WADA против: Тарасова предложила перенести ЧМ-2021 в Россию

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен состояться в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года, оказался под угрозой срыва после того, как в конце декабря в Швеции были отменены все внутренние соревнования по этому виду спорта до конца сезона.

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Если даже местные турниры, на которых выступило бы считаное количество человек, запрещено устраивать из-за пандемии коронавируса, то как речь может идти о приеме масштабного международного события, куда съедутся сотни спортсменов, тренеров и персонала из разных стран?

Однако спустя полмесяца после публикации новостей об отмене локальных шведских турниров глава оргкомитета ЧМ-2021 Ульрика Молин заявила, что эти ограничения никак не повлияют на проведение мирового первенства.

«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с Международным союзом конькобежцев (ISU) относительно чемпионата мира, — приводит слова Молин РБК. — Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете.

Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет. Что касается отмены национальных шведских соревнований, то это обстоятельство не оказывает никакого влияния на мировое первенство».

Сделать это обнадеживающее заявление можно было бы и раньше, чтобы как минимум успокоить любителей фигурного катания и самих спортсменов. Но, видимо, в Швеции шла серьезная борьба мнений по поводу целесообразности проведения ЧМ, и вполне вероятно, что окончательное решение еще не принято, несмотря на ответ Молин.

Откровенно говоря, новая политика страны в сфере борьбы с коронавирусом не очень согласуется с проведением мирового первенства. Напомним, относительно недавно в Швеции на законодательном уровне запретили собираться в общественных местах в количестве больше восьми человек (раньше можно было до 50-ти). Это правило распространяется также на спортивные мероприятия и концерты, а нарушители данных ограничений будут наказаны серьезным штрафом или даже тюремным заключением. Также в некоторых городах оказались закрыты музеи, спортзалы, бассейны и общественные катки.

«Ситуация будет становиться только хуже. Соблюдайте свой долг и возьмите на себя ответственность за сдерживание распространения коронавируса... Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не обедайте в общественных заведениях, не устраивайте вечеринок», — говорил премьер Швеции Стефан Левен.

В стране уже выявлено больше 500 тысяч случаев заражения (при общем количестве населения 10 млн), их них около 10 тысяч — со смертельным исходом. На этом фоне заслуженный тренер СССР и популярный комментатор Татьяна Тарасова предложила перенести чемпионат мира в Россию.

«Мы умеем проводить соревнования как никто. Ситуация с коронавирусом никак не повлияет на это», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ее идею поддержали многие отечественные специалисты — Александр Жулин, Ирина Роднина, Евгений Плющенко и другие.

Однако очевидно, что мечты о переносе ЧМ в Россию нереальны, поскольку из-за санкций, наложенных на отечественный спорт Всемирным антидопинговым агентством (WADA), страна не имеет права принимать крупные турниры — Олимпиады и чемпионаты мира — до декабря 2022 года.

Об этом напомнил и вице-президент ISU Александр Лакерник.

«Россия, конечно, справилась бы с этой задачей. Но, к сожалению, юридически это невозможно из-за недавнего решения Спортивного арбитражного суда (CAS)», — заявил функционер.

Напомним, 17 декабря CAS признал обоснованным решение WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия из-за махинаций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Тем самым были утверждены и те самые санкции, действующие до декабря 2022 года.

В общем, теперь остается лишь надеяться, что шведы не сдадутся и проведут чемпионат мира. Окончательное решение должно быть принято 28 января на заседании ISU. При этом очевидно, что никакая другая страна, кроме России, не согласится экстренно спасать мировое первенство в случае отказа скандинавов, а значит, теперь все зависит от решения шведского правительства.