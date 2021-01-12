Елисеев занял 10-е место и стал лучшим из россиян: как прошел спринт на Кубке мира

Интервью Стрельцова «Матч ТВ» после гонки:

«Я вряд ли попаду в масс-старт? У меня есть разочарование лишь по поводу моего последнего выстрела на стойке, который я промазал. Задержал его, потом появился мандраж и промахнулся. Обидно лишь за это. Я прошел заключительный отрезок дистанции быстрее всех россиян? Решил начать сегодня поспокойнее, чтобы сохранить силы на последний отрезок. В итоге самочувствие было получше. Говорят ли со мной тренеры об участии в эстафете? Пока таких разговоров не велось, но, конечно, было бы здорово попробовать в первый раз пробежать эстафету, посмотреть, каково это».