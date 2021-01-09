Договоренности достигнуты: кого покупает «Спартак»

Пока болельщики «Спартака» ждали возвращения Квинси Промеса, у которого в амстердамском «Аяксе» дела в последнее время складываются не самый лучшим образом, руководство московского клуба провернуло сделку с другим представителем нидерландской лиги. В ближайшее время состав красно-белых должен пополнить полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс.

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Данная новость оказалась для российской общественности и спартаковских болельщиков весьма неожиданной. Хотя бы потому, что никаких слухов и даже намеков на переезд Хендрикса из Эйндховена в Москву не было. О сделке стало известно благодаря ряду нидерландских СМИ, после чего данную информацию подтвердили как представители голландского хавбека, так и в «Спартаке».

Например, Антон Фетисов, который руководит департаментом красно-белых по связям с общественностью, подчеркнул, что между московским клубом и ПСВ, а также с самим игроком уже достигнуты все договоренности. На данный момент стороны обсуждают детали трансфера, но главным образом ожидают результатов медицинского осмотра, который Хендрикс должен пройти со дня на день. Несмотря на то, что трансферное окно в России открывается только 29 января, присоединиться к новой команде 25-летний полузащитник сможет гораздо раньше.

Свои первые зимние сборы «Спартак» проведет в Дубае в период с 14 по 24 января, и именно там Хендрикс может начать тренироваться с красно-белыми.

«Хендрикс может присоединиться к «Спартаку» на первом сборе в Дубае. Все зависит от скорости переговоров», — цитирует Фетисова Sport24.

Агент нидерландского хавбека Патрик Полдерварт, комментируя информацию о готовящейся сделке, подчеркнул, что хоть переговоры еще не завершены, но проходят в нормальном темпе. Как минимум, благодаря тому, что агентство, в котором работает Полдерварт, уже знакомо с боссами «Спартака» — летом 2019 года стороны договорились о трансфере Гуса Тиля из «АЗ». В Москве у Тиля, правда, не задалось: самый дорогостоящий игрок в истории красно-белых в начале этого сезона ушел в годичную аренду в немецкий «Фрайбург».

Что касается стоимости трансфера, то для «Спартака» Хендрикс должен обойтись недорого. По разным данным, москвичи заплатят ПСВ от €500 тысяч до €750 тысяч. При этом авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голландца в €4 млн, однако контракт футболиста с ПСВ, воспитанником которого он является, истекает уже этим летом, что прямо влияет на реальную стоимость игрока. Например, известный российский инсайдер Иван Карпов утверждает, что за сам трансфер «Спартак» выплатит €500 тысяч, еще €150 тысяч москвичи могут доплатить в качестве бонусов. Зарплата Хендрикса в стане красно-белых составит чуть более €1 млн, при этом контракт будет рассчитан на три года.

Свою профессиональную карьеру Йоррит Хендрикс, который исполняет роли центрального и опорного полузащитника, начал в ПСВ, из чьей школы и выпустился. За другие команды нидерландский хавбек не выступал. В составе клуба из Эйндховена он в общей сложности провел 239 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал 17 результативных передач. В текущем сезоне в его активе только 855 минут игрового времени в 16-ти матчах без голов и ассистов. Из основной обоймы ПСВ Хендрикс постепенно выпал, потому продлевать контракт его родной клуб с ним не собирался.

Помимо самого факта того, что новичок «Спартака» может дать москвичам, интерес возникает и к другим вопросам.

Во-первых, является ли Хендрикс креатурой Доменико Тедеско или же о трансфере нидерландского хавбека позаботились селекционеры и боссы красно-белых в лице спортивного директора Дмитрия Попова. Вероятнее всего, приобретение Хендрикса является результатом работы именно последних. Хотя бы потому, что Тедеско продолжать свое сотрудничество со «Спартаком» по завершении текущего сезона не собирается, о чем немец говорил прямо и публично. Также открыто тренер заявил о том, что не намерен теперь участвовать в трансферной кампании клуба.

Во-вторых, станет ли Хендрикс единственным приобретением «Спартака» в эту зиму? Возможно, нет. Однако с приходом нидерландца лимит красно-белых на количество легионеров в заявке на этот сезон будет исчерпан — Хендрикс станет седьмым иностранцем в составе москвичей. Таким образом, для дальнейшего усиления из-за рубежа «Спартаку» придется расстаться с кем-то из имеющихся легионеров. Главным кандидатом на выход является Остон Урунов — узбекистанский полузащитник оказался одним из самых провальных трансферов «Спартака» в этом сезоне, места на поле ему не находится. Однако отправить Урунова в другую команду станет не единственной кадровой проблемой, с которой столкнутся красно-белые. Также руководству москвичей придется поработать над фигурой Педро Роши: бразильский форвард в последнее время выступал за «Фламенго», но срок его аренды уже истек. Возможно, «Спартак» предпримет попытку вновь отправить нападающего в аренду или же вообще начнет с ним переговоры о расторжении контракта. Также красно-белым нельзя забывать о все том же Тиле, который вернется в клуб летом.

В-третьих, из этого благополучно вытекает и фигура Алекса Крала.

На протяжении нескольких месяцев активно говорилось о серьезном интересе к чешскому хавбеку со стороны клубов Английской премьер-лиги. Это подтверждал и агент футболиста. В числе главных претендентов на Крала называется лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Приобретением Хендрикса, который по амплуа и типу игры схож с Кралом, «Спартак» лишь подчеркивает факт возможной скорой продажи чеха.