Чуда не случилось: Елисеев и Павлова проиграли супермикст

Ну вот и все, такой получился супермикст на этапе в Оберхофе. Неприятно, но на фоне блестящей победы в смешанной эстафете, которая случилась сегодня раньше, не особо страшно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.