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Елисеев занял 10-е место и стал лучшим из россиян: как прошел спринт на Кубке мира

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Елисеев — десятый

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В немецком Оберхофе стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. В мужском спринте на 10 км победу одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым стал его соотечественник Стурла Легрейд, а третьим — немец Арнд Пайффер. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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18:02

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

18:01

Топ-10 выглядит так:

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18:00

Результаты россиян: Матвей Елисеев — десятое место (+47,5 секунды), Эдуард Латыпов — 15-е (+1:05,8 минуты), Александр Логинов — 21-е (+1:19,9), Кирилл Стрельцов — 30-е (+1:50,5), Евгений Гараничев — 44-е (+2:09,8), Игорь Малиновский — 92-е (+4:20,1).

17:56

Поздравляем с золотом Йоханнеса Бё, с серебром — Стурлу Легрейда и с бронзой — Арнда Пайффера!

17:50

Наконец финишировал последний из россиян — Малиновский! Два промаха и целых 4:20, минуты отставания от лидера — это, конечно, печально. Но будем надеяться, что молодой талантливый парень освоится на Кубке мира и еще заявит о себе.

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17:48

Интервью Стрельцова «Матч ТВ» после гонки:

«Я вряд ли попаду в масс-старт? У меня есть разочарование лишь по поводу моего последнего выстрела на стойке, который я промазал. Задержал его, потом появился мандраж и промахнулся. Обидно лишь за это. Я прошел заключительный отрезок дистанции быстрее всех россиян? Решил начать сегодня поспокойнее, чтобы сохранить силы на последний отрезок. В итоге самочувствие было получше. Говорят ли со мной тренеры об участии в эстафете? Пока таких разговоров не велось, но, конечно, было бы здорово попробовать в первый раз пробежать эстафету, посмотреть, каково это».

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17:46

Топ-3 сейчас выглядит так — Йоханнес Бё, Легрейд, немец Арнд Пайффер.

17:44

Итальянец Лукас Хофер, кстати, совершил настоящее чудо — с двумя промахами он удерживает сейчас шестое место! Просто невероятная скорость. Если бы не промахивался, мог бы победить. В ближайших гонках итальянец, скорее всего, возьмет свое.

17:43

Малиновский, к сожалению, допустил на втором огневом рубеже один промах (второй для себя в этой гонке) и проигрывает лидеру уже 2:43,0 минуты.

17:41

Стрельцов, кстати, финишировал с отставанием от лидера 1:50,5 минуты. Прямо сейчас это 30-е место.

17:39

Елисеев финишировал и без сил упал в снег. На данный момент он занимает десятое место. Отставание от лидера — 47,5 секунды. На последнем круге Матвей очень много проиграл ходом, что не позволило ему попасть в топ-6.

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17:38

На отметке 9 км Елисеев проиграл еще пять секунд лидирующему Йоханнесу Бё — теперь между ними 42,2. Если бы скорость была получше, можно было бы на что-то рассчитывать — все-таки ни одной осечки он не допустил.

17:36

Малиновский на первом круге показал одну из самых низких скоростей среди всех участников гонки. Жаль. На отметке 4,1 км Игорь лишь 82-й.

17:34

Да что ж такое?! На последнем круге Елисеев снова начинает ощутимо сдавать по скорости. На отметке 7,5 км отставание от лидера выросло с 30 секунд до 37,2. Что ж, будем надеяться, что Матвей войдет хотя бы в топ-6. Это уже будет отличный результат на фоне других россиян.

17:32

Елисеев — красавец! На втором огневом рубеже он снова закрыл все мишени и ушел в гонку пятым. Проигрыш лидирующему Йоханнесу Бё — 29,7 секунды. Конечно, за медали тут побороться будет невероятно сложно, но попасть в топ-5 или даже топ-4 надо попытаться.

17:31

Эх, не удалось Малиновскому закрыть все мишени — промахнулся один раз. После штрафного круга Игорь отстал от лидера на 1:16,4 минуты.

17:30

Малиновский пока не поражает скоростью. На отметке 2,3 км он проиграл лидеру 32,6 секунд. Будем надеяться, что стрельба не подведет молодого спортсмена, а то ситуация станет совсем печальной.

17:28

Елисеев начинает серьезно сдавать ходом. После первой стрельбы он проигрывал Йоханнесу Бё девять секунд, а перед второй отставание выросло до 27,1. В три раза!

17:26

Россиянин Стрельцов допустил один промах на втором огневом рубеже. К сожалению, его отставание от лидера теперь выросло до 1,5 минуты. Скоростью Кирилл похвастать не может, и 150 штрафных метров просто добили молодого спортсмена.

17:24

Йоханнес Бё сильно потерял скорость в конце дистанции, но все равно финишировал, обогнав предыдущего лидера Легрейда на 12 секунд. Скорее всего, его уже можно поздравлять с золотом. Браво норвежцу за идеальную гонку!

17:23

Елисеев отлично провел первую стрельбу! Ни одного промаха — и девятый результат на данный момент. Лишь 15 секунд отставания от Йоханнеса Бё. Это лучший результат среди россиян на данный момент.

17:22

Кстати, все биатлонисты уже стартовали. Из россиян на трассу ушли еще Матвей Елисеев и Игорь Малиновский.

17:20

Россиянин Стрельцов, к сожалению, все больше и больше теряет скорость. После первой стрельбы он проигрывал лидирующему Йоханнеу Бё 24 секунды, а перед второй отставание выросло уже до 47 секунд.

17:19

Логинов тоже финишировал и на данный момент занимает 13-е место. Отставание от лидера — 1:07,5 минуты.

17:18

Латыпов уже финишировал! Он отстал от нынешнего лидера гонки Легрейда на 53,4 секунды и пока располагается на десятом месте.

17:16

Йоханнес Бё идеален на втором огневом рубеже! Кажется, с золотом все понятно. Норвежец уходит на трассу, обгоняя на девять секунд предыдущего лидера этого отрезка дистанции — Легрейда.

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17:14

24-летний россиянин Кирилл Стрельцов на первой стрельбе (лежа) закрыл все мишени! На выходе он оказался 13-м и проигрывает лидирующему Йоханнсу Бё 23,9 секунды.

17:14

Швед Самуэльссон внезапно финишировал с большим отставанием от нынешнего лидера — Легрейда — 57,3 секунды. Как оказалось, на финальном отрезке дистанции Себастьян поскользнулся и упал. Просто невезение.

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17:12

Логинов тоже не допустил ни одного промаха на заключительной стрельбе! Жаль только, что скорость Александра оставляет желать лучшего. Он проигрывает сейчас Легрейду целых 53 секунды.

17:10

Латыпов закрыл все мишени на второй стрельбе — стоя. Браво! Правда, отставание от лидирующего на этом отрезке Легрейда очень велико — 33,2 секунды. Но попасть в топ-10 Эдуард должен попытаться.

17:08

Йоханнес Бё идеально отстрелялся на первом огневом рубеже и показывает сейчас лучшее время на этом отрезке! Если так пойдет дальше, то и безупречный Легрейд не удержит свое лидерство.

17:07

Легрейд финишировал и обогнал предыдущего лидера Гигонна на 1:31,9 минуты! Ни одного промаха и отличная скорость — так норвежец фактически гарантировал себе пьедестал.

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17:06

Йоханнес Бё потихоньку вырывается на лидирующие позиции. На отметке 2,3 км он показал лучший результат. Ждем первой стрельбы норвежца.

17:05

Легрейд не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах. 22-летний норвежец стремительно несется к финишу и вполне претендует на победу или как минимум на какую-то медаль.

17:03

Гараничев тем временем финишировал, уступив 25,5 секунды французу Гигонна, который пока удерживает лидерство даже с двумя промахами.

17:02

На отметке 4,1 км Латыпов проигрывает 22,5 секунды лидирующему Легрейду.

Логинов отстает от лидера еще больше — на 39,3 секунды. Интересно, почему? Ведь оба россиянина допустили по одному выстрелу и прошли по одному штрафному кругу.

17:01

Логинов повторил ошибку Латыпова — тоже допустил осечку на последней мишени. На штрафной круг.

17:00

Как обидно! Латыпов промахнулся последним выстрелом на первой стрельбе — лежа. Придется зайти на штрафной круг.

16:59

Латыпов поднял темп, а Логинов, наоборот, решил слегка сбросить, чтобы не растерять силы в самом начале. На отметке 2,3 км Латыпов — восьмой (показывает одно время с немцем Эриком Лессером и Легрейдом), а Логинов — девятый.

16:57

Гигонна, кстати, допустил целых два промаха на втором огневом рубеже и отмотал два штрафных круга! В итоге на отметке 7,5 км он вплотную подпустил к себе Гараничева — между ними всего 4,6 секунды.

16:56

Латыпов пока не особенно разгоняется — первую контрольную отметку он преодолел с отставанием от лидеров в девять секунд.

16:55

Логинов стартовал невероятно мощно и преодолел 0,8 км быстрее всех предыдущих спортсменов наравне со шведом Понсилуомой (оба потратили на это 1:38,2 минуты).

16:54

В гонку вступили еще два россиянина — Эдуард Латыпов и Александр Логинов! Желаем удачи.

16:52

Гараничев блестяще отработал на второй стрельбе (стоя), закрыв все мишени! На данный момент его время после пройденной части гонки — третье. Он проигрывает только Гигонна и австрийцу Леммереру. Понятно, что Евгения будут обгонять, но удачная стрельба может вдохновить его на мощное завершение гонки.

16:51

Талантливый норвежец Легрейд не допустил ни одной осечки на первом огневом рубеже и сместил Гигонна с позиции лидера на этом отрезке дистанции!

16:49

На первой стрельбе только что отлично выступил Павел Магазеев — бывший россиянин, который теперь выступает за Молдавию. Он закрыл все мишени и на данный момент показывает второе время на этом отрезке дистанции, уступая только Гигонна!

16:47

На отметке 5,6 км Гараничев проигрывает Гигонна уже 34,1 секунды. К сожалению, скорость Евгения продолжает падать.

16:45

Тем временем на отметке 4,1 км Гараничев старается держать скорость, чтобы не сильно отстать от лидирующего Гигонна перед второй стрельбой. Однако расстояние между ними увеличилось еще на две секунды — теперь 28.

16:44

На трассу ушел швед Себастьян Самуэльссон — известный борец с российским допингом, но не будем о грустном. Это олимпийский чемпион Пхенчхана и претендент на медаль в каждой гонке.

16:42

Эх, Гараничев промахнулся один раз на первом огневом рубеже! После прохождения штрафного круга россиянин отстал на 26 секунд от нового лидера на данный момент — француза Антонена Гигонна, который не допустил ни одной осечки.

16:41

Один из самых талантливых молодых спортсменов мира — норвежец Стурла Легрейд — вступил в гонку! Будем следить.

16:40

Бочарников допустил одну осечку на первом огневом рубеже (лежа). Придется пробежать 150 штрафных метров.

16:39

Гараничев тоже преодолел 2,3 км — причем к этому моменту его отставание от лидирующего пока Бочарникова увеличилось до 11 секунд.

16:37

Бочарников добрался до отметки 2,3 км. Впереди — первая стрельба (лежа). Гонка потихоньку разогревается, спортсмены уходят на трассу с разницей 30 секунд.

16:35

Первые стартовавшие биатлонисты уже преодолели контрольную отметку 0,8 км. Пока что быстрее всех белорус Бочарников. Гараничев проиграл ему 3,1 секунды — на данный момент это четвертый результат. Но, конечно, все еще будет меняться.

16:33

Россиянин Гараничев стартовал под песню «Давай, Россия, давай, давай!» Организаторы решили сделать приятный сюрприз Евгению.

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16:30

Гонка началась! Первым на трассу ушел белорус Сергей Бочарников (бывший россиянин, сменивший спортивное гражданство).

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16:27

Если что, лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё стартует под 58-м номером.

16:25

В гонке будет два огневых рубежа — сначала лежа, потом стоя. За каждый промах биатлонист должен будет пройти штрафной круг в 150 м.

16:20

Из россиян первым на трассу отправится Евгений Гараничев под пятым стартовым номером, затем — Эдуард Латыпов (41-й), Александр Логинов (43-й), Кирилл Стрельцов (70-й), Матвей Елисеев (86-й) и талантливый 23-летний спортсмен Игорь Малиновский (101-й).

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Начало гонки в 16.30 мск.

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