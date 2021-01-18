«Еще не проснулись»: Овечкин объяснился за проигрыш «Питтсбургу»

«Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:3 Б

«Это лишь третья игра после многомесячного перерыва. Мы играли против очень хорошей команды. «Вашингтон» еще не совсем проснулся и не вполне понимает, что нужно делать», — подвел итог поединку капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

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В матче против «Питтсбурга» Александр Великий отметился своим первым голом в нынешнем регулярном чемпионате, а мог бы и оформить дубль: в третьем периоде при счете 3:3 «Кэпиталз» получили численное преимущество и вывели на бросок своего капитана, который щелчком в касание из любимого левого круга вбрасывания стрельнул мимо голкипера «Пенс» Кейси ДеСмита.

Шайба угодила сначала в ближнюю штангу, затем от нее срикошетила в дальнюю и вылетела в поле. Основное время так и завершилось со счетом 3:3, овертайм успеха тоже никому не принес, а в серии буллитов все решила единственная удачная попытка Джейка Гюнцела.

LADIES AND GENTLEMEN, ELVIS HAS JUST LEFT THE BUILDING! pic.twitter.com/2WEeBox5Cv — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 17, 2021

Ови провел на льду 23:54, отметившись шестью бросками в створ, а также голевой передачей и теперь имеет 4 (1+3) очка в текущей регулярке. Теперь на счету капитана «столичных» 707 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, и ему остается один гол до одного из знаковых канадских форвардов Майка Гартнера, а до рекорда легендарного Уэйна Гретцки — 187 взятий ворот.

Первыми очками в сезоне разжился и сделавший две голевые передачи, в том числе и на Ови, партнер Александра Евгений Кузнецов. А вот Евгений Малкин по-прежнему остается без результативных действий в новом сезоне.

«Меня не волнует, что у Малкина нет очков, прошло всего два матча. Джино – потрясающий игрок, и он будет в порядке. Просто будем поддерживать его, чтобы он продолжал играть с максимальной самоотдачей», — говорил наставник «Питтсбурга» Майк Салливан до игры.

В итоге Евгений имел хороший шанс принести своей команде победу в овертайме, когда отобрал шайбу у Тома Уилсона и убежал к чужим воротам, но не сумел переиграть Илью Самсонова, а потом не забил еще и послематчевый буллит. Впрочем, для его команды после двух фиаско на старте в играх с «Филадельфией» важнее всего была победа.

«После первых матчей мы оставались без очков. Думаю, мы играли лучше, чем это отражают результаты, но таков хоккей. Иногда плохое случается. Но мы были уверены, что сегодня все сделаем правильно и сможем забрать два очка. Это было очень важно для команды! Счастлив за своих ребят — этот успех прибавит им уверенности», — подчеркнул Салливан после победы над «Вашингтоном».

Отметил наставник «пингвинов» и вратаря Кейси ДеСмита, после провальных игр Тристана Джарри против «Флайерз» ставшего «лучшим выбором в сложившихся обстоятельствах». ДеСмит не подвел: страж ворот отразил 20 бросков в основное время и в овертайме, а в серии буллитов смог остановить Ти Джея Оши, Никласа Бэкстрема, Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

«Обычно во время буллитов он бросает чаще, чем обыгрывает, и я должен был быть готовым, чтобы не пропустить шайбу между щитков. Когда увидел, что диск остался у меня в ногах, я был в восторге», — рассказал ДеСмит о решающем сейве после выхода Овечкина.

«Мы начали игру не так, как должны были. Вернуться на тот путь, в каком мы провели два последние периода, было правильным для нашей команды, — отметил автор победного буллита Джейк Гюнцел. — Отлично одержать победу после двух поражений на старте. Тем более после такого отвратительного первого периода. Это выглядит обнадеживающе! Победы должны прийти».

«Я не думаю, что мы стартовали так, как хотели. И это нужно исправлять. Я люблю, когда перед нашей командой возникает вызов, и ребята на это отвечают делом. Думаю, во втором и третьем периодах наши парни играли с отдачей против реально хорошей команды. Нам нужно и дальше играть в таком же духе, как во втором и третьем периодах. Этот момент надо зафиксировать», — подытожил Салливан.

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Таким образом, «Вашингтон» теперь имеет пять очков после трех матчей и возглавляет таблицу Восточного дивизиона, а «Питтсбург» с двумя очками после тех же трех поединков ушел с последней строчки, где остался «Баффало». Через два дня «Пингвинз» снова примут «Кэпиталз» на своей арене.