильно усложнят проведение сезона или даже поставят его под угрозу, и потому намерена теперь жестко разбираться с нарушителями протокола.