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Чуда не случилось: Елисеев и Павлова проиграли супермикст

Елисеев и Павлова заняли девятое место в супермиксте

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В немецком Оберхофе проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию индивидуальной смешанной эстафеты, в которой россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев заняли девятое место.
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Трансляция
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17:23

Ну вот и все, такой получился супермикст на этапе в Оберхофе. Неприятно, но на фоне блестящей победы в смешанной эстафете, которая случилась сегодня раньше, не особо страшно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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17:21

Елисеев финиширует на девятом месте.

17:20

Бё отчаянно гнал за Самуэльссоном, но отставание было слишком велико. У Швеции серебро, у Норвегии бронза.

17:19

Жаклен спокойно финиширует первым, вместе с Симон принося Франции золото.

17:18

Положение после восьмого рубежа. Елисеев поднялся на девятое место.

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17:17

Елисеев и на последнем рубеже работает с ошибками. Нанает с двух промахов, потом закрывает все пять мишеней подряд.

17:16

А может, Бё все же за второе место зацепится? Он стреляет чисто, пока у Лессера проблемы на рубеже. Третье место норвежец, конечно, не отдаст, но до шведа далековато — 16 секунд.

17:16

У Самуэльссона один промах, но не более. Убегает швед за серебром.

17:15

Эмельен Жаклен закрывает все пять мишеней пятью выстрелами и убегает на финишный круг безоговорочным лидером!

17:14

У Елисеева три доппатрона, но хотя бы не будет штрафного круга в итоге. Все на том же десятом месте сборная России, но отставание уже почти двухминутное.

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17:13

Немец закрылся из шести, норвежцу потребовались все три доппатрона, но штрафного круга он избежал.

17:13

Самуэльссон все закрыл. У Бё проблемы, как и у Лессера, а тем временем чисто работает канадец Гоу!

17:12

Седьмой рубеж: Франция закрывается из пяти! А швед еще не начал стрелять... При этом третьим на рубеж прибежал все-таки норвежец!

17:11

Елисеев все так же десятый, но уступает уже полторы минуты.

17:10

30 секунд у Самуэльссона выигрывает Жаклен. Бё почти ничего не отыграл и по-прежнему в 50-ти секундах позади и только на пятом месте.

17:08

Один раз промахнулась Павлова за первые пять выстрелов, но и доппатроном промазала, закрывшись со второго. Так и идет десятой сборная России.

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17:07

Швеция выходит на вторую позицию, закрываясь из шести, дальше Канада. Павлова подошла на рубеж.

17:06

Шестой рубеж: Симон закрывается с одним промахом, но в то же время ЭКХОФФ УБЕГАЕТ НА ТРИ ШТРАФНЫХ КРУГА!

17:03

У Павловой промах четвертым выстрелом, но закрывается первым доппатроном. На десятой строчке сборная России, все так же больше минуты уступая.

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17:01

Пятый рубеж: Симон сразу мажет, а тут подтягивается норвежка. И пока француженка разбирается с доппатронами, закрываясь из семи, норвежка, отработав чисто, выходит на первое место. Ханна Оберг уходит третьей с чистой стрельбой, за ней так же не промахнувшаяся Хеттих.

17:00

У Павловой уже +1:17 на очередной отсечке. Это от лидирующей француженки Жюли Симон.

16:59

Положение на передаче эстафеты. Обратите внимание, что немец Эрик Лессер, чисто отстрелявшийся, стал третьим.

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16:58

Матвей Елисеев стрелял не очень быстро, но исключительно точно!

16:58

Четвертый рубеж: Бё начинает с двух промахов и дальше тянет, а Жаклен быстро закрывает пять мишеней и передает эстафету! Бё в итоге закрывается из семи, так же работает и Самуэльссон, а вот канадец следом точен и подтягивается. Хоферу потребовался один доппатрон.

16:57

Бё и Жаклен так и бегут к четвертому рубежу.

16:56

Положение после третьего рубежа. Швед Себастьян Самуэльссон вошел в тройку.

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16:55

У Елисеева промах четвертым выстрелом, но полностью закрывается с первым доппатроном. На 12-м месте сборная России.

16:54

Третий рубеж: Жаклен и Бё приезжают на рубеж вместе, норвежец стреляет быстрее, но и француз тоже закрывается. Убегают вместе. А вот итальянец Лукас Хофер, идущий третьим, отстает еще больше, так как использует два доппатрона.

16:52

Норвежец Йоханнес Бе и Эмельен Жаклен из Франции уверенно лидируют на старте второго этапа.

16:51

С почти минутным отставанием передает эстафету Матвею Елисееву Павлова... Посмотрим, удастся ли это отыграть нашим спортсменам дальше.

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16:49

Второй рубеж: Павлова начинает с ТРЕХ промахов подряд. Затем попадает, но снова мажет, а по итогу убегает на два штрафных круга!

16:47

На отметке 2,3 км Павлова обошла швейцарку и подтянулась к лидерам.

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16:45

Вот положение в гонке после первого огневого рубежа.

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16:44

Первй рубеж: Павлова стреляет чисто и убегает пятой.

16:44

Все идут к первому рубежу одной группой, Павлова в числе лидеров под своим 10-м номером.

16:42

Все идут общей группой. Хеттих уже подтянулась — все же падение случилось в самый некритичный момент гонки.

16:41

Сразу же падение у нас! Немка Хеттих упала!

16:40

Старт дан!

16:30

В супермиксте сборную России представят Евгения Павлова и Матвей Елисеев.

16:25

Сегодня важный и знаковый день для отечественного биатлона. Несколько часов назад наша команда выиграла смешанную эстафету, прервав серию из 43 гонок без медалей подряд! Посмотрим, удастся ли воспользоваться позитивным импульсом в супермиксте.

16:20

Старт запланирован на 16.45 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция индивидуальной смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

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