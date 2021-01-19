«Не давала согласие на съемку»: двух футболистов осудили за секс-видео

В Уголовном суде №3 города Сан-Себастьян состоялось слушание по делу футболистов Серхи Энрича и Антонио Луны. Игроков признали виновными по делу о распространении видеозаписи сексуального содержания. Прокуратора провинции Гипускоа требовала наказание в виде пяти лет лишения свободы для каждого за преступление против частной жизни, предусмотренное статьей 197 Уголовного кодекса.

В итоге суд приговорил Энрича и Луну к двум годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере €100 тыс. в пользу потерпевшей стороны от каждого.

В ближайшее время они могут подать апелляцию о смягчении приговора. Однако в тюрьму игроки не попадут, поскольку суд постановил приостановить исполнение приговора ввиду того, что оба футболиста раскаялись, публично попросили прощения и выплатили моральную компенсацию потерпевшей.

История Энрича и Луны, повлекшая уголовное преследование, берет свое начало еще в сентябре 2016 года. Тогда в социальных сетях широкое распространение получил ролик, на котором присутствуют кадры, как футболисты занимаются сексом с некой девушкой, а та просит их не снимать происходящее на камеру. Когда видео стало вирусным, пострадавшая обратилась в полицейский участок Эртцаинца-де-Сан-Себастьян.

Реклама

«Она не давала своего согласия на съемку... Теперь я даже не могу смотреть это видео», — признавался Энрич в суде.

Следствию удалось установить и привлечь к ответственности и третье лицо. Речь идет о полузащитнике сборной Азербайджана Эдди Сильвестре, который якобы выступал в роли оператора. В конечном счете Сильвестр был оправдан. При этом в ходе заседаний Энрич и Луна неоднократно указывали именно на Эдди, утверждая, что это он опубликовал видео в интернете, поскольку «был единственным, кому они отправляли запись». Сильвестр уверяет, что полученную через WhatsApp запись никому не передавал и сразу удалил.

В то время, когда был записан ролик, вся троица играла в «Эйбаре». Ныне за баскский клуб выступает только Энрич, и его приговор будет серьезным ударом по имиджу команды.

«Отправить видео Сильвестру было еще одной ошибкой. Он был товарищем по команде, с которым мы очень хорошо ладили, мы делали все вместе, и у нас была уверенность в нем», — говорили игроки.

Обвиняемые признали себя виновными в преступлении и принесли извинения своей жертве.

«Мы хотим заметить, что интимный акт был совершен взрослыми людьми и с полного согласия всеми. Мы глубоко сожалеем, что небрежность, за которую мы не несем ответственности, привела к тому, что указанные изображения были опубликованы без нашего ведома, а тем более нашего согласия», — объяснили они.

Что же касается статусности осужденных футболистов, то они действительно известны в мире испанского спорта. Так, 30-летний Энрич защищает цвета «Эйбара» с 2015 года. В текущем сезоне он отыграл 12 матчей, в которых забил два мяча. 29-летний же Луна в 2017 году перешел в «Леванте», затем присоединился к «Жироне», а в настоящий момент выступает на правах аренды за «Райо Вальекано», который играет во втором дивизионе чемпионата Испании. В нынешнем сезоне футболист занес себе в актив 13 проведенных матчей. Международная же карьера спортсменов ограничилась выступлением в молодежных сборных Испании разных возрастов.